Plus de gens font confiance à TikTok pour les nouvelles plus que les médias traditionnels

Le nombre de personnes dans le monde qui accèdent initialement aux actualités via un site Web ou une application a chuté de 10 points depuis 2018, et les groupes plus jeunes préfèrent accéder aux actualités via les réseaux sociaux, la recherche ou les agrégateurs mobiles, selon un rapport publié mardi.

Le public accorde plus d’attention aux célébrités, aux influenceurs et aux personnalités des médias sociaux qu’aux journalistes sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et Snapchat, a déclaré l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme dans son rapport annuel sur l’actualité numérique. TikTok est le réseau social qui connaît la croissance la plus rapide dans le rapport, utilisé par 20% des 18 à 24 ans pour les nouvelles, en hausse de cinq points de pourcentage par rapport à l’année dernière. Moins de la moitié des répondants au sondage ont exprimé beaucoup d’intérêt pour l’actualité, en forte baisse par rapport à 6 sur 10 en 2017.

« Il n’y a aucun motif raisonnable de s’attendre à ce que les personnes nées dans les années 2000 en viennent soudainement à préférer les sites Web à l’ancienne, sans parler de la diffusion et de l’impression, simplement parce qu’elles vieillissent », a déclaré le directeur de l’Institut Reuters, Rasmus Nielsen, dans le rapport, qui est basé sur sur une enquête en ligne auprès d’environ 94 000 adultes, menée sur 46 marchés, dont les États-Unis.

Moins d’un tiers des répondants à l’enquête ont déclaré que le fait d’avoir des histoires sélectionnées pour eux en fonction de leur consommation précédente est un bon moyen d’obtenir des nouvelles, une baisse de six points par rapport à 2016, lorsque l’enquête a posé la dernière question. Pourtant, les gens préfèrent encore légèrement que leurs actualités soient choisies par des algorithmes plutôt que par des éditeurs ou des journalistes.

La confiance dans les médias traditionnels a chuté l’année dernière

La confiance dans les nouvelles a chuté de deux points de pourcentage au cours de la dernière année, annulant les gains réalisés dans de nombreux pays au plus fort de la pandémie de coronavirus. En moyenne, 40 % des personnes déclarent faire confiance à la plupart des informations la plupart du temps. Les États-Unis ont connu une augmentation de six points de la confiance dans les informations, à 32%, mais restent parmi les plus faibles de l’enquête.

Sur l’ensemble des marchés, 56 % des personnes interrogées se disent préoccupées par l’identification de la différence entre les vraies et les fausses nouvelles sur Internet, soit une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

L’enquête a révélé que 48 % des personnes interrogées se disent très ou extrêmement intéressées par l’actualité, contre 63 % en 2017.

L’Institut Reuters pour l’étude du journalisme est financé par la Fondation Thomson Reuters, la branche philanthropique de Thomson Reuters TRI.TO.