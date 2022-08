Plus de gens ont besoin de regarder ce joyau de science-fiction sur Prime Video

Archive — un étrange film de science-fiction en streaming sur Première vidéo — est une histoire de robots.

Sorti en 2020, un trio de robots peuple le monde de son histoire. Mais au lieu du CGI le plus réaliste que l’argent puisse acheter, les robots d’Archive sont clairement des gens qui se dandinent du mieux qu’ils peuvent dans de gros costumes de robot. C’est à la fois hilarant et fantastique.

Archive vient de Gavin Rothery, un graphiste qui a eu un rôle énorme à jouer non seulement dans les concepts mais aussi dans le création de la captivante pièce de science-fiction Moon de 2009. Bien que Archive ne soit pas aussi étrange et hypnotique que Moon, sa réalisation assurée et ses composants finement conçus en font un joyau caché digne d’être extrait du coffre-fort de Prime Video.

Divertissement vertical



Theo James est le seul personnage central, incarnant un ingénieur en robotique américain dans les terres lointaines d’une forêt japonaise en 2038. Il apporte l’énergie d’un papa affable à une installation de travail de type vaisseau spatial, où il a bricolé avec des filles robots de la taille d’une voiture et est sur le point de créer un troisième et dernier robot femme réaliste entièrement développé. Ce n’est pas aussi minable que ça en a l’air.

Dans les premiers instants d’Archive, le film ressemble à une pièce d’époque de Joe Wright. Un éclairage net fait ressortir les détails d’une forêt enneigée. Ce cadre change au fil des saisons au fur et à mesure que George poursuit son travail. Les plans répétés d’une chute d’eau ressemblent à des séquences extérieures réutilisées, jusqu’à une tournure surprenante des événements impliquant Prototype 2, un robot qui agit comme une adolescente. Ce robot joue plusieurs rôles, dont celui de méchant, dont vous finissez par vous sentir incroyablement désolé.

Divertissement vertical



C’est le plus grand atout de Rothery : Eking sympathie pour les robots à tête de bloc sifflant autour de deux jambes humaines déguisées. Dans une interview, Rothery a cité les robots Star Wars et la simplicité de leurs conceptions de poubelles comme précédents pour rendre les robots à petit budget caractéristiques et charismatiques. Spoiler : ça marche.

En plus des robots mignons, Archive explore une histoire familière déjà couverte par Black Mirror. Mais c’est la livraison qui rend Archive impressionnant. C’est une histoire sur l’intelligence artificielle, le chagrin et la perte qui évolue à un rythme régulier, mais qui garde toujours suffisamment d’engrenages pour maintenir votre attention sur l’écran. Étonnamment, une grande partie de la tension mijote entre les robots eux-mêmes.

Les deux grands volets de l’histoire se rejoignent pour le dernier tiers, presque à l’unisson parfait. Vous êtes prêt à anticiper le mystère du passé de George qui se déroule dans la lumière, tandis que les conséquences du bricolage avec des robots sensibles arrivent juste au bon moment. (Et puis cette torsion finale susmentionnée nous donne un coup de tête.)

Sagement, Archive ne montre pas sa main tout de suite. Les détails sur le travail et les intentions de George ne deviennent clairs qu’aux derniers instants du film, mais on nous donne juste assez de pièces du puzzle pour tirer nos propres conclusions.

Archive n’est pas une narration totalement originale, mais c’est l’un de ces packages de science-fiction soignés qui fait tout bien. C’est satisfaisant, ne contient aucun dialogue grincheux et a l’air élégant, malgré un maigre budget. Il n’essaie pas non plus de vous rincer l’esprit avec des idées stimulantes qui nécessitent une lecture extrascolaire pour être comprises. Et la précision scientifique ? Il n’y en a pas à proprement parler, mais ce n’est pas l’un des ceux films. Si rien d’autre, Archive est un film sur des robots doux et non conventionnels. Ne dites pas que vous avez tout regardé sur Prime Video tant que vous n’avez pas regardé le film sur les adorables robots.