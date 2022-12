Plus de gens ont besoin de regarder cette science-fiction de salle d’évasion sur Prime Video

Un homme se réveille dans une pièce avec des murs en métal, sans fenêtres et aucune idée terrestre de la façon dont il est arrivé là. Il a un robot garde sarcastique pour compagnie. Lorsqu’il tente de s’évader de la cellule de la prison, des choses étranges se produisent – ​​et à la troisième scène, vous ressentirez probablement du déjà vu depuis le jour où vous avez regardé Ex Machina ou Moon.

Infinity Chamber de 2016 – actuellement diffusé sur Amazon Prime – suit essentiellement le modèle de “film de science-fiction mystérieux” préféré de tous. Il y a une toile de fond inquiétante, une intégration claire de l’humanité et de la technologie et un protagoniste intelligent qui semble être la voix de la raison tout en étant aux prises avec un curieux dilemme.

Quoi qu’il en soit, son histoire cérébrale vous plonge suffisamment profondément pour vous enraciner dans le personnage principal jusqu’à la ligne d’arrivée alors qu’il joue une version posthumaine d’évasion dans la pièce.

Et si vous atteignez l’apogée, vous allez vous régaler.

Construit avec un budget incroyablement bas de seulement 125 000 $, partiellement financé par Kickstarterle film déroutant du réalisateur Travis Milloy expérimente une intrigue complexe qui mettra à l’épreuve votre capacité à prédire les fins – et votre patience.

Alors que Frank Lerner (Christopher Soren Kelly) essaie de quitter son espace enfermé abandonné, il fait des rêves lucides de s’asseoir dans un café pittoresque et de parler à une charmante barista nommée Gabby (Cassandra Clark).

Immédiatement après, Frank se réveille brusquement une fois de plus dans sa petite chambre avec seulement la compagnie de Howard, un compagnon de machine assigné qui rappelle 2001 : A Space Odyssey’s Hal, Interstellar’s Tens et Moon’s Gerty.

Cette séquence, qui explique soi-disant l’emprisonnement de Frank, se répète encore… et encore… et encore, donnant à Infinity Chamber son ambiance claustrophobe. Pendant tout ce temps, le robot chaleureux et génial Howard n’a pas grand-chose à dire à ce sujet. Le seul travail d’Howard est de garder Frank en vie.

Au fur et à mesure que le film progresse, vous commencez à réaliser ce qui se passe vraiment – ​​avec Frank, Howard et même Gabby.

Amazon Premier



Un excellent devin autoproclamé, j’étais prêt à rejeter Infinity Chamber comme un récit satisfaisant de l’histoire de survie apocalyptique classique. C’est l’un des nombreux films qui impliquent des personnes qui se débrouillent pour sortir d’une pièce en forme de boîte dans un monde dystopique. Certains qui entrent dans ce genre de niche incluent Cube de 1997, Fermat’s Room de 2008, Exam de 2009 et plus récemment, Escape Room de 2019.

Mais au cours des 15 dernières minutes du film environ, j’ai laissé échapper quelques “attendez, quoi de neuf” involontaires qui ont été rapidement suivis de la chair de poule alimentée par le choc. Infinity Chamber se distingue en prenant des tropes surutilisés et en ajoutant de la saveur.

La chambre n’est pas qu’une pièce. Howard n’est pas simplement une IA sournoise et les rêves ne sont pas aléatoires.

Mais bien que la fin d’Infinity Chamber soit suffisamment satisfaisante pour considérer le film comme un choix solide en semaine pour prendre un verre de vin et se détendre, ce n’est pas sans défauts. Ceux-ci proviennent des sous-intrigues à moitié cuites du film.

Le film présente une histoire d’amour, la notion d’exister dans ses propres rêves, la question de savoir si les humains peuvent vraiment se lier à l’intelligence artificielle et l’éthique des prisons comme celle dans laquelle se trouve Frank.

Au lieu de se plonger dans ces concepts, cependant, une tonne de temps est passée à ressasser la douleur de Frank de résider dans la chambre métallique et à construire jusqu’au premier jalon – un qui est si évident, j’étais confus par la façon dont c’était censé être une surprise du tout.

À mi-chemin, Infinity Chamber commence à devenir légèrement ennuyeux peu de temps avant de reprendre pour le troisième acte. Peut-être que cela aurait pu être résolu en explorant les autres idées de science-fiction juteuses du film – il y avait tellement de pistes intéressantes non exploitées.

Même ainsi, du début à la fin, Infinity Chamber est un délice. Le budget restreint et les inconvénients limités sont à peine perceptibles en raison d’une qualité de production irréprochable, d’un jeu d’acteur formidable et d’une histoire intelligente liée de manière effrayante dans sa scène finale – une histoire qui vaut à 100% l’heure et les 38 minutes.