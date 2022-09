Plus de gens doivent regarder ce joyau caché de super-héros sur HBO Max

Superman n’a jamais été un personnage facile à comprendre. Il est, essentiellement, un être parfait. Parce qu’il est le personnage le plus puissant et le plus moralement pur de l’univers DC, il n’y a pas beaucoup de drame ou de conflit interne à exploiter de Man of Steel. Comparez cela avec Batman, dont le personnage sombre et imparfait fait de lui un favori des fans.

Bien sûr, dans l’univers Marvel, vous avez des personnages complexes comme Le faucon et le soldat de l’hiver et Lokiqui font la une de leurs émissions à succès respectives sur Disney+. En comparaison, Superman & Lois, qui a été diffusé sur le réseau The CW et est maintenant diffusé sur HBO Max, a volé sous le radar. Mais c’est peut-être plus impressionnant, car il a atteint un objectif apparemment impossible : Créer une version de Superman qui conserve sa personnalité de Boy Scout tout en le rendant accessible. Le spectacle le fait en se concentrant sur le thème de la famille, insufflant une nouvelle vie à la franchise.

En conséquence, Superman & Lois est peut-être la meilleure itération de Superman à la télévision ou au cinéma. Et cela vient de quelqu’un qui a regardé la performance parfaite de Christopher Reeve à l’âge idéal pour qu’elle laisse une impression permanente.

La représentation de Reeve doit être placée sur un piédestal. Mais cette nouvelle version me parle à un degré personnel presque effrayant. La nouvelle version de Clark Kent, interprétée par Tyler Hoechlin, est mariée à Lois depuis un certain temps et a deux adolescents. Je suis également père de deux jeunes garçons. Aussi incroyable que soit Superman pour éviter les effondrements nucléaires ou repousser les Kryptoniens voyous, il lutte pour être un bon père et prend de mauvaises décisions avec les meilleures intentions. Je comprends. (Pour les morceaux de paternité de toute façon.)

Cela ne veut pas dire que vous devez être père de deux enfants pour apprécier le spectacle. Bien qu’il fasse techniquement partie de l’univers “Arrowverse” de la CW des séries comiques de DC comme The Flash et Supergirl, il se démarque et se sent différent de tout ce qui l’a précédé. Les valeurs de budget et de production sont nettement plus élevées et le spectacle est structuré différemment.

Où Le flash et Super Girl mettant en vedette un groupe de bienfaiteurs combattant une menace de la semaine, Superman & Lois est un mashup fascinant d’une émission de bande dessinée typique et quelque chose de fondé, comme Friday Night Lights. Il y a beaucoup de temps passé à développer des personnages, qui agissent comme s’ils étaient de vraies personnes et non des personnages dans un drame.

Superman (ou Kent) de Hoechlin n’est pas le seul personnage à rechercher dans cette série. Bitsie Tulloch est une force de la nature en tant que Lois Lane, montrant sa force non seulement en tant que journaliste d’investigation au nez dur, mais en tant que mère protectrice. Une grande partie de la saison 1 voit Lois travailler avec la journaliste locale Chrissy Beppo (Sofia Hasmik) pour enquêter sur une histoire, avec des discussions sur le travail de journalisme réel, qui me tient encore une fois à cœur.

Mais peut-être que les éléments les plus surprenants sont les fils adolescents de Lois et Clark, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alex Garfin). Ces personnages auraient facilement pu être ennuyeux ou se laisser entraîner dans le genre de mélodrame dans lequel les adolescents typiques de la télévision se lancent. Au premier abord, Jonathan, un quart-arrière, et Jordan, un couveur maladroit, tombent dans les clichés habituels.

Mais au lieu de cela, le lien entre ces deux frères, dont l’un — légers spoilers ! – développe des super pouvoirs, sert de pièce maîtresse du spectacle. Oui, ils entrent en conflit et il y a des malentendus. Il y a de la jalousie et des crises d’adolescence. Mais à la fin de la journée, les deux parlent comme de vraies personnes et affichent un niveau de soutien durable l’un pour l’autre.

La famille centrale, flanquée d’une foule de personnages de soutien qui refusent d’être catalogués ou d’emprunter la voie évidente, constituent un spectacle aussi agréable lorsqu’ils traînent dans un café local que lorsque Superman affronte un Iron Man- adversaire blindé esque. Emmanuelle Chriqui est une Lang Lang qui est plus lasse du monde que dans nos souvenirs, tandis qu’Adam Rayner est délicieusement sournois en tant que méchant principal Morgan Edge. Wolé Parks, qui joue le mystérieux “Stranger” (sous-entendu être Lex Luthor … ou pas?) A l’un des arcs de personnages les plus satisfaisants de la série.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup d’action. Superman & Lois prend son temps pour mettre en place les pièces, mais ce budget élargi a garanti qu’il y avait un certain nombre de décors qui montraient la puissance de l’homme d’acier. De la cinématographie aux effets spéciaux, le spectacle est un grand pas en avant par rapport au spectacle CW standard.

La première saison commence lentement, mais les arcs s’accélèrent vers la fin, avec des rebondissements et des batailles épiques entre des personnages surpuissants et tous les enjeux de toute grande franchise de bandes dessinées. Les points de l’intrigue et les indices enfouis au début de la saison portent leurs fruits à une vitesse presque écrasante, et vous vous retrouvez avec une conclusion satisfaisante.

Il est révélateur que la scène finale de la série, qui crée un énorme suspense pour la saison suivante, ne concerne pas une menace de fin du monde ou un nouveau méchant. Il s’agit de la façon dont la dynamique de la famille Kent va changer de manière intéressante et même maladroite.

Superman & Lois a été feu vert pour une troisième saison. Vous êtes donc en sécurité en sachant que votre engagement pour cette première saison sera récompensé.

Et si vous êtes un fan inconditionnel de Marvel, c’est un excellent espace réservé jusqu’au prochain grand spectacle Disney Plus.