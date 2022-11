Plus de gens ont besoin de regarder cette série télévisée passionnante et mystérieuse

Bad Sisters ressemble à une sitcom jurante et alcoolisée sur des sœurs faisant des choses rebelles.

Il est.

C’est aussi un drame troublant sur les abus et les meurtres, qui se déroule dans la carte postale émouvante qu’est Dublin.

Cet hybride unique de tons est le résultat de Apple TV Plus embauche de la créatrice et actrice prolifique de sitcom Sharon Horgan (Pulling, Catastrophe). Ses personnages effervescents sont un chaos en une partie, un charme en deux parties, une zone grise morale en trois parties.

Le format intrigant de l’émission nous place au lendemain d’un meurtre, puis remonte dans le temps pour retourner les pièces du puzzle. C’est à la fois un polar et un commentdunit.

Un homme du nom de John Paul Williams (Claes Bang) est la victime du meurtre. Le spectacle donne une justification assez solide à sa disparition. En clair, John Paul est misogyne, raciste et sexiste, traits qu’il dissimule à peine derrière un beau voile de mari.

John Paul est marié à Grace Garvey ( Anne-Marie Duff ), la deuxième aînée de cinq sœurs Garvey: Eva ( Sharon Horgan ) est la plus âgée; Ursula (Eva Birthistle) est l’enfant du milieu; Bibi (Sarah Greene) est la deuxième plus jeune; et Becka (Eve Hewson), connue sous le nom de Baby Becka, est la plus jeune. Eva et Becka ont environ 20 ans d’écart, et leur dynamique mère-fille incarne la tribu Garvey : à un moment donné, Eva plaisante en disant qu’elle pourrait tuer Becka. À un autre, elle laisse tout tomber pour courir aux côtés de Becka.

Apple TV Plus



Orphelines comme enfants, les sœurs forment un réseau de soutien qui comprend le service d’assassiner des maris pervers. Les sœurs observent comment John Paul a transformé sa femme Grace en une souris douce. À une extrémité du spectre des monstres, il l’enferme dans leur maison, affirmant qu’il la protège. À l’autre, il tue ostensiblement le chat de leur fille – et devinez qui en est responsable ?

Tout s’intensifie alors que John Paul entraîne chacune des sœurs Garvey dans son vortex dévastateur. Pour survivre – et pour libérer Grace de cette prison sophistiquée – les Garveys imaginent diverses façons créatives de tuer John Paul sans se faire prendre. Les tentatives infructueuses sont nombreuses. Les hauts jinks des tueurs incompétents sont des divertissements maladroits de pointe.

La question est : qui des frères et sœurs réussit à assassiner John Paul ? Ou est-ce tous ensemble?

Apple TV Plus



La chronologie actuelle produit plus d’incidents alors que les Garveys esquivent l’enquête sur des agents d’assurance-vie tout aussi maladroits. Les agents cherchent désespérément à prouver le meurtre et à éviter de couler leur entreprise en difficulté avec un énorme paiement. Les enquêteurs sont aussi frères et sœurs, donc eux aussi connaissent le sentiment de devenir soudainement aveugles à la loi si cela signifie soutenir leurs proches.

Lorsque Bad Sisters a été créée sur Apple TV Plus en août, elle a supprimé des épisodes chaque semaine. Maintenant, vous pouvez l’avaler en une seule fois. Bad Sisters vous oblige impitoyablement à le faire. Chaque épisode se termine par une bombe ou un cliffhanger, puis se pavane dans le générique de fin des chansons intitulées Hot Knife ou Kill Kill Kill.

Sans oublier que l’interprétation de PJ Harvey de Who by Fire de Leonard Cohen joue au générique d’ouverture. Plongez-vous dans l’hymne obsédant, mais gardez un œil sur les objets placés stratégiquement à l’écran, tous liés au déroulement du meurtre.

Bad Sisters était initialement prévu comme une série limitée de 10 épisodes, une adaptation de la comédie policière belge Clan. Il conclut tout avec un arc soigné, mais l’impact des sœurs Garvey s’attarde au-delà. Peu importe à quel point leur situation devient sombre, les Garveys sont infiniment regardables. Qu’il s’agisse de faire face à un traumatisme fulgurant ou de rire de l’absurdité de leur situation difficile, l’effet est enivrant, vous asseyant directement à la table à manger, près de la chaleur.

Apple TV Plus devrait payer à l’écrivain Horgan des sommes qu’elle ne peut pas refuser pour créer une autre saison, même si ce ne sont que les sœurs Garvey qui regardent la télévision, à la manière de Gogglebox.