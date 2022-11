Plus de gens ont besoin de regarder cette nouvelle émission époustouflante sur Netflix

Cyberpunk 2077 était un jeu vidéo sauvage qui, avec le recul, est difficile à décrire.

Vous ne pouviez pas appeler ça bizarre, car à certains égards, c’était banal. Et vous ne pouviez pas non plus appeler cela un flop. Malgré le fait qu’il a été massacré dans les médias pour avoir été limite injouable à la sortiece vendu plus de 20 millions d’unités et généré plus de 600 millions de dollars de revenus.

Alors, qu’est-ce que Cyberpunk 2077 ? Un jeu qui s’est noyé dans les flots de sa propre hype ? En quelque sorte. Un conte de moralité à la Icare sur le fait de mordre plus que vous ne pouvez mâcher? Peut-être. Quoi qu’il en soit, si vous êtes connecté à la culture du jeu vidéo, vous aviez probablement une opinion sur Cyberpunk 2077. C’est un jeu qui, dans les mois et les années qui ont suivi sa sortie, a développé une sacrée réputation.

Tout cela pour dire si vous me disiez, en 2020, que mon émission de télévision préférée de 2022 serait une anime basé sur cette jeu vidéo, je ne t’aurais pas ri au nez. J’aurais reculé prudemment, comme Homer Simpson se retirant dans les buissons. Je t’aurais traité d’imbécile. Une sorcière, même. J’aurais exigé que tu sois brûlé sur le bûcher.

Mais c’est ma vérité. J’ai regardé Cyberpunk : Edgerunners. J’ai vu la lumière. Et si vous avez du bon sens, vous suivrez mes traces. Ce spectacle est incroyable. Je crois fermement que plus de gens devraient regarder et en parler.

Netflix



Cyberpunk: Edgerunners est un anime autonome unique en son genre se déroulant dans l’univers Cyberpunk 2077. Une histoire déchirante sur les impacts à long terme de la violence et des traumatismes. Un examen réfléchi des structures de pouvoir qui forcent des sous-ensembles de jeunes pauvres à vivre dans la criminalité. C’est le résultat final d’une collaboration mondiale bizarre entre les créateurs polonais du jeu, CD Projekt Red, et le studio d’animation japonais Trigger Inc.

Tout comme le jeu vidéo sur lequel il est basé, Cyberpunk : Edgerunners est dense en détails environnementaux. Les fans du jeu reconnaîtront très probablement les zones qu’ils ont explorées virtuellement. Les réalisateurs de l’émission ont littéralement demandé à CD Projekt Red une version du jeu qu’ils pourraient explorer librement pour prendre des photos de référence dans le jeu. Une grande partie de l’art de l’environnement de l’émission est une version Studio Trigger du monde vaste mais dense du jeu vidéo.

Netflix



Mais alors que le spectacle se greffe sur la construction de l’univers de classe mondiale de CD Projekt Red, Edgerunners est concentré sur sa propre petite histoire dans cet espace. Ses personnages centraux sont bien écrits, mais les conceptions visuelles elles-mêmes sont remarquables. Une quantité incroyable de réflexion a clairement été consacrée à l’apparence de chaque personne dans cette émission, de la distribution principale aux passants accessoires.

Il est animé par une bande-son de pointe qui donne parfaitement le ton. À ce jour, je ne peux pas écouter I Really Wanna Stay At Your House de Rosa Walton sans verser quelques larmes.

Studio Trigger, les gens derrière Cyberpunk : Edgerunners, a une réputation légendaire. Le fondateur du studio d’animation, Hiroyuki Imaishi, a fait irruption sur la scène avec l’incroyable (et déséquilibré) Gurren Lagann en 2007. Plus récemment, vous avez peut-être vu Little Witch Academia ou le travail du studio sur la série animée Star Wars: Visions.

Tous ont une esthétique unique. L’hyper violence, une obsession presque pathologique du mouvement vibrant et fluide monté au nième degré. L’anime est stylisé par son essence, mais Studio Trigger est au-delà de la pâleur. Tout ce qu’il produit bouge à une vitesse hystérique, surnaturelle.

Mais, si quoi que ce soit, Cyberpunk: Edgerunners est plus renfermé que, disons, Gurren Lagann ou Kill La Kill – une émission sur [checks notes] des lycéens qui acquièrent des super pouvoirs grâce à leurs uniformes de lycée sensibles. Dans Cyberpunk : Edgerunners, les scènes d’action ont plus de place pour respirer. La violence, quand elle vient, est brutale et viscérale, mais semble plus lourde à cause de la frénésie du rappel. Cela se produit d’une manière qui n’est pas seulement extrême, mais subversive, originale et étrange.

Brutalement beau et infiniment cinétique, tout le monde devrait passer du temps dans Cyberpunk : le monde d’Edgerunner. Au cours d’une année dégoulinante de qualité – de la satire pointue de Severance au haute tension du fil d’Andor — c’est mon émission préférée de l’année. Je pense que je vais le regarder et le revoir pendant des années.

