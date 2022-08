Plus de gens ont besoin de regarder le joyau de science-fiction le plus trippant sur Prime Video

Vous aimez les films qui vous remettent en question le tissu de la réalité ? J’ai une demande…

Arrêtez de faire défiler sur n’importe quel service de streaming que vous regardiez, sautez sur Première vidéo et regardez le film de science-fiction à petit budget de 2013 La cohérence Dès que possible – c’est gratuit pour les abonnés, en ce moment. Je sais. Je viens de le regarder… pour la quatrième fois.

La prémisse initiale de Coherence est assez simple. Quelques amis se retrouvent pour un dîner le soir même où une mystérieuse comète doit survoler. Cela commence comme de nombreux films indépendants, avec une histoire d’amour troublée, des tensions entre ex et des plaisanteries pleines d’esprit.

Puis le courant s’éteint. Ça devient bizarre. Acte deux.

Des événements inexplicables s’ensuivent alors que l’ensemble des personnages se bouscule pour rétablir le pouvoir. Rien n’est comme il avait semblé. Certains commencent à douter de l’endroit où ils se trouvent, d’autres se préoccupent davantage de qui elles sont. Ce n’est pas un film sur les bavardages de copains de longue date. C’est une histoire à propos d’eux qui se retrouvent face à face avec la vérité terrifiante de leur réalité.

Laboratoires d’oscilloscopes



Si je partage plus, je risquerais de spoiler massivement les révélations choquantes découvertes pendant le film. Je peux vous assurer, cependant, que la confusion à l’écran est suffisamment puissante pour vous forcer à remettre en question votre propre santé mentale.

J’exagère légèrement.

L’heure suivante déborde de rebondissements qui pourraient rivaliser avec ceux de Shutter Island en 2010. Le film fait également allusion de manière experte à des concepts scientifiques – et plutôt philosophiques – qui ont probablement traversé l’esprit de feu Stephen Hawking.

La cohérence relie les conséquences sociales, personnelles et existentielles qui découleraient d’une théorie complexe de l’espace et du temps avec un mystère palpitant. Parsemé de harengs rouges, d’œufs de Pâques et de quelques ambiguïtés, Coherence est sans doute l’un des films de science-fiction les plus hallucinants que j’aie jamais vus.

Et croyez-moi, j’ai parcouru plusieurs listes IMDB de science-fiction, en les surveillant avec diligence dans l’ordre.

Peut-être que je peux vous vendre le fait que Coherence, qui frôle parfois l’horreur, a été réalisé avec un budget limité de seulement 50 000 $ et tourné en seulement cinq jours. Pour le contexte, le film de 2013 d’Alfonso Cuarón, Gravity, a été réalisé avec 100 millions de dollars.

J’ai récemment regardé des films de science-fiction à petit budget parce que j’ai découvert que ce que ces films manquaient de théâtre, ils surcompensaient dans l’histoire. Dédicace à Operation Avalanche (2016), Another Earth (2011) et Primer (2004).

Cohérence, cependant, a été le film qui a commencé mon voyage.

Interstellar a peut-être offert l’image saisissante d’une vague géante et emblématique qui anéantit presque les personnages principaux sur l’air de Hans Zimmer. Le martien a probablement volé votre cœur avec sa représentation étonnante d’un Mars aride au milieu d’une couverture de brouillard. Et Arrivée pourrait avoir été la première fois que vous avez pleuré sur un extraterrestre ténébreux faisant un langage des signes d’encre.

Mais Coherence raconte avec élégance l’histoire d’un groupe d’amis aux prises avec la réalité, naviguant dans les virages effrayants que la réalité peut prendre – sans l’aide de CGI, à partir d’un seul endroit et avec juste les sons des voix des acteurs.

Le réalisateur James Ward Byrkit a même décidé de renoncer à un scénario pour le film discrètement expérimental. “Chaque jour, au lieu de recevoir un scénario, les acteurs recevaient une page de notes pour leur personnage individuel, qu’il s’agisse d’une trame de fond ou d’informations sur leurs motivations”, a-t-il déclaré. Raconté IndieWire.

Parce que les acteurs ont été laissés dans l’ignorance du déroulement de l’histoire, tout stress et toute perplexité dans leurs performances sont authentiques. Le désarroi chaotique du film était réellement se passe pendant le tournage du film.

La cohérence vous fera deviner avec les acteurs, suscitera des halètements audibles et vous fera vous sentir un peu comme un espion de science-fiction. Quelques heures après le générique, vous pourriez bien avoir des frissons alors que des indices et des nuances précédemment négligés vous submergent lentement.

En fait, j’ai juste eu la chair de poule en pensant à cette scène. Vous saurez lequel.