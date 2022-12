Plus de gens ont besoin de regarder cette parodie hilarante du vrai crime de Netflix

Ne cherchez pas sur Google “qui a fait les bites” à moins que vous ne vouliez ruiner la finale du hit dormant de Netflix de 2017 appelé Vandale américain.

Mais si vous ne pouvez pas imaginer un monde dans lequel vous aurait soumettez cette requête de recherche, vous n’avez clairement pas eu le plaisir de faire la connaissance de la série mocu. D’après mon expérience, pas assez de gens l’ont fait, et c’est dommage.

Cela pourrait être la prémisse épineuse de la série – la ligne de journal non officielle d’American Vandal est “En série, mais avec des blagues sur la bite.” Peut-être que la plupart des gens, moi-même exclu, ne diront pas : “Tu m’as eu pour des blagues sur la bite.” Mais c’est là que j’adopte la voix pleurnicharde qui convient à quelqu’un qui aime l’humour des toilettes autant que moi : Vous n’avez qu’à essayer. Truuuuuuuuuuuuuuuuuu moi !

Si vous aimez les blagues en série ou sur la bite, je peux presque vous garantir que vous adorerez American Vandal, créé par Dan Perrault et Tony Yacenda de CollegeHumor. Et si vous avez la chance de profiter des deux (et, honnêtement, qui d’entre nous ?…), cette série mystère annulée avant l’heure mérite une place de choix sur votre Netflix “Ma liste”.

Netflix



Situé dans l’année pas tout à fait historique de notre Seigneur 2015, American Vandal est un envoi incisif et impassible du genre du vrai crime, qui a connu une renaissance remarquable à la même époque culturelle pop. En 2014, nous avions le podcast En sériebien sûr, puis HBO et Netflix ont livré Le Jinx et Faire un meurtrier, respectivement, en peu de temps. (Classique culte L’escalier a également été dragué des profondeurs de 2004 avec de nouveaux épisodes à cette époque, pour répondre à la demande insatiable du public pour l’examen et la narrativisation des minuties probantes.)

Mais American Vandal se distingue du vrai milieu du crime en étant … pas vrai. Hulu a depuis participé à ce rythme fictif de vrai crime avec Seuls les meurtres dans le bâtimentune comédie mettant en vedette Selena Gomez qui rejoint une tradition grandissante de faux documentaires, parodies, satires et parodies du genre, dont American Vandal a été le pionnier. Donc, si vous avez bingé Only Murders et que vous n’avez pas encore vu American Vandal, vous avez du rattrapage à faire.

Netflix



Situé dans un lycée indéfinissable de la côte ouest, American Vandal est, dans le monde de la série, filmé par le deuxième étudiant Peter Maldonado (Tyler Alvarez), un réalisateur de documentaires en herbe, et Sam Ecklund (Griffin Gluck), son meilleur ami. Leur école, Hanover High, est sous le choc d’un crime odieux : quelqu’un a peint à la bombe des bites sur 27 voitures dans le parking des enseignants, et les enseignants demandent justice. Un témoin du crime, Alex Trimboli, au front en sueur, pointe du doigt Dylan Maxwell (Jimmy Tatro), l’épuisement professionnel de l’école. Et tout le monde est content de rejeter la faute sur Dylan. Tout le monde, sauf Peter et Sam.

Netflix



Dylan a un bon motif, un mauvais alibi et une propension bien documentée pour les doodles de bite. Mais en creusant un peu, il devient clair que tout ne s’additionne pas. D’une part, Alex Trimboli est un menteur notoire. (Est ce qu’il vraiment obtenir un branlette de la fille la plus chaude de l’école, ou lui a-t-elle simplement envoyé un texto “hé” avec deux Y ?) Et un autre : il n’y avait pas de cheveux en boule inclus dans les graffitis peints à la bombe. Les photos de la bite de Dylan toujours inclure les cheveux en boule.

