Plus de gens devraient regarder le film le plus effrayant sur Disney Plus

Pour un service de streaming plein de films classiques pour enfants, Disney Plus sert des souvenirs très traumatisants : la mère de Bambi. La fin de Toy Story 3. Tout sur cet horrible redémarrage de Home Alone.

Mais pour mon argent, le film le plus effrayant sur Disney+ est… Le trou noir.

Ce refroidisseur de 1979 était l’un des nombreux films de science-fiction que Hollywood s’est précipité dans la production pour capitaliser sur la popularité de Star Wars (maintenant également partie de Disney, ironiquement). Des films comme Battle Beyond the Stars et The Last Starfighter ou des émissions de télévision comme Buck Rogers et Battlestar Galactica étaient carrément destinés aux enfants.

Alors que Disney s’est assuré que The Black Hole se vantait d’adorables droïdes et de quelques fusillades au laser, cela vous rappellera moins le plaisir de Star Wars et plus un film de science-fiction plus sombre sorti la même année : Ridley’s Scott’s Alien.

Comme Alien, The Black Hole est essentiellement un film de maison hantée dans l’espace. Le film s’ouvre sur une musique inquiétante et des visuels à combustion lente, y compris des vaisseaux spatiaux qui ressemblent plus à des carcasses ténébreuses menaçantes qu’aux jouets en piqué vus dans Star Wars. Même le vaisseau des gentils est introduit en surgissant lentement de l’abîme, effaçant effrayant les étoiles et remplissant l’écran de noirceur. C’est comme le plan d’ouverture de Star Wars en négatif.

Lorsque leur vaisseau rencontre la déchirure titulaire dans l’espace, les membres d’équipage passent plusieurs instants à discuter de sa puissance terrifiante. On entonne que le phénomène cosmique est “tout droit sorti de l’Enfer de Dante”. Et ce n’est que pour commencer. Nos héros rampent bientôt autour d’un navire étrangement abandonné – réalisé de manière époustouflante avec une conception de production fantastique, un éclairage incroyable et des effets toujours impressionnants – avant d’affronter un fou qui règne sur une armée de robots menaçants.

Je n’exagère pas, au fait : The Black Hole était en fait la tentative de Disney de faire des films pour un public plus âgé. C’était en fait le premier film classé PG du studio. Et l’un des meilleurs morceaux est une scène de mort frénétique impliquant Anthony Perkins, célèbre pour son apparition dans Psycho d’Alfred Hitchcock. Et je serai heureux de dire que ce moment choquant est là-haut avec la tristement célèbre scène de douche d’Hitchcock.

Évidemment, The Black Hole n’est pas Alien, ou Event Horizon. Mais ce n’est certainement pas le chat de l’espace extra-atmosphérique.

Disney



Bien sûr, c’est un peu bavard. Le casting est incroyable – Perkins, Ernest Borgnine, Yvette Mimieux et le stoïque Robert Forster des années avant que Quentin Tarantino ne relance sa carrière dans Jackie Brown – mais ils sont principalement sur le régulateur de vitesse. Le critique de cinéma Gene Siskel a écrit: “Si les acteurs sont payés pour exprimer des émotions, alors le casting de The Black Hole ne mérite même pas le salaire minimum.” Aie!

Maximilian Schell, cependant, est hypnotique en tant que scientifique zélé, le Dr Reinhardt, les yeux brûlant de la vision déformée d’un homme qui a regardé dans l’abîme et l’a pris pour un miroir. Reinhardt est un méchant méchamment observable, comme un croisement entre le capitaine Nemo, le Dr Moreau, Prospero et le colonel Kurtz. Et il est enfermé dans une délicieuse lutte de pouvoir avec l’un des plus grands hommes de main du cinéma : l’androïde tueur rouge sang Maximilian. Ce cyclope silencieux, avec son œil sinistre et brillant et ses griffes impitoyablement tournoyantes, est l’étoffe des cauchemars.

Disney



Certes, la bêtise des années 70 de The Black Hole n’aide pas le suspense. Les trucs loufoques vont du pull spatial marron épais de Borgnine au personnage de Mimieux ayant des pouvoirs télépathiques pour une raison quelconque. Des robots farfelus et caricaturaux VINCENT. et Old BOB sont interprétés de manière comique par Roddy McDowell et Slim Pickens, face à un droïde de showboating gunslinger nommé Captain STAR qui a l’impression d’avoir été ajouté par un gars du marketing de la division des jouets de Disney. (L’inévitable gamme de jouets, comme le film, était un peu un flop). Mais vous n’avez qu’à essayer de profiter de ces morceaux rétro kitsch.

Disney



Et cela en vaut la peine, car les trucs idiots accentuent également le contraste avec une fin qui est tout à fait, tout à fait bananes. Après une scène de mort choquante, le tout éclate en batailles laser émouvantes et en un carnage de film catastrophe divertissant, les acteurs courant pour leur vie à partir d’une énorme météorite en fusion et luttant contre les vents hurlants d’un navire dépressurisé. Ensuite, il monte jusqu’à un point culminant psychédélique qui ressemble à une version à prix réduit de la fin de 2001 : L’odyssée de l’espace. Et puis, juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus étrange, le film monte en flèche avec un kaléidoscope dérangeant et vraiment surréaliste d’images finales.

Les acteurs n’ont pas été informés de la fin du film, bien que cela ne les aurait probablement pas aidés même s’ils l’avaient été. Peut-être que c’est censé être allégorique. Qui sait? Tout ce que je sais, c’est que ça me faisait flipper quand j’étais enfant et ça me fait encore flipper maintenant. Et c’est d’autant plus effrayant d’apparaître dans un film Disney.

L’astrophysicien Neil deGrasse Tyson a dénoncé avec exaspération le trou noir comme le le film le moins précis scientifiquement de tous les tempsen disant: “Non seulement ils n’ont rien compris à la physique de tomber dans un trou noir, mais s’ils avaient bien compris, cela aurait été un film beaucoup plus intéressant.”

En ce qui concerne Tyson, il connaît peut-être des stars et d’autres choses, mais il a tout à fait tort quand il s’agit de films de science-fiction bizarres des années 70. Le trou noir est une expérience bizarre et une anomalie cosmique dans la constellation Disney. Mais surtout, c’est un jeu d’espace/horreur/catastrophe énervant avec une fin obsédante qui vous attirera.

