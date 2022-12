Plus de gens devraient regarder la 3e meilleure émission de science-fiction sur Netflix

En 2016, Netflix a sorti trois de ses meilleures séries télévisées.

L’un d’eux était Choses étranges. L’autre était L’OA.

Le troisième? La série de science-fiction canadienne criminellement sous-estimée Travelers.

Du créateur Brad Wright, qui a perfectionné son expertise en écrivant sur trois émissions Stargate pendant 14 ans, Travelers s’écarte des tropes de science-fiction traditionnels. C’est le genre de science-fiction moderne et ancrée qui canalise sa boule frétillante de brins de voyage dans le temps à travers les lentilles de personnages empathiques et attachants.

Cette équipe d’agents voyageant dans le temps, appelés “voyageurs”, habite les corps de personnes proches de la mort. À l’aide des coordonnées GPS, des archives historiques et des médias sociaux, les consciences des futurs voyageurs sont insérées dans le corps des civils du 21e siècle. C’est le moyen le plus propre pour les voyageurs de remonter dans le temps et de terminer leur mission, en utilisant la vie de ceux qui allaient mourir de toute façon.

Leur mission : sauver le monde d’un avenir désastreux, où des choses comme le thé et les carottes n’existent plus. Ce concept de base peut impliquer des missions plus petites qui donnent au spectacle un format procédural. L’apparence et la convivialité des voyageurs sont de mauvaise humeur et étranges, et parfois les voyageurs parlent dans un langage techno impassible, suivant une longue liste de protocoles affirmés par le mystérieux directeur.

Mais la vraie substance se trouve dans les dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés au quotidien : mentir, tromper, bouleverser la vie de leur hôte. Parfois, ils s’attachent à leur nouvelle existence dans un monde relativement intact et sont tentés de quitter la grande mission presque sacrée.

Vous pouvez toujours ressentir leur douleur et leurs frustrations. L’équipe principale que nous suivons est ancrée et soignée par Grant MacLaren d’Eric McCormack, un voyageur posant dans le corps d’un agent du FBI. C’est un leader gentil et héroïque qui prend les décisions difficiles, portant le fardeau de la grande mission et du bien-être individuel de son équipe.

Netflix



Parce que les voyageurs prennent le contrôle de la vie existante, ils doivent s’intégrer, apprendre rapidement et éviter d’éveiller les soupçons. En plus de cela, ils doivent remplir des missions de sauvetage du monde, échapper à la police et à d’autres forces mystérieuses – absolument n’importe qui pourrait également se révéler être un voyageur, potentiellement d’une future faction concurrente. Ils mènent tripler des vies; ils ne peuvent jamais baisser leur garde. La tension des enjeux élevés est implacable.

Mais tout n’est pas une question sérieuse de vie ou de mort. Les agents d’infiltration se retrouvent souvent dans des situations amusantes et embarrassantes : un ingénieur, l’un des plus anciens des voyageurs, est placé dans le corps d’un athlète du secondaire. Son passage soudain de jock à génie laisse perplexe tout le monde, notamment ses parents déconcertés.

Ensuite, il y a la méthode par laquelle les voyageurs entrent dans leurs corps d’accueil. Ces séquences sont l’une des parties les plus excitantes du spectacle. L’heure de la mort apparaît à l’écran et un compte à rebours commence. Il s’agit d’attendre de voir comment un nouveau personnage va être tué – ou non. Lorsque le voyageur pénètre douloureusement dans son nouveau corps, sa mission immédiate est de se sauver des griffes de la mort.

Netflix



Enfin, Travelers transmet avec tact son message plus profond sur le présent et l’avenir. Ce que nous faisons et ne faisons pas maintenant affectera le monde dans les années à venir, et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens du futur nous sauvent. Les professionnels qui sautent dans le temps se sacrifient essentiellement pour sauver l’avenir, mais cet avenir est secret, illusoire et en constante évolution. Nous ne le voyons jamais réellement; il est en mouvement, constamment affecté par les événements qui se déroulent au 21e siècle.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu de vous engager dans trois saisons de Voyageurs, essayez au moins le premier épisode. Sa première scène ingénieuse, impliquant un voyageur arrivant de nos jours, est presque garantie de vous accrocher à regarder le trajet complet et exaltant.