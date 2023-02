Plus de gens ont besoin de regarder ce thriller Cyberpunk Netflix Slick

Pour être tout à fait franc, les 20 premières minutes de 2019 je suis maman m’a déçu. Il commence par un prologue écrit pour vous donner une idée du cadre légèrement cliché et dystopique du film : un avenir où la civilisation culmine à la singularité et rencontre finalement sa chute. Ensuite, il se dirige vers un montage construit pour présenter sa distribution clairsemée: un robot au son sensible et une jeune fille qui vivent dans des locaux stériles de type station spatiale.

Moi, un connaisseur de films de science-fiction autoproclamé et un prédicteur de fin ennuyeux, j’étais convaincu que je savais où cela allait. Cela me donnait des flashbacks de Moon (2009), Chambre à l’infini (2016) et honnêtement quelques scènes de 2001 : A Space Odyssey (1968). En fait, j’ai interrompu le film à un moment donné pour revérifier Rotten Tomatoes afin de m’assurer que je n’hallucinais pas quand j’ai vu son 91% note.

Pourtant, rien n’aurait pu me préparer au film troublant et existentiel qu’est I Am Mother.

Entrer dans ce film sans avoir vu de bandes-annonces et ne lire qu’un résumé minimal de ses prémisses était probablement la clé de mon plaisir, alors j’hésite à trop en dire.

Tout ce que vous devez savoir, c’est que le réalisateur Grant Sputore dresse le portrait d’un monde post-apocalyptique dans lequel il semble n’y avoir que deux seuls survivants : une adolescente, interprétée par Clara Rugaard-Larsen, et sa “mère” robot, exprimée par Rose Byrne. . Ensemble, ils coexistent dans une sorte de bunker high-tech – un bâtiment qu’aucun des deux n’est autorisé à quitter car Mère dit que le monde extérieur est toxique et méchant avec les humains.

Mais un jour, une femme “extérieure”, jouée par Hilary Swank, trouve son chemin.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, vous commencez à réaliser quelque chose n’est pas tout à fait correct avec l’amitié improbable de Mère et Fille, même si ce n’est qu’à la fin que les pièces du puzzle commencent vraiment à se mettre en place.

I Am Mother est aussi absolument porté par son casting.

Les performances tout à fait captivantes de Byrne et Rugaard-Larsen favorisent une indéniable chimie à l’écran. Ils reflètent la relation nuancée entre l’humain et l’IA de manière suffisamment convaincante pour que je me demande si je dois craindre ou respecter des choses comme ChatGPT et Amazon Alexa, qui techniquement habitent dans ma maison.

Il y a eu un moment où j’ai vivement senti mon point de vue sur les événements du film changer, malgré rien de tangible provoquant ce changement. Et je soupçonne que le “moment” de chaque personne comme le mien sera unique, basé sur sa propre perception de la vie.

Je sais à quel point cela sonne méfiant, mais vous verrez ce que je veux dire.

Ce film parvient également à vous garder engagé avec des séquences savamment conçues et tendues tout au long. (Même pendant ces 20 premières minutes que je n’aimais pas, je ne pouvais pas détacher mes yeux de l’écran.) Bien que simultanément, il explore une série de questions philosophiques intrigantes sur ce que signifie être en vie.

Vous vous demanderez si les robots peuvent vraiment être entraînés comme sensibles ; s’il y a une raison inébranlable, “humain” est le mot racine de “l’humanité” ; et surtout, si la moralité est nette comme le prétendrait un utilitariste — ou plus ambiguë comme le ferait un éthicien déontologique.

À cette fin, cependant, je pense que le film a laissé quelques routes fascinantes non empruntées.

Je me suis souvent sentie distraite par les pseudo-jeux de frayeur de I Am Mother, les scènes de poursuite d’action et d’aventure et « qu’est-ce qui va se passer maintenant ! cliffhangers, souhaitant que le film se concentre davantage sur son drame existentiel. Je crois profondément que ce film était suffisamment riche en idées pour être beaucoup plus calme, réfléchi et peut-être même plus expérimental qu’il ne l’a finalement été.

Par exemple, Rugaard-Larson a livré une gamme d’émotions gutturales sur lesquelles je pense que la caméra aurait pu s’attarder pendant quelques secondes de plus pour donner au spectateur le temps de digérer pourquoi ces émotions ont été exprimées. Et les scénaristes auraient pu intégrer le personnage de Swank avec Suite nuance émotionnelle, car c’est uniquement sa présence qui a bouleversé la vie entière de Mère et Fille. La plupart du temps, elle se présente comme prudente et en colère. C’est laissé entendre pour savoir pourquoi elle semble être ainsi, mais j’aurais aimé en savoir plus sur ses motivations et son histoire pour établir fermement sa nature.

Ces questions “pourquoi” sont probablement la partie la plus intéressante du film.

Et je sais que c’est vraiment mesquin, mais personnellement, je n’aimais pas non plus l’apparence du corps du robot de Mère. Certaines de ses (ses ?) fonctionnalités – que je soupçonne que l’équipe de conception a incluses pour imiter les expressions faciales – étaient déroutantes à décoder et m’ont parfois fait sortir de la zone. Je veux dire, je me sentais beaucoup plus connecté aux TARS d’Interstellar, bien que ce copain robot soit littéralement quelques blocs rectangulaires collés ensemble.

Mais avec le recul, ce ne sont pas ces revers mineurs qui remplissent ma mémoire de I Am Mother. C’est l’arrière-goût de toute la terreur technologique et existentielle que ce film m’a forcé à évoquer.