Plus de gens devraient regarder la meilleure émission pour enfants sur Disney Plus

Quand mon premier fils avait 3 ans, il regardait l’un des pires films d’animation consensuels, Planes: Fire and Rescue, environ quatre fois par semaine.

Pour être clair, il s’agit d’un conservateur estimation. Une estimation conçue pour me sentir mieux. Une estimation pour vous faire penser que je suis moins un parent d’horreur que je ne le suis en réalité. Le vrai chiffre ? Je ne sais pas. je ne sais pas vouloir à savoir.

Les enfants ont un goût terrible en tout. Et, si on leur en donne l’occasion, ils ont tendance à regarder la même chose – encore et encore – jusqu’à ce que chaque image soit blasonnée comme un burn-in TV, directement sur leur hippocampe. Je sais. J’ai été ici. Amis, j’ai souffert.

Je suis ici pour vous délivrer de ce fardeau.

Je suis ici pour vous parler de Bluey.

Bluey est une émission télévisée australienne pour enfants sur une famille de chiens anthropomorphes qui marchent, parlent et agissent comme des êtres humains. Il a été créé sur ABC (la version australienne de la BBC) en 2018 et a lentement, mais sûrement, commencé à conquérir la planète depuis.

Bluey est la meilleure émission de télévision pour enfants que j’ai jamais regardée et j’en suis obsédé.

Disponible pour regarder sur aux États-Unis, Bluey s’adresse aux enfants d’âge préscolaire mais je le regarde régulièrement avec mes deux enfants, aujourd’hui âgés de 6 et 9 ans.

Je certainement n’ai pas Je regarde régulièrement des épisodes par moi-même lorsque les enfants sont à l’école.

Mais si je a été regardant régulièrement des épisodes de Bluey par moi-même lorsque les enfants étaient à l’école, je blâmerais son esthétique apaisante unique. Je vous parlerais de son engagement envers la qualité sous toutes ses facettes. Je vous dirais que la série me fait régulièrement pleurer, avec ses aperçus pertinents mais courageux de la vie de famille et ses leçons sur ce que c’est que d’être parent – ​​ou simplement de faire partie d’une famille – au 21e siècle.

Disney+



Les explications au niveau de la surface de la qualité de l’émission ne lui rendent pas justice. Bluey est une émission sur une famille faisant des choses familiales quotidiennes, mais c’est l’exécution qui compte. Un épisode sur le fait de jouer sur un trampoline avec vos enfants devient une réflexion silencieuse sur la façon dont le travail empiète inévitablement sur la joie d’être parent. Un épisode sur les premiers pas d’un bébé oblige les parents à affronter les dangers de devenir compétitifs avec d’autres mamans et papas. Bluey est si délicatement équilibré que les leçons se sentent rarement forcées et s’enrichissent d’un humour qui transcende les barrières d’âge. Bluey est drôle quel que soit votre âge, et jamais dans un – chut – c’est une blague d’adulte clin d’œil, mais dans un accessible, manière démocratique qui maintient tout le monde à bord.

Certains épisodes atteignent un niveau auquel vous ne vous attendez vraiment pas. Un épisode, intitulé Camping, explore l’étrange nostalgie d’un ami de vacances à court terme. Je sanglotais à la fin. Tout épisode où les enfants se déguisent en “mamies” est hystérique et je défie toute mère de regarder Sleepytime et de partir les yeux secs. Les pères trouveront un modèle dans Bandit, peut-être le meilleur père de l’histoire de la télévision. Il est créatif, charmant et me fait remettre en question mes propres hypothèses sur ce que signifie être un père efficace en 2022. Bandit est l’étoile polaire et nous sommes tous à la traîne dans son sillage.

En fin de compte, Bluey est le plus rare des spectacles. Il s’adresse directement aux parents sans aliéner les enfants. Il a des leçons à enseigner mais ne fréquente ni ne dépasse jamais la marque. Il est parfaitement équilibré et peut être revu à l’infini. Il n’y a jamais eu d’émission pour enfants comme Bluey, presque chaque épisode fonctionne au niveau d’un court métrage Pixar de haute qualité. Regardez-le immédiatement. Vous ne le regretterez pas – “pour la vraie vie”.

Ne me blâmez pas si vos enfants commencent à parler avec des accents australiens.