Plus de gens ont besoin de regarder ce documentaire énervant sur Netflix True Crime

Vous êtes à la recherche d’un vrai crime digne de Netflix qui ne nécessite pas d’engagement sur plusieurs épisodes ? Un documentaire qui vous laissera réfléchir pendant des jours ?

L’auto-stoppeur à la hache, le nominé officieux de Netflix pour “Show Whose Title Sounds Most Like a Weekly World News Headline”, est un film documentaire de 90 minutes. Ce n’est pas une de ces longues séries en plusieurs épisodes, comme Dahmer. Bouclez votre ceinture, car c’est une histoire compliquée et fascinante qui vous gardera rivé pour sa durée d’exécution raisonnable.

En 2013, un homme nommé Jett McBride a intentionnellement heurté avec sa voiture un employé des services publics californiens, puis est sorti de sa voiture et a attaqué à la fois l’homme blessé et les passants qui ont essayé de l’aider. Mais ce crime n’est pas au centre de cette histoire. Alors que les choses devenaient folles, un auto-stoppeur dans la voiture de McBride a sauté et a couru à la rescousse, défendant les autres en attaquant McBride avec une hachette.

L’auto-stoppeur, un Canadien dont le nom est Caleb Lawrence McGillvary mais qui s’appelait Kai, a accordé une interview télévisée au journaliste Jessob Reisbeck. L’interview est devenue virale, en partie parce que Kai, un sosie de Pauly Shore, aux yeux écarquillés, bavard et peut-être lapidé, a reconstitué les coups de hache en criant : “Smash, smash, suh-MASH !”

Et puis … eh bien, connaissez le terme d’argot Internet “canard milk-shake“? Inventé par le dessinateur australien Ben Ward, qui passe pixélisébateau sur Twitter, il décrit un scénario courant dans lequel Internet tombe amoureux de quelqu’un qui semble parfaitement charmant, en l’occurrence, un canard qui boit des milkshakes. Mais à peine cinq secondes plus tard, on découvre que le canard est raciste et tombe en disgrâce. (Rappelles toi Ken Bone, rendu célèbre après avoir posé une question lors d’un débat présidentiel de style mairie en 2016 ? Il était un des premiers exemples.)

Kai a profité de la renommée d’Internet pendant un peu plus de cinq secondes. Son interview a été éditée et republiée à des millions de vues. Il est apparu sur Jimmy Kimmel Live, et il a été question de lui donner sa propre émission de téléréalité, à la Kardashians. Stephen Colbert a plaisanté dans son émission : “Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les gens disent : “Mon garçon, nous avons vraiment de la chance que l’auto-stoppeur sans abri ait une hachette.””

Netflix



L’émission Netflix interviewe des producteurs et des journalistes hollywoodiens qui semblent complètement éblouis par l’histoire de Kai – ou l’histoire qu’ils veulent tellement qu’elle soit. Ils le voient comme Chance, le jardinier naïf du film et du roman Être là, dont la simplicité même convainc les gens que ses eaux calmes sont profondes. Ils ne savent littéralement rien de Kai – d’où il vient, comment il réagira à tout – mais ils sont prêts à le couronner la prochaine star chaude. Il est troublant de voir à quelle vitesse ils se précipitent pour transformer un malheureux auto-stoppeur avec des problèmes de santé mentale troublants et flagrants en la prochaine grande chose.

Mais Kai révèle bientôt qu’il n’est pas exactement ce à quoi Hollywood s’attendait. Vous vous demandez pourquoi ces dénicheurs de talents à gros salaire ont jamais pensé qu’un homme sans logement qui portait une hachette allait pouvoir se transformer en douceur en Brad Pitt. Ils ne semblent pas pouvoir emmener Kai dans le hall d’un hôtel sans qu’il fasse pipi sur un bureau.

Puis, quelques mois seulement après l’incident initial qui l’a rendu célèbre, Kai est arrêté – pour meurtre. Le documentaire de Netflix ne fait pas vraiment un excellent travail pour expliquer le crime, mais passe sous silence la pauvre victime. Il est évident qu’il s’agit d’une histoire de canard milk-shake, pas d’une histoire de vrai crime qui vous guide dans les détails de la salle d’audience. Nous ne sommes pas ici pour obtenir des transcriptions d’essais, mais pour savoir à quelle vitesse une vidéo virale peut apporter une renommée étrangère et toutes sortes d’opportunités monétaires, puis la réalité peut les ramener sur terre avec un suh-MASH géant.

L’auto-stoppeur à la hache a ses défauts, c’est sûr. Certains prétendent que Kai a été maltraité dans son enfance, mais sa mère donne une interview dans laquelle elle raconte une histoire différente qui n’est pas vraiment abordée. Il y a des suggestions que Kai a causé l’attaque originale en donnant des médicaments à Jett McBride avant l’accident de voiture intentionnel. Surtout, le meurtre que Kai commet est expliqué de manière si sommaire que je suis encore un peu confus à ce sujet et que j’ai dû me tourner vers d’autres sources d’information en ligne pour plus de détails.

Mais une fois que le spectacle commence à fonctionner, il est impossible de l’éteindre. Il est fascinant de voir des gens avouer qu’ils sont tombés amoureux d’une star de la vidéo virale devenue célèbre par pur hasard et dont la disgrâce a été immédiate et horrible. Et à une époque où les services de streaming semblent lancer de plus en plus de séries multi-épisodes (voir Netflix’s Dahmer), ce spectacle au rythme effréné ne dure qu’une heure et 25 minutes. Quand ce sera fini, vous ne connaîtrez pas les moindres détails de la vie et du crime de Kai, mais vous vous retrouverez avec quelques questions stimulantes sur la renommée virale et ses conséquences.