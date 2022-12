Plus de gens ont besoin de regarder ce mystère espagnol du voyage dans le temps sur Netflix

de Netflix le rapport entre les bons et les mauvais films n’est pas le meilleur, mais il y a une chose qu’il peut encore revendiquer sur ses rivaux : une veine incroyablement riche de titres internationaux.

La plateforme, SombreLupin, Jeu de calmar, L’appel – ces offres élégantes, uniques et convaincantes se sont déroulées sur le tapis roulant de Netflix et nous les avons lâchées, brisant la barrière des sous-titres de 1 pouce dans notre sillage.

Et maintenant il est temps d’aiguiser votre appétit pour plus ! Le prochain film auquel vous devriez donner une chance est Mirage de 2018.

Le drame de science-fiction espagnol vient d’Oriol Paulo, un réalisateur et scénariste qui a pris l’habitude de créer des thrillers intelligents. (Son dernier, God’s Crooked Lines, vient d’arriver sur Netflix.) Mirage est l’un de ses meilleurs, reposant sur un puzzle de voyage dans le temps qui est résolu de manière satisfaisante et imprévisible.

Adriana Ugarte joue le rôle de Vera Roy, une mère qui tombe sur un appareil qui lui permet de parler au passé. L’opportunité ne dure que pendant une énorme tempête électrique, donc bien sûr il y a quelques références à Retour vers le futur.

Vera choisit d’utiliser cette découverte miraculeuse pour de bon, mais change sans le savoir sa propre chronologie en le faisant. Soudain, sa fille incroyablement mignonne n’existe plus. Pour corriger cette parodie, Vera se lance dans une mission de recherche d’indices, traquant exactement comment sa vie a été modifiée, trouvant des alliés qui croiront sa situation étrange et trouveront un moyen de revenir à son ancienne vie, sans commettre d’actes immoraux.

Capture d’écran Warner Bros. Pictures Espana/YouTube



Ce genre de situation difficile dans le voyage dans le temps est quelque peu familier, vous avez donc l’impression que vous pouvez deviner chaque chemin que Mirage commence à vous mener. Heureusement, Mirage est beaucoup plus intelligent que le thriller Netflix moyen et possède également un énorme atout dans les performances émouvantes d’Ugarte. Cela rappelle un peu Margaret Qualley dans Maid : vous ressentez vraiment l’amour et le désespoir dans sa détresse pour sauver son enfant.

La vengeance et la romance complètent l’artillerie de Mirage. Puis, dans son acte final, il intègre un élément de pression temporelle, un compte à rebours qui menace de piéger Vera dans un point de non-retour. Tout cela met en place plusieurs rebondissements gratifiants.

Toujours concentré sur le drame humain, Mirage ne passe jamais en mode science-fiction à part entière, mais il évoque intelligemment une atmosphère étrange avec une ouverture sombre et rampante qui enroule la tension, semblable à Stranger Things. Cela aide qu’il se déroule partiellement dans les années 80. Les gens communiquent de manière impossible par le biais d’appareils inattendus, les reportages laissent des indices peu subtils sur des événements mystérieux et un enfant ringard chante une chanson d’époque d’une manière joyeuse et triste.

Mirage met également en vedette Álvaro Morte, mieux connu dans le monde entier pour jouer le professeur dans Money Heist. Ici, il joue le mari de Vera, David. Il est beau et charmant et cache définitivement quelque chose.

Mirage adopte l’approche la plus efficace de ce qui pourrait être un concept de voyage dans le temps trop compliqué, exploitant de solides performances et tirant une conclusion émotionnellement satisfaisante. C’est le genre d’emballage soigné qui vous enveloppe dans son monde pendant 128 minutes (oui, cela pourrait être un peu plus court), puis vous projette avec une lueur pleine et satisfaite.