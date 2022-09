Plus de gens ont besoin de regarder la 2e meilleure émission sur Netflix

Depuis 2016 Netflix a laissé tomber deux émissions de science-fiction très différentes sur des filles dotées de super pouvoirs.

L’un était Choses étranges. L’autre était The OA, un mystère hallucinant se déroulant dans une petite ville avec un méchant scientifique qui a mené des expériences inhumaines.

L’une de ces émissions n’est plus diffusée. Et pourtant, The OA est toujours la deuxième meilleure émission télévisée plongée dans les mines de Netflix. Nous croyons que le meilleur spectacle est Thriller de science-fiction allemand Darkmais The OA n’est pas loin derrière.

L’OA est difficile à décrire, car il coud une poignée de genres différents dans son propre plan éthéré. L’OA est parfois surréaliste. Pourtant, au lieu d’images flottantes qui se frappent doucement les unes contre les autres, la science-fiction est ici livrée avec la certitude ancrée d’un film de Christopher Nolan. Il se déplace avec la même force implacable.

JoJo Whilden/Netflix



Notre ancre et héroïne principale est Prairie Johnson. Dans la toute première scène, Prairie, une jeune femme blonde, saute d’un pont. Quand elle se réveille, elle est de retour à la maison. Elle avait disparu depuis sept ans.

Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Son retour est un miracle. Encore plus choquant : une fois aveugle, elle peut à nouveau voir.

Prairie a des cicatrices sur le dos et vit des épisodes traumatisants, mais ne chargera pas ses parents adoptifs avec son histoire. Au lieu de cela, elle se tourne vers Internet, trouvant des amis partageant les mêmes idées via YouTube.

A partir de là, l’histoire fonctionne un peu comme le mystère dans Vestes jaunes. Nous ne savons pas si Prairie dit la vérité à ses nouveaux amis ou non. Nous ne savons pas si elle a vraiment des pouvoirs surnaturels. Pour eux, cela n’a pas vraiment d’importance. Elle rassemble des personnes malheureuses et piégées, leur montrant la même gentillesse et la même compréhension qu’elles lui ont accordées. Leur montrant une échappatoire.

Netflix



L’OA vient de l’équipe créative de longue date Brit Marling (qui joue également le rôle de Prairie) et Zal Batmanglij. Le spectacle ressemble au produit d’esprits bourdonnants qui lancent avec enthousiasme idée après idée. L’OA est aussi intense que dense, explorant la condition humaine, la mortalité, l’au-delà et… le multivers.

C’est vrai. Oublier merveille. C’est l’émission à regarder si vous voulez un regard riche et existentiel sur l’interdépendance de toutes choses. Le monde de l’OA est vaste et son fonctionnement obéit aux règles les plus inattendues.

L’OA ne respecte pas non plus une formule stricte de série télévisée. Le générique d’ouverture n’apparaît qu’après 57 minutes de spectacle. C’était écrit comme un film de huit heures, avec une approche romanesque. Vous ne rencontrez certains des personnages principaux qu’au tiers du parcours.

Et la saison 2 est encore meilleure que la première. Cela devient une histoire de détective noir se déroulant dans la Silicon Valley, où des enfants, dont l’un est joué par Zendaya, disparaissent après avoir participé à un jeu VR sur une application. Tournée avec un look plus soigné, la saison 2 est légèrement moins sombre que le drame des personnages de la saison 1. Il y a même des tentatives d’humour – Marling n’est pas étranger à la comédie, étant apparu dans Community et la série britannique Babylon.

De temps en temps, la voix littéraire de The OA atteint un joyau. “Exister, c’est survivre à des choix injustes”, dit quelqu’un à Prairie.

Il est donc un peu déconcertant que Netflix ait annulé la série après deux saisons. D’une manière ou d’une autre, cette boule de brins emmêlés ambitieuse et chevauchant le genre est une expérience cohérente et affirmant la vie.

Il se colle avec des personnages réalistes et fidèles liés par leurs épreuves partagées déchirantes. Il y a même une histoire d’amour crédible, un scintillement de chaleur au milieu de la science effrayante, des énigmes énigmatiques et des images trippantes.

Netflix a fait une erreur en annuler ce spectacle. De nombreux fans pensaient qu’il s’agissait d’un coup publicitaire – il n’y avait aucun moyen que le streamer cesse de financer cette série acclamée, bien que coûteuse, destinée à cinq saisons, chacune très différente dans le style et le cadre de la précédente.

Étonnamment, la fin de la saison 2 fonctionne presque comme une finale pour toute la série. Pourtant, Marling et Batmanglij ont la vraie conclusion cachée quelque part. Prions pour qu’ils aient une chance de porter la saison 3 à l’écran. Quelqu’un, s’il vous plaît, sautez dans les dimensions et sauvez cette émission du domaine de la télévision annulée.