La série est peuplée du genre d’archétypes hyperparticuliers jamais vus depuis les geeks du groupe sexuellement actifs de Mean Girls. L’utilisation des médias sociaux à Hanover High est implacable, mais l’émission ne tolère pas le temps d’écran. En fait, la majorité des indices ajoutés au tableau de liège croisé de Peter et Sam proviennent des détritus numériques de Snapchat, Twitch, Instagram et SMS, et le public en vient à apprécier la surabondance invraisemblable de Snaps enregistrés pris la nuit de “Nana’s fête.”

« Qui a fait les bites ? devient American Vandal’s”Qui a tiré sur JR ?” (Et c’est toujours des “bites”, jamais des pénis, des schlongs ou même des ding-a-lings.) Dans la deuxième saison de l’émission, la question centrale se transforme en “Qui est le cambrioleur Turd?” drôle comme la saison 1. La seule différence est qu’à partir de la saison 2, vous n’êtes plus surpris de voir à quel point cela peut être drôle quand un sujet aussi peu scrupuleux reçoit le traitement savant. C’est drôle parce que c’est stupide.

Ce que j’aime le plus chez American Vandal, c’est sa capacité à évoluer. Il serait assez facile pour un directeur de studio ou un bot Big Data de proposer la prémisse “Serial meet dick jokes” et de supposer que les scripts s’écriront eux-mêmes. Mais mon intuition est que même les filateurs les plus talentueux ne peuvent pas porter un arc de huit épisodes sur le dos de bites seuls. Au lieu de cela, American Vandal est un cheval de Troie (tee-hee), vous attirant avec des bonbons à la bite, puis servant une accusation saine et à base de plantes de notre intérêt sinistre pour les vrais crimes qui traumatisent de vraies personnes.

Avant que le spectacle n’atteigne sa finale polémique, cependant, il se livre aux caprices mêmes qu’il finit par éviscérer, ce qui signifie qu’il devient un spectacle de mystère véritablement captivant. Alors peut-être que vous n’aimez pas l’humour des toilettes, mais vous devez aimer l’idée d’avoir votre gâteau et de le manger aussi. À sa manière, American Vandal est comme un patch à la nicotine, délivrant une dose sûre de votre envie pour atténuer les dommages futurs. C’est toute l’indulgence de l’expérience du vrai crime sans la culpabilité de traiter la mort de quelqu’un comme une télévision incontournable. En plus, c’est drôle.

Netflix



Le mystère central vraiment convaincant d’American Vandal touche tous les bons rythmes du vrai crime: alibis examinés et menti; harengs rouges; Reproductions CGI de prétendus travaux manuels à quai ; un test de temps de dessin de bite pour voir si la prétendue chronologie d’Alex Trimboli est même réalisable. La première saison a même la sienne Nisha appel — La messagerie vocale de Kiefer Sutherland — et il y a un une expérience de deuxième écran florissante vous attend sur Reddit et en rafles théoriques chargées de spoilers si vous êtes du genre terrier de lapin.

Malheureusement, il semble que la saison 3 d’American Vandal soit un rêve sans espoir à ce stade. Bien que les gros titres initiaux autour de l’éviction de Netflix semblaient prometteurs (“American Vandal” annulé sur Netflix, sera acheté ailleurs“, par exemple), Perrault et Yacenda ont depuis fait pivoter leur raillerie vers le monde de l’esport, avec . Cela dit, dans une interview accordée au New York Post en juin, le duo comique a fait allusion à une future troisième saisondisant qu’ils “ont absolument une troisième histoire que nous aimerions raconter, si nous en avons la bonne occasion”.

Peut-être, juste peut-être, si suffisamment de gens suivent mon conseil et donnent une chance à la série, les dieux du streaming nous récompenseront avec une autre saison.

Qui a fait les bites, en effet. Donnez 15 minutes au spectacle et vous devrez le savoir aussi.