Plus de gens doivent se connecter à cette série d’anthologies d’horreur fascinante

À l’ère des films Marvel, nous tenons pour acquis à quel point il est difficile de raconter une histoire qui s’étend sur plusieurs générations et tisse des pièces disparates en un seul grand récit. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué.

Cependant, toute personne ayant de telles ambitions de narration tentaculaire pourrait tirer une leçon du podcast d’anthologie d’horreur Anciens dieux des Appalaches d’Asheville, DeepNerd Media de Caroline du Nord. Lancé en 2019, Old Gods est une saga captivante et d’un autre monde, qui se déroule dans une version alternative des Appalaches, où la terre est criblée d’entités surnaturelles – soi-disant “haints” et ainsi de suite – et les humains qui se retrouvent souvent emmêlés avec eux. Après qu’un ami l’ait recommandé, j’ai parcouru tous les épisodes disponibles en deux semaines.

Médias DeepNerd



Au moment d’écrire ces lignes, il y a trois saisons comprenant plus de 40 épisodes gratuits (avec encore plus pour les abonnés Patreon). Ce qui commence comme l’histoire d’une ville charbonnière condamnée nommée Barlo, Kentucky, se développe dans tout un univers avec des tentacules narratives qui remontent à 1756 et avancent jusque dans les années 1900. Le penchant du podcast pour la narration non linéaire vous fait aller et venir dans le temps et vous donne l’impression qu’il y a un nombre infini de personnes et de créatures à rencontrer à chaque visite du spectacle.

Peut-être que vous passez trois épisodes avec un magistrat d’une petite ville, ou un jeune couple qui fait une mauvaise affaire, ou un petit garçon dont la famille rencontre un destin sinistre. Vous pourriez laisser ces personnages derrière vous pendant un moment, mais dans le monde des anciens dieux, ils sont généralement tous replongés dans l’histoire plus grande d’une manière magistrale.

Jusqu’à présent, cette plus grande histoire a atteint le rythme de plus de 9 millions de téléchargements depuis le début de l’émission, selon le site Web Old Gods. Il y a aussi un jeu de rôle en préparation, qui a rapidement dépassé son objectif de collecte de fonds de 50 000 $ sur Démarreur et est jusqu’à plus de 2 millions de dollars. La date de sortie estimée est mars 2023.

Effroi primal

Ensuite, il y a les trucs effrayants. Old Gods propose une légion de choses sombres et effrayantes, aussi vieilles que la terre qu’elles hantent – des créatures qui se métamorphosent, portent la peau des gens et sont si diaboliques que vous ne voulez peut-être pas en savoir plus à leur sujet. Certains marchent parmi les humains dans la série, d’autres non. Mais d’une manière ou d’une autre, ils semblent toujours regarder.

Si vous avez déjà regardé une parcelle de forêt sombre et senti qu’il y avait quelque chose d’inquiétant dans les pins, c’est le genre de chair de poule primitive que les anciens dieux exploitent. Vous n’avez pas besoin d’être originaire des Appalaches des Dieux Anciens pour comprendre ce malaise profond des bois sombres et de la nature isolée – cette vérité que nous savons tous à un certain niveau que la nature, si elle le veut vraiment, peut nous faire tous.

C’est aussi à travers ces anciens méchants que le spectacle explore l’histoire compliquée de la région avec les industries du charbon et du chemin de fer. L’effondrement d’une mine dans le monde réel est suffisamment horrible, tout comme les effets à long terme sur la santé de respirer de la poussière de charbon ou d’être piégé dans les profondeurs de la dette envers une entreprise. Dans Old Gods, les compagnies charbonnières prédatrices comme la fictive Barrow & Locke qui laisseraient la terre et ses habitants épuisés ne sont pas seulement un sous-produit du capitalisme vorace. Ils sont littéralement diaboliques et leurs sbires parlent doucement et sont vêtus de costumes coûteux. Le creusement des montagnes et ses mineurs sont bien réels.

Les intimidateurs de Barrow & Locke courraient sans contrôle si ce n’était pour les femmes d’Old Gods – les mamies et les sorcières, comme les sœurs Walker et les Underwood, des familles multigénérationnelles avec beaucoup de colonne vertébrale et pas seulement un don pour le combat mal, mais le désir de protéger ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes.

Fabriqué dans les Appalaches

L’une des meilleures parties du spectacle est qu’il vient en fait des Appalaches. Les Appalaches longent l’est des États-Unis, s’étendant de certaines parties de l’Alabama et de la Géorgie, continuant à travers l’est du Tennessee, le Kentucky et l’Ohio, à travers la Virginie-Occidentale et jusqu’en Pennsylvanie et même une partie sud de New York. Les créateurs de l’émission, Steve Shell et Cam Collins, sont originaires de Virginie, un soulagement lorsqu’il n’y a pas de représentations médiatiques secrètes de la région peuvent souvent être au mieux erronées et destructrices au pire (le documentaire de 2018 Hillbilly est une excellente plongée dans les dégâts causés par les stéréotypes autour de la pauvreté et du manque d’éducation).

Shell est la voix principale du podcast. Bien qu’il parle peut-être de créatures aux yeux brillants et de mineurs morts possédés par un mal des montagnes où ils sont morts, ses tons profonds et sa livraison douce rassurent que rien de cette nature ne vient pour tu tant qu’il raconte l’histoire.

Peut-être plus que tout, il y a une richesse dans le monde des anciens dieux, un confort malgré le danger, une plénitude satisfaisante qui peut être autrement plus difficile à créer lorsque vous parlez de galaxies lointaines et de dimensions alternatives. Old Gods se sent habité, superposé et contenu de manière rafraîchissante – même si le vieux mal dans les montagnes est généralement sur le point de se libérer.