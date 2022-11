Plus de gens ont besoin de jouer à ces mystères obsédants du meurtre sur Nintendo Switch

Malgré l’image familiale soigneusement cultivée de Nintendo, la société a produit sa part de jeux matures au fil des ans, de la série sombre et atmosphérique Metroid au risque Bayonetta 3. , une paire de jeux de détective obscurs des premières années de l’entreprise qui conviennent parfaitement à Halloween.

Initialement lancée à la fin des années 80 pour le Famicom Disk System, un périphérique de lecteur de disque pour la première console de salon de la société qui n’a jamais été lancée en dehors du Japon, la série Famicom Detective Club s’étend sur deux jeux : The Missing Heir et The Girl Who Stands Behind, qui ont tous deux été somptueusement refaits pour la Nintendo Switch. (Un troisième volet de la série a également été publié pour l’accessoire Satellaview de courte durée de Super Famicom, mais il reste non localisé.)

Écrit par Yoshio Sakamoto, qui deviendrait un nom familier parmi les fans de jeux pour son travail sur la série Metroid susmentionnée, la duologie Famicom Detective Club est un exemple précoce du genre roman visuel : un type d’histoire interactive motivée principalement par les choix que vous faites. Plongant dans des sujets beaucoup plus sombres que les autres jeux Nintendo, les deux titres du Famicom Detective Club vous mettent dans la peau d’un détective débutant chargé de démêler une série de meurtres mystérieux.

Alors que chaque jeu tisse une histoire captivante pleine de suspense et d’intrigue, The Girl Who Stands Behind est particulièrement passionnant grâce à son rythme plus rapide et à son atmosphère envoûtante et surnaturelle. Après la découverte du corps d’un lycéen dans une rivière, vous vous dirigez vers l’école pour enquêter sur son meurtre, en discutant avec le corps professoral et d’autres étudiants pour recueillir des indices susceptibles de résoudre l’affaire.

En l’occurrence, vous apprenez rapidement que l’étudiante assassinée enquêtait elle-même sur la disparition non résolue d’une fille nommée Shinobu Asakawa, une ancienne élève de l’école qui avait disparu 15 ans auparavant. Sans gâcher beaucoup plus l’intrigue, les deux incidents sont également liés à la légende de “la fille qui se tient derrière”, un mythe urbain sur une fille imbibée de sang qui apparaît derrière des étudiants.

Bien qu’il ait été écrit il y a plus de 30 ans, The Girl Who Stands Behind est une aventure captivante – et souvent effrayante – animée par la présentation modernisée de la version Switch. Lui et The Missing Heir ont été magnifiquement refaits pour le système actuel de Nintendo, avec des visuels exquis et un travail vocal complet (japonais) qui ajoute un sentiment d’immersion encore plus grand.

Cela dit, tous les aspects des jeux n’ont pas vieilli avec grâce. Comparés aux romans visuels modernes, les titres du Famicom Detective Club peuvent sembler rigides et parfois obtus ; il y a des cas où vous ne saurez pas comment procéder et finirez par avoir recours à la sélection de chaque option dans le menu de commandes jusqu’à ce que l’une déclenche inévitablement la conversation suivante.

Ces défauts, cependant, sont assez faciles à ignorer à la lumière des nombreuses forces persistantes des jeux. Les jeux Famicom Detective Club sont plus que de simples curiosités du passé de Nintendo ; ce sont vraiment des romans visuels absorbants qui offrent beaucoup de sensations fortes, ce qui en fait le moyen idéal pour passer une nuit d’Halloween.