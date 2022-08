Plus de gens ont besoin de regarder cette émission de télévision gratuite sur Tubi

La télé-réalité est un domaine bien cultivé, mais il est tellement surexploité qu’il est rare que quelque chose de nouveau ou de nouveau puisse y pousser. Malgré la nature surchargée du genre, il y a eu quelques vedettes ces dernières années, y compris J’y suis arrivéqui a fait une transition réussie du mème de cuisine à la télévision très divertissante.

Si vous aimez ce spectacle, ai-je quelque chose pour vous…

Lego Masters Australia est diffusé exclusivement sur le service de streaming TV gratuit Tubi aux États-Unis. C’est une grande émission, avec des personnages intrigants, des défis amusants et un sentiment de joie qui est trop rare dans la télé-réalité. si le nom vous semble familier, il y a une bonne raison : Lego Masters (US) est sur le point de diffuser sa troisième saison, et elle suit à peu près le même format. Cependant, si vous aimez Lego mais que vous trouvez que l’hôte Will Arnett cherche trop l’attention, alors la version australienne est un baume bienvenu.

Commençant plusieurs années avant la version américaine, Lego Masters Australia associe les cascades et le drame à enjeux élevés de la version américaine à la bonhomie de Nailed It ou Grand salon de la pâtisserie britannique. Il est plus naïf et charmant que l’incontournable Fox, et son succès est largement dû à la présence de deux personnes.

Capture d’écran : Ty Pendlebury/Crumpe



L’animateur Hamish Blake est sympathique et effacé, et avec son expérience en radio et en improvisation, il est capable de livrer des commentaires pleins d’esprit et de bonne humeur. Il est gracieusement assisté par le juge de l’émission, “le Brickman” (Ryan McKnight), dont l’enthousiasme pour le passe-temps et la profonde compassion pour les candidats sont tout aussi contagieux.

Non seulement est Brickman un grand constructeur (le seul professionnel certifié Lego dans l’hémisphère sud), mais il est également prêt à donner un coup de main lorsque les concurrents sont bloqués ou semblent faire une erreur. C’est un gros softie et devient souvent émotif après avoir dû juger quelqu’un. Je veux juste lui faire un câlin. Ensemble, la chimie naturelle de Hamish et Brickman contribue à rendre le spectacle systématiquement regardable à travers chacune des saisons.

En revanche, les concurrents de Lego Masters US, riant poliment des bouffonneries « loufoques » de Will Arnett, semblent souffrir autant que nous, les téléspectateurs. Bien que la saison 2 de Lego Masters ait heureusement atténué la folie, elle ne peut pas faire grand-chose pour ses juges de soutien. Je suis sûr qu’ils connaissent leur métier, mais ils ne parviennent pas à surmonter l’ego imposant d’Arnett.

Les concurrents de l’émission australienne vont des manières douces aux égocentriques : du doux duo petit-fils-grand-mère Matt et Lynn à l’ambitieux mais imparfait Kale. Ce n’est que la première saison, mais c’est aussi la dernière au cours de laquelle les producteurs ont tenté de créer un “méchant”. L’ennemi des saisons suivantes devient le temps lui-même alors que les concurrents se précipitent pour terminer leurs constructions dans des défis assez inhabituels, qu’il s’agisse de construire un modèle suspendu à une seule brique, de reproduire un gadget des années 80 ou de concevoir quelque chose à frapper par une boule de bowling .

Dans une scène mémorable de la saison 2, les concurrents doivent créer un diorama sous-marin, et Hamish commente longuement l’une des entrées – alors qu’il est lui-même submergé. Les bulles sont tout ce qui sort, et elles sont accompagnées des rires des concurrents.

Certaines des constructions sont phénoménales – et bien qu’il n’y ait qu’un seul professionnel dans la série, le Brickman, même lui est parfois sidéré par ce que les concurrents peuvent accomplir en peu de temps. Les dioramas font partie des meilleurs modèles créés au cours des trois saisons, et même si je ne vais pas le gâcher, c’est l’une des grandes constructions finales de la première saison qui me reste à l’esprit.

Sur les trois saisons diffusées sur Tubi, c’est la deuxième qui se démarque. Il renonce au drame surmédiatisé des deux autres saisons et adopte à la place une partie du ton de bien-être de Great British Bake Off. Bien sûr, commencer dès la première saison vous aidera à vous faire une idée du format et des hôtes.

Beaucoup d’émissions de téléréalité récentes sont une variante de “demander aux candidats de faire des choses et de couronner un gagnant”. Bien que Lego Masters Australia n’innove pas, c’est le soin apporté par le spectacle et ses personnages au spectacle qui le fait fonctionner. Et vaut la peine d’être regardé.

Si vous êtes coincé à la recherche d’un spectacle amusant et familial, alors Lego Masters Australia est vivement recommandé. C’est agréable et facilement bingeable. C’est la meilleure raison d’installer Tubi.