Plus de gens ont besoin de regarder le 2e meilleur joyau de science-fiction sur Hulu

Chaque comédie romantique parfaite devrait contenir au moins une scène de danse sur de la musique disco. Palm Springs contient deux.

Palm Springs, une comédie romantique que vous devriez regarder immédiatement sur Hulu, repose également sur un concept de science-fiction qui n’est pas un charabia complet. Le film se déroule lors d’un mariage où les deux personnages principaux sont coincés dans une boucle temporelle. Ils répètent le même jour de mariage – avec ses parents trompés, ses meilleurs amis incontrôlables et ses grands-mères disant des choses judicieuses – encore et encore.

Mais Palm Springs n’est pas un film de mariage. Ce n’est certainement pas le jour de la marmotte 2.0. C’est un subversif rom-com, où deux inconnus à la dérive se rencontrent à leurs points les plus bas. Grâce à une connexion humaine significative (et au repli du temps sur lui-même), ils apprennent quelque chose sur la façon d’avancer et de fonctionner dans la vie. En d’autres termes, Palm Springs est un Crise existentielle film de mariage.

Hulu



Palm Springs met en vedette Andy Samberg dans le rôle de Nyles, un homme énergique et abattu dont la petite amie insipide est terrible pour prononcer des discours de mariage. Alors que Nyles glisse à travers les festivités, il fait des pas de côté surprenants – nous ne découvrons pas tout sur son personnage dans une scène d’introduction efficace. À travers l’incroyable durée d’exécution de 90 minutes (et pas une minute de plus) de Palm Springs, Nyles révèle des morceaux étonnamment sombres.

“Nous n’avons en quelque sorte pas d’autre choix que de vivre”, dit-il à un moment donné. “Votre meilleur pari est d’apprendre à souffrir l’existence.”

Arrive la Sarah de Cristin Milioti. Tout ce que nous savons, c’est que Sarah est la sœur ratée de la mariée (la mariée est jouée par Camila Mendes !). Pendant que la petite amie de Nyles prononce un terrible discours de mariage, Sarah sirote un verre de rouge. Sarah est notre objectif sur le fonctionnement de la boucle temporelle et ses efforts pour échapper au désert orange sans fin font avancer l’histoire.

Hulu



Samberg et Milioti sont des génies comiques qui s’équilibrent parfaitement – Samberg est le golden retriever de Daria de Milioti. Leur routine de danse disco est un moment fort. Les genres multiples et les hauts jinks existentiels fonctionnent en partie grâce à ce couple merveilleusement dingue et irrévérencieux.

Les blagues sont compactes comme celles d’une sitcom étroitement scénarisée. Le rythme ne s’arrête jamais et le mystère de la boucle temporelle, le passé des personnages et un invité de mariage agressif joué par les machines à sous JK Simmons avec une apparente facilité.

Pourtant, vous pourriez vous installer pour ce film en boucle temporelle avec un nœud de terreur qui se resserre lentement dans votre estomac. Comment peut-il résumer les aspects de la romance et de la boucle temporelle à des niveaux émotionnellement et logiquement satisfaisants ? Le concept de science-fiction se transformera-t-il inévitablement en une fantaisie insipide badigeonnée d’une pincée de poussière de fée?

Wisely, Samberg – également producteur – et l’équipe créative Andy Siara et Max Barbakow test-dépisté premières versions de Palm Springs jusqu’à ce qu’elles reçoivent à plusieurs reprises l’approbation. Ils ont assuré au concept de science-fiction suffisamment de pistes pour satisfaire les spectateurs les plus cyniques.

Palm Springs crée même sa propre scène finale de comédie romantique classique, où un personnage court après l’autre avant de partir pour de bon. Il saisit les bons accords émotionnels et les tire fort sur l’air d’un banger joyeux et triste de Kate Bush (Cloudbusting – pas Courir en haut de cette colline!)

Si vous avez Hulu et avez besoin d’un autre succès de science-fiction après Proie, regardez Palm Springs. C’est un genre complètement différent de film de science-fiction, mais tout aussi impressionnant. C’est le deuxième meilleur joyau de science-fiction de Hulu.