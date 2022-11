Plus de gens ont besoin de regarder ces docu-séries japonaises saines sur Netflix

Plus tôt cette année, j’ai perdu deux filles de 14 ans. Nous étions à un convention d’anime lorsque deux des trois adolescents de notre groupe sont allés, avec la permission, acheter de la nourriture. Ils ne sont pas revenus. Le Seattle Convention Center était bondé de dizaines de milliers de personnes, la plupart habillées comme des personnages de Tueur de démons.

C’était une heure frénétique avant leur retour, en s’excusant (le téléphone n’avait pas de données ; le centre des congrès n’avait pas de Wi-Fi ; perdu la notion du temps) après avoir déjà joué tous les scénarios infernaux dans mon esprit. Ont-ils été enlevés ? Renversé par une voiture? Oublié où nous avons dit de se rencontrer? Tué par un démon ?

C’est donc avec le souvenir de cette panique persistante que je me suis installé pour regarder Assez vieux sur Netflix. Il s’agit d’une série documentaire japonaise de longue date où des caméras de télévision suivent des enfants dès l’âge de 2 ans pendant que leurs parents les envoient faire leur toute première course loin de chez eux.

Old Enough est le spectacle le plus sain que vous ayez jamais vu – dans cette série non scénarisée, les tout-petits japonais (âgés de 2 à 5 ans) sont envoyés faire de simples courses pour aider leurs parents et les résultats sont tellement purs. 20 épisodes sont maintenant sur Netflix. pic.twitter.com/WpzopRA8ct – Netflix (@netflix) 11 avril 2022

Le programme s’appelle Hajimete no Otsukai (Ma première course) au Japon, où il fonctionne depuis des décennies. Quelques-uns des tout-petits que nous voyons sur les épisodes de Netflix peuvent probablement conduire maintenant.

Certaines des courses sont assez simples – dans l’une d’elles, un enfant de 2 ans a parcouru quelques bâtiments jusqu’à un nettoyeur à sec pour déposer les blancs de travail de son père, le chef sushi. Cela lui a pris du temps, mais il a fait le travail.

Mais dans un autre cas, un garçon a dû errer chez lui depuis les champs de mandarines de son grand-père, fabriquer lui-même un récipient rempli de jus de mandarines et rapporter le jus à sa famille assoiffée. Je suis un Gen Xer, du groupe d’âge connu pour être laissé seul à peu près depuis la naissance, et même je ne peux pas m’imaginer gérer cela en tant qu’enfant d’âge préscolaire.

Bien sûr, il y a eu un tollé social quant à savoir si cela est sûr.



Netflix a 20 épisodes, et ils durent chacun environ 10 à 20 minutes. Le spectacle est sous-titré, ce qui est un dealbreaker pour certains, mais je pense que cela donne un charme supplémentaire. Le narrateur est le type impertinent et impertinent auquel je suis habitué dans les émissions japonaises. Il le dit tel quel, en racontant “Es-tu sûr que c’est une bonne idée, maman?” alors qu’une mère fait signe à son enfant et grogne: “Les portes se sont ouvertes, mais les circuits ne sont pas encore connectés” lorsque l’enfant est distrait par des machines à capsules-jouets.

Entendre les parents parler directement aux enfants sans être doublés ajoute au drame. Même si vous ne parlez pas japonais, vous pouvez entendre l’inquiétude et l’émerveillement dans leurs tons alors qu’ils essaient de diriger leur enfant sur une tâche. Ils ne sont pas sûrs que Little Hiroki puisse le faire, mais ils ne peuvent pas le lui faire savoir.

Bien sûr, il y a eu un tollé social quant à savoir si cela est sûr. Un enfant a dû parcourir un kilomètre complet (plus d’un demi-mile) le long d’une rue animée, en utilisant un drapeau de signalisation fait maison pour traverser la circulation. Et oui, c’est le Japon, pas les États-Unis moins favorables aux enfants et plus méfiants en matière de criminalité. Mais j’ai un demi-siècle de plus que ce gamin, et je me suis horriblement perdu au Japon une fois. En regardant Old Enough, vous vous souviendrez presque certainement de vos premières aventures hors de la maison et penserez peut-être à la responsabilité que vous donnez (ou ne donnez pas) à vos propres enfants, si vous en avez.

De mauvaises choses peuvent arriver n’importe où et à n’importe qui, mais les producteurs de l’émission disent qu’ils vérifient les itinéraires à l’avance, et vous pouvez voir les caméramans suivre (parfois frénétiquement courir pour suivre les jambes de 2 ans). Une fois, alors qu’une petite fille flânait et qu’il faisait noir, l’équipe de tournage a allumé les phares de sa voiture pour éclairer son chemin vers la maison. Avec ce genre de surveillance adulte, je n’ai jamais senti que les enfants étaient vraiment en danger.

Et il est difficile de contester le sentiment de satisfaction que les enfants développent en eux-mêmes en faisant ces courses. Les corvées ne sont rien pour les adultes, mais elles sont énormes pour les plus petits.

Ma propre fille adolescente est récemment rentrée d’un voyage scolaire sur la côte Est. Bien qu’elle ait été soigneusement chaperonnée, il y avait encore des moments où elle devait avoir l’impression d’entrer dans le grand monde pour la première fois, seule à Manhattan, capable d’entrer dans n’importe quel magasin à une distance raisonnable sans un adulte à proximité. C’est une liberté qui ne s’explique pas, il faut l’expérimenter.

N’importe qui peut se perdre n’importe où – je suis toujours énervé quand je pense à notre brève disparition de la convention d’anime. Mais Old Enough offre de nombreuses questions intrigantes à discuter, et c’est aussi un divertissement pur et familial. Le monde attend, les enfants.