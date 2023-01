Plus de gens ont besoin de regarder ce documentaire incroyable et déchirant

Il y a eu une période où on avait l’impression que les documentaires sur l’escalade étaient partout.

Il y avait Free Solo bien sûr. C’est l’exemple le plus célèbre. Free Solo a fait plus que remporter un Oscar après sa sortie en 2018, il a inspiré une multitude de recommandations de bouche à oreille de son public terrifié (mais obligé).

Mais Free Solo n’était pas seul. La même année, Josh Lowell et Peter Mortimer ont sorti The Dawn Wall, un documentaire fantastiquement produit axé sur la première ascension libre de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson sur la dernière grande face non escaladée de Yosemite. Il y en avait d’autres aussi : The Alpinist, actuellement disponible en streaming sur Prime Video, suivait Marc-André Leclerc, un alpiniste canadien décédé tragiquement alors qu’il grimpait sur la face nord des tours Mendenhall en Alaska.

Torn, sur Disney Plus, est un documentaire qui se concentre sur la conséquences de la tragédie. En 1999, Alex Lowe, un alpiniste américain à la pointe de l’alpinisme, est pris dans une avalanche sur le mont Shishapangma, au Tibet. Son partenaire d’escalade, le légendaire Conrad Anker, qui l’accompagnait lors de ce voyage, a survécu de peu à la même avalanche.

Après la mort de Lowe, Anker s’est engagé à s’occuper de la femme et des enfants de Lowe en cas de décès de Lowe. Et, incroyablement, à la suite du décès de Lowe, la veuve d’Anker et Lowe est tombée amoureuse. Finalement, le couple a élevé ensemble les jeunes enfants de Lowe. Aujourd’hui, tous les enfants de Lowe appellent désormais Conrad Anker “papa”.

Torn est un documentaire complexe et délicatement réalisé sur ce voyage et ses impacts.

Disney+



Réalisé par le fils aîné d’Alex Lowe, Max Lowe, Torn est une histoire personnelle, principalement sur l’effet des sports d’aventure à enjeux élevés et les lacunes laissées par le décès soudain d’un membre chéri de la famille. Il pose également des questions difficiles à ses sujets : Pourquoi risquer la mort alors qu’une famille de jeunes enfants est à votre charge ?

Il est clair que le réalisateur Max Lowe idolâtre son père aujourd’hui décédé, mais il idolâtre également Anker, l’homme qui l’a adopté après la mort de son père. Anker continue de grimper après avoir été témoin de la mort de Lowe. C’est un autre fil qui se tisse tout au long de ce documentaire : comment Anker marche-t-il sur la corde raide ? Comment le justifie-t-il ? Sa mort écraserait sans aucun doute une cellule familiale déjà fragile, pourtant il continue de grimper sur le devant de la scène. Une grande partie du film explore la nécessité de gérer les risques, tout en laissant aux gens un espace pour poursuivre leurs passions face à tout ce qui est raisonnable.

Quoi qu’il en soit, Torn est un portrait sympathique d’Anker. C’est aussi le portrait déchirant d’une famille qui, plus de 20 ans après la mort de Lowe, semble toujours être en mode rétablissement. Le documentaire se conclut brillamment. Je ne gâcherai pas la fin, mais il suffit de dire que Torn est une étude incontournable sur une tragédie inimaginable et ce qui va suivre.

Malgré remportant quelques prix, Torn n’a jamais vraiment reçu le public de Free Solo ou même de The Alpinist, bien qu’il soit – pour moi – un compagnon parfait pour ces deux films. Free Solo et The Alpinist sont tous deux aux prises avec le concept de risque et de mortalité à des degrés divers et les deux le font bien, mais Torn approfondit ces thèmes d’une manière que ces films n’ont jamais pu. Pour cette seule raison, c’est un visionnement essentiel. Un petit avertissement à l’avance : cela vous brisera le cœur.