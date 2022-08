Plus de gens ont besoin de regarder la meilleure émission de télévision sur HBO Max

Station onze m’a conduit des noisettes au début. Trois épisodes, je ne m’étais pas endormi une seule fois, mais deux fois. Je n’étais pas seulement frustré par l’indulgence de Station Eleven – je m’ennuyais.

Un post-apocalyptique HBO Max mini-série se déroulant immédiatement après une grippe mortelle et hautement contagieuse, Station Eleven est une émission sur une pandémie fictive — tournée, produite et diffusée au cours d’une réel pandémie. Mais à bien des égards, cette pandémie est subordonnée et sans importance. Station Eleven est une émission sur des choses. À propos des grandes idées et thèmes. C’est une émission sur la survie. A propos de traumatisme. Se réfugier dans le pouvoir transitif de l’art et le tissu conjonctif de notre humanité commune.

Lire la suite: Critique: l’adaptation HBO de Station Eleven est arrivée à un moment étrange, mais bon

En d’autres termes : urgh.

Dès le départ, c’est un spectacle qui énonce de grandes ambitions en termes clairs. C’est un spectacle qui s’ouvre avec King Lear. Un spectacle qui fait un usage flagrant de Shakespeare comme dispositif narratif et cadrage, mais qui a aussi le fiel se placer au centre d’un grand canon littéraire.

Encore une fois : urgh. Le plus grand urgh Je peux rassembler.

Trois épisodes de profondeur, j’ai sauté dans l’une des nombreuses chaînes Slack de CNET pour décharger dans l’émission avec mes collègues. C’était auto-indulgent. C’était ennuyeuse. Il se prenait trop au sérieux. Il était élevé sur son propre approvisionnement. C’était fondamentalement défectueux par rapport à une émission comme, disons, Yellowjackets – qui masquait ses propres thèmes de traumatisme sous le couvert d’une émission mystérieuse rusée et convaincante.

“La station onze craint.” Je pense que c’est ce que j’ai tapé. J’ai eu tort. Je n’aurais pas pu me tromper davantage.

À peine sept épisodes plus tard, à la fin de l’émission, je suis retourné dans ce même bureau Slack, à quatre pattes, pour dire à tout le monde que – en fait – Station Eleven est l’une des meilleures émissions de télévision que je pense avoir jamais vues. ma vie et que chaque être humain vivant devrait faire des efforts pour la surveiller.

Si prétentieux

Parrish Lewis / HBO Max



Mon moment préféré dans Station Eleven se produit au milieu de l’épisode 9.

Jeevan, l’un des personnages principaux de la série, s’occupe de Kirsten, une enfant actrice obsédée par une bande dessinée – la titulaire Station Eleven. Une bande dessinée qu’elle emporte partout avec elle lors de ses voyages dans le monde post-pandémique. Une bande dessinée qui lui redonne espoir dans des circonstances désespérées.

Après avoir regagné leur port d’attache, Kirsten se rend compte qu’elle a laissé tomber la bande dessinée dans la neige. Frustré, ne comprenant pas très bien pourquoi c’est important, Jeevan retourne avec colère dans le désert pour le récupérer. Pendant la recherche, un loup l’attaque, le mutilant à moitié à mort. Alors qu’il rampe sur ses mains et ses genoux, luttant pour sa survie à des températures extrêmes sous zéro, il tombe sur la bande dessinée, enfouie dans la neige. Dans une agonie complète, il commence à le lire, avant de le jeter de côté en criant: “C’EST TELLEMENT PRÉTENTIEUX!”

C’est un moment incroyablement cathartique. Pour commencer, c’est drôle ! Un moment de comédie parfaitement chronométré au milieu d’un moment sombre et viscéral. J’ai éclaté de rire. Mais c’est aussi une reconnaissance, un moment cristallisé de prise de conscience de soi. L’émission parle d’elle-même, directement à son public. Oui, station onze est prétentieux. Ce est un spectacle luttant activement avec de grandes idées – se balançant pour les clôtures, naviguant dans la valeur de l’art dans un monde rempli de souffrance.

Mais la station onze est aussi assez conscient de soi pour savoir c’est beaucoup demander. De son public, de lui-même en tant que produit de divertissement. C’est important.

Une grosse demande

Pourquoi devrions-nous nous soucier d’une émission de télévision? Pourquoi tout type d’art devrait-il être important ? Dans un monde où je me retrouve à m’éloigner de la soi-disant “télévision de prestige”, Station Eleven m’a forcé à me poser cette question.

Récemment, j’ai été plus enclin à consommer des anime jetables sans fin ou à regarder des émissions de téléréalité bien-être comme Old Enough et The Great British Bake Off. Compte tenu de ce que nous avons tous traversé au cours des deux ou trois dernières années, il a été difficile de rassembler la “grosse énergie cérébrale” nécessaire pour profiter d’un spectacle comme Station Eleven. Un spectacle qui nous oblige à compter avec de grandes questions et de grandes idées.

Photographie de Ian Watson/HBO Max



C’est précisément pourquoi j’ai trouvé Station Eleven si répugnante au début. Au milieu de COVID-19, une période de conflits politiques bouleversants, vous allez vraiment me demander de participer à une émission télévisée sur une troupe itinérante d’acteurs shakespeariens interprétant Hamlet dans un désert post-pandémique ? C’est une grosse question.

Mais la station onze fonctionne parce qu’elle règne à tous les niveaux possibles. C’est aussi simple que ça. C’est un spectacle bien écrit, avec de superbes performances et une bande son qui vous hantera longtemps après avoir fini de regarder.

Station Eleven se balance vers les clôtures mais frappe la balle proprement. Il faut du temps pour concrétiser sa vision audacieuse, mais si vous vous en tenez à cette combustion lente initiale – luttez contre cette répulsion initiale – vous serez récompensé par une émission qui a des choses nuancées à dire sur chaque “sujet sérieux” qu’il ose aborder . C’est une émission sur les familles – réelles et héritées. C’est une émission sur l’héritage d’un traumatisme partagé. Un spectacle sur l’art comme refuge. Si ça te fait chier, je comprends. Mais dans un univers très réel où nous sommes plongés dans le désert de notre propre douleur et souffrance, Station Eleven est aussi essentielle que la télévision.