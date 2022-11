Plus de gens devraient regarder ce parfait film de Noël 2005

Dans ma maison, “la période la plus merveilleuse de l’année” ne peut pas commencer tant que Diane Keaton ne jette pas une robe et une écharpe confortables sur sa chemise blanche impeccable et demande à savoir qui a fini le pot de café.

Je fais référence, bien sûr, au joyau de 2005 qui est écrit et réalisé par Thomas Bezucha, un film dramatique pour ensemble maison pour les vacances qui est diffusé sur Starz, que vous pouvez obtenir en complément à ou .

Le véhicule festif de Sarah Jessica Parker reçu des critiques mitigées lors de sa première. Là où le public (ahem, moi) a vu une balançoire élégante de hijinks comiques et d’émotions déchirantes, les critiques ont vu un coup de fouet tonal. Alors que le public (moi aussi) appréciait les hauts et les bas du triangle amoureux excentrique du film – non, losange – les critiques ont dit: “Euh, quoi?”

Mais au cours des 16 saisons de Noël, le plus confortable des films de vacances a attiré un peu de culte. Un criminel petit, à mon avis, parce que c’est le film de Noël parfait. Voici pourquoi.

la renarde du 20e siècle ; capture d’écran par CNET



Tout d’abord, le cadre: The Family Stone se déroule presque entièrement dans la maison tentaculaire et charmante encombrée de la Nouvelle-Angleterre des nids vides Sybil (Diane Keaton) et Kelly (Craig T. Nelson). C’est Noël et leurs cinq enfants adultes rentrent chez eux pour les vacances. Il y aura des pizzas à emporter. Il y aura un jeu de charades. Il y aura des chaussons chaussons. Si ce film m’a apporté quelque chose, c’est l’espoir de me procurer un jour cinq enfants adultes afin qu’eux aussi puissent rentrer chez eux pour les vacances et recréer la chaleur et la joie totales que ce film dégage.

Le fils aîné Everett (Dermot Mulroney) ramène à la maison sa partenaire, Meredith (Parker), pour rencontrer la famille pour la première fois et, comme Sybil le devine correctement, pour demander l’alliance de mariage de sa grand-mère afin qu’il puisse proposer. La famille Stone merveilleusement désordonnée, bruyante et bohème, qui comprend Susannah (Elizabeth Reaser), très enceinte, Ben (Luke Wilson dans une écharpe), le pothead qui aime s’amuser, Amy (Rachel McAdams), et la douce (et sourd) Thad (Tyrone Giordano) prend un instant pour détester Meredith. Vous voyez, les chignons de Meredith sont super serrés. Elle porte des talons hauts dans la maison. Elle participe au capitalisme. C’est une “salope gâtée, folle, raciste et fanatique de Bedford” (ses mots). L’hilarité et les ravages s’ensuivent.

Ce synopsis ne rend pas vraiment justice au film, car c’est un film dont les charmes transcendent l’intrigue. Le vrai miracle de Noël ici réside dans l’esthétique du film, et vous vous mentez si vous pensez que l’esthétique n’est pas l’élément le plus crucial de tout film de vacances. La maison de The Stone est hygge aux stéroïdes : tant de parures de fenêtre et d’oreillers ! Tant de papiers peints à motifs! Chaque étagère, tiroir et armoire déborde complètement des détritus de la vie de famille. C’est la maison de cinéma la plus habitée que j’aie jamais vue. Et bien sûr il y a une couche de neige sur la cour avant pendant toute la durée du film.

la renarde du 20e siècle ; capture d’écran par CNET



Ensuite, il y a le morceau de famille dysfonctionnel, une condition préalable au tarif des vacances. La famille Stone peut porter la désignation à première vue, mais si vous creusez vraiment dans le film – si vous le regardez chaque année pendant une décennie et demie – vous constaterez qu’ils sont en fait assez fonctionnels. Et je pense que cela explique pourquoi The Family Stone est une revue annuelle si parfaite.

La matriarche vieillissante de Keaton est aussi acérée qu’affectueuse. Elle salue d’abord Ben avec une étreinte chaleureuse et un avertissement que “Noël ne sera pas” vêtements facultatifs “cette année.” Elle taquine Amy à propos du gars qui “a fait éclater ta cerise”. Quand Everett demande enfin la bague, elle hésite avec un emblématique Keatonian “Tough shit!” Le mariage de Kelly et elle ne peut être décrit que comme une aspiration. Et les côtes ludiques, les coups de tête et les roulements d’yeux entre les frères et sœurs sont quelque chose que je veux comprendre. C’est l’équivalent dynamique familial d’un bol de purée de pommes de terre au beurre.

la renarde du 20e siècle ; capture d’écran par CNET



L’autre ingrédient secret est la façon dont tout le film pivote sur une seule ligne livrée par Wilson sur un gradin de football enneigé. Vous pensez que ça va être un film, mais ensuite il se transforme en un film encore meilleur. La ligne – vous le saurez quand vous l’entendrez – élève le film à un tout autre niveau, apportant de nouvelles couches à la raison pour laquelle la famille Stone est vraiment si critique envers Meredith.

J’ai vu The Family Stone pour la première fois dans une salle de cinéma bondée en 2005. C’était tellement bondé, en fait, que j’ai dû m’asseoir au premier rang redouté, et je suis parti avec un torticolis dans le cou et une chaleur dans mon cœur. À chaque révision annuelle depuis, je trouve de nouveaux détails que je n’avais pas remarqués auparavant. Le film est ma pierre de touche de Noël dans un monde de plus en plus chaotique. Pendant 103 minutes chaque décembre, je passe du temps avec une famille animée, soudée et heureