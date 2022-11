Plus de gens ont besoin de regarder ce mystère de voyage dans le temps sur Netflix

Avant de plonger dans Synchronique de 2019il y a une information que vous devez connaître.

Ce n’est pas que ce soit un film de science-fiction à petit budget avec une prémisse intrigante. Ce n’est pas qu’il met en vedette Anthony Mackie et Jamie Dornan comme meilleurs amis. Ce n’est pas que ses réalisateurs aient réalisé quelques épisodes de Marvel’s Chevalier de la Lune.

C’est que Synchronic va vraiment, vraiment vous ennuyer avec ses trous dans l’intrigue, ses incohérences et ses mécanismes de voyage dans le temps absurdes qui tournent en boucle dans votre tête jusqu’à ce qu’un contre-argument miraculeux émerge de la brume et vous convainc que tout a du sens après tout.

Étonnamment, il s’agit d’une recommandation de regarder Synchronic. Un joyau indie sombre, frustrant et qui divise, avec des éclairs de brillance. C’est encore un autre aperçu du talent passionnant des réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead (découvrez L’infini de 2017 pour une saveur d’horreur tordue). Penchez-vous simplement dans la colère inspirée par Synchronic et, finalement, de l’autre côté, vous vivrez une expérience enrichissante.

Eh bien, allez aux États-Unis



Mackie et Dornan jouent Steve et Dennis, deux ambulanciers paramédicaux remarquablement décontractés travaillant à la Nouvelle-Orléans. Ils sont appelés pour soigner une série de personnes qui racontent des histoires incohérentes après avoir pris un médicament appelé Synchronic.

Steve et Dennis enquêtent sur les origines de la drogue et ses capacités de voyage dans le temps impossibles, tout en faisant face à leur vie personnelle en ruine. Steve est un homme à femmes blasé et Dennis est coincé dans un mariage dysfonctionnel.

Les meilleures parties de Synchronic impliquent l’élément de science-fiction lui-même. La Découverte. Steve et Dennis marchant le long d’une route sombre au milieu de la nuit, discutant de leur vie normale, jusqu’à ce qu’ils entrent dans une maison et découvrent une scène choquante d’un film d’horreur, où quelqu’un a été poignardé et une épée médiévale sort inexplicablement d’un mur.

Grâce à quelques dispositifs de complot, finalement Steve prend le médicament lui-même. C’est là que Synchronic devient palpitant d’une manière viscérale impressionnante.

Eh bien, allez aux États-Unis



Partant de son point de départ discret, le film envoie Steve, et nous, dans l’effrayant inconnu. La menace d’une mort subite et violente plane sur tout, car dans cette histoire de voyage dans le temps, Steve est un homme noir, et retourner dans certains endroits comporte une toute autre couche de danger.

Les mécanismes de fonctionnement de la drogue du voyage dans le temps sont révélés de manière convaincante alors que Steve mène des expériences. Une analogie impliquant un tourne-disque vaut à elle seule l’apparition d’un personnage. À un moment donné, les réalisateurs Benson et Moorhead font bouger les choses en nous donnant la perspective à la première personne de Steve, nous plaçant directement dans le siège du conducteur pour découvrir ce qui surgit de l’obscurité tendue et imprévisible du prochain lieu.

D’autres aspects de la drogue, y compris un petit tronçon après qui est derrière sa création, s’effondrent. De plus, bien qu’efficace à certains égards, le sens général du réalisme peut révéler à quel point les capacités du médicament sont ridicules.

Pourtant, la réalisation astucieuse et intelligente et le sens de l’humour sec de Steve livrés avec le fanfaron impassible de Mackie, brillent au-dessus des bords plus rugueux évidents de Synchronic. L’histoire est loin d’être parfaite, s’enchaînant au noyau émotionnel peu développé, impliquant Steve, Dennis et la fille de Dennis, Brianna. (Une scène horrible impliquant le chien de Steve est soit un exemple de mauvaise prise de décision de caractère, soit un coup sec intentionnel de nos cordes émotionnelles.)

La fin douce-amère de Synchronic est frustrante mais ne réduit pas l’impact de ses plus grandes parties. Espérons que le film vous lancera dans une virée en regardant les autres films de Benson et Moorhead, dont quatre faire partie d’un univers connecté (certaines connexions sont plus fortes que d’autres).

Synchronic est en streaming sur Netflix maintenant. Cela peut être lent, avec des dialogues parfois douteux et une fin qui vous rendra incontrôlable. Vous avez besoin d’une attention maximale pour regarder des films pour absorber les détails subtils qui expliquent ce qui se passe. Et pourtant, il reste à interpréter si absolument tout a un sens. Franchir? Décider vous-même.