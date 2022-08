Plus de gens ont absolument besoin de regarder ce joyau de la science-fiction sur HBO Max

A en juger par Colossalc’est bande annonce, le film ressemble à une comédie romantique loufoque avec un monstre géant jeté dedans. C’est une bonne chose. Pas assez de comédies romantiques mettant en vedette Kaiju détruisant des villes et tuant des centaines de civils.

Colossal n’est pas vraiment une comédie romantique. Mais il y a beaucoup de gens écrasés à mort par des monstres diaboliques de 500 pieds.

Colossal est un monstre métaphore film. C’est peut-être la partie la plus effrayante de toutes. Mais ne vous laissez pas effrayer ! C’est un intelligent film de métaphore de monstre, le genre de joyau indépendant qui combine une idée imaginative avec une intrigue axée sur les personnages et d’énormes performances de sa distribution exceptionnelle.

Fondamentalement, c’est une comédie noire qui décolle sournoisement des couches sombres et psychologiques exposant le côté méprisable et monstrueux des êtres humains. Et puis il y a un monstre géant CGI qui détruit tout dans son sillage.

Lire la suite: Plus de gens ont besoin de regarder la meilleure émission de télévision sur HBO Max

Images de tension/YouTube/Capture d’écran



Anne Hathaway joue le rôle de Gloria, une journaliste alcoolique au chômage qui rentre chez elle dans le New Hampshire après que son petit ami britannique suave (le charmant Dan Stevens) l’a larguée.

Broke, elle vit dans une maison vide sans meubles, mais est si fatiguée et souvent ivre la nuit qu’elle s’endort à peu près n’importe où. Par chance, elle renoue avec un vieil ami d’école – un incroyablement bon Jason Sudeikis – qui lui apporte la gentillesse qui l’aide à se remettre sur pied. Ted Lasso approuverait.

Tout ressemble et ressemble à une comédie romantique où un personnage apprend une leçon et trouve le véritable amour, car nous méritons tous une fin heureuse. Mais vient ensuite le rebondissement : Gloria ouvre un jour son ordinateur portable et découvre qu’une créature colossale est apparue à Séoul, en Corée du Sud, tuant des centaines de personnes et renversant avec désinvolture les gratte-ciel de la ville.

Alors, comment est-ce lié à elle? Ce monstre inexplicable dans cette ville à des milliers de kilomètres ?

Images de tension/YouTube/Capture d’écran



Finalement, vous obtenez une réponse généralement satisfaisante à cette question. Ce concept inventif conduit à un moment d’hilarité absurde occasionnel, ainsi qu’à un point culminant qui induit le sentiment de triomphe. L’âme se sent bien nourrie.

Mais il y a une révélation bien plus grande dans Colossal, un moment bien plus effrayant qui implique le personnage le plus improbable.

Pas de spoilers, mais Jason Sudeikis élève Colossal à des hauteurs de gratte-ciel. Sa performance spectaculaire en tant qu’Oscar, un propriétaire de bar qui n’a notamment jamais fini de rénover une partie cachée de son lieu, est fascinante. Malgré son schtick de gentil garçon, il n’est pas tout à fait évident qu’Oscar ait des intentions amoureuses avec Gloria. Vous ne savez pas où va son personnage jusqu’à ce que le ton change et soudain Colossal n’est pas aussi confortable que vous le pensiez au départ.

Colossal n’est en aucun cas parfait : le message final est étonnamment confus, la livraison de la résolution moins assurée que vous ne l’espériez. Mais Colossal est intéressant, compliqué et soutenu par une Anne Hathaway charmante et sans effort, qui fait en quelque sorte d’un personnage destructeur et peu aimable sur papier une héroïne à laquelle s’enraciner.

N’allez pas dans Colossal en vous attendant à un jeu léger et en chiffres. Attendez-vous à une bête multicouche qui mélange la comédie, la folie des films de monstres et les sombres vérités sur la condition humaine. C’est un film sur le fait d’être mécontent de sa vie, sur le fait de s’appuyer sur ses pulsions profondes et indescriptibles explosées par la tristesse et la colère. Les conséquences infligent autant de dégâts qu’un monstre de 500 pieds.

Colossal est en streaming sur HBO Max maintenant (et parce que pour certaines personnes, cela compte – il a un 70 Note métacritique).

Où puis-je regarder Colossal dans mon pays ?

Si vous êtes en Australie, Colossal est diffusé sur Netflix et Binge.

Au Royaume-Uni, en France et en Espagne, vous devrez débourser une somme modique pour louer ou acheter le film sur Amazon Video, L’application TV d’Apple (alias iTunes), jeu de GoogleYouTube Movies et autres services de streaming.

En Allemagne et en Italie, Colossal est diffusé sur Prime Video.