Plus de gens ont besoin de regarder ce joyau de science-fiction Trippy sur Prime Video

Dans le cadre d’un collaboration avec l’usine de films d’horreur Blumhouse, une multitude de films d’horreur médiocres ont fait leur chemin vers Amazon Prime Video au cours des deux dernières années. L’anthologie de huit films (jusqu’à présent) a donné à une tonne de cinéastes émergents la chance d’entrer dans l’arène de l’horreur.

Malheureusement, la majorité de ces films n’ont pas dépassé la barre des 50% sur Metacritic. La plupart ont une prémisse intrigante et la plupart (lire: sept sur huit) n’ont pas atteint leur potentiel. Mais on lève les sourcils d’une manière “oh, c’était étonnamment bon”.

Black Box est de loin le meilleur du groupe Blumhouse-Prime Video. Un film de science-fiction avec un penchant pour l’horreur, la sortie de 2020 peut à juste titre revendiquer Miroir noir comparaisons, en prenant des personnes en conflit et en leur transmettant la technologie avec des conséquences.

Blumhouse/Amazon Studios



On plonge littéralement dans la tête de Nolan Wright (Mamoudou Athie), un homme qui se réveille d’un coma souffrant d’amnésie. Cela ressemble à un territoire familier, mais il est renforcé par Ava, la fille de Nolan, jouée par Amanda Christine, une enfant actrice si bonne qu’elle donnerait du fil à retordre aux enfants de Stranger Things.

Ava, dix ans, est souvent l’adulte dans la relation, rappelant à son père qui il est, préparant le dîner pour la nuit et tenant généralement la vie de sa petite famille ensemble. Vous voulez qu’elle ait une belle vie et finalement Nolan se rend compte qu’il doit faire quelque chose, n’importe quoi, pour devenir le père que sa fille mérite.

Heureusement, une nouvelle thérapie expérimentale est proposée, impliquant l’hypnose et un casque VR générique appelé “boîte noire”. (Pas de spoilers : tout est dans la bande-annonce.) Longue explication du docteur courte, elle plonge Nolan dans les recoins de son esprit, où il recherche des souvenirs clés. Il a une bouffée de l’épisode White Christmas Black Mirror, ou de n’importe quelle entrée impliquant la technologie jouant des tours à l’esprit.

Pourtant, la livraison de films indépendants de Black Box, axée sur la découverte de soi des personnages, lui donne une définition légèrement différente.

Parce que nous commençons en mode discret et axé sur les personnages, les images de science-fiction à relativement petit budget de Black Box laissent une impression plus forte. La descente dans les souvenirs de Nolan est un moment délicat – nous plongeant dans un Sunken Place légèrement plus lumineux qui joue avec le contrôle de son corps et de son subconscient. Il y a aussi un monstre qui se contorsionne, ainsi qu’une partition de cordes grinçantes qui accentue un sentiment d’appréhension et de mystère.

Même si vous ne lisez pas sur les prémisses de Black Box, il est clair dès le début que quelque chose n’est pas ce qu’il semble – pas seulement avec le processus d’exploration de la mémoire, mais avec l’existence de Nolan en général. “Vous n’auriez même pas dû survivre à ça” – un médecin dit utilement à propos de l’accident de voiture provoquant le coma de Nolan.

Il offre l’expérience agréable de relever des indices, maladroits ou non. Certains ont décrit l’aspect puzzle de mémoire de Black Box comme Memento-esque. Bien qu’il ne soit pas aussi intelligent ou complexe que le classique de Christopher Nolan, Black Box présente ses révélations révolutionnaires d’une manière qui crée un élan passionnant, servant à juste titre les meilleurs moments pour la fin.

Black Box se faufile sur vous avec ses pièces mobiles bien huilées, se réunissant pour offrir un morceau simple mais efficace d’horreur de science-fiction. Il obtient l’aspect humain de son histoire, enveloppant chaque élément dans une conclusion émotionnellement enrichissante. Si vous êtes un passionné de science-fiction, en particulier de la variété des joyaux cachés, rendez-vous sur Prime Video. Black Box devrait être coché sur votre liste, en particulier en tant que marqueur de ce qui va arriver du premier réalisateur Emmanuel Osei-Kuffour Jr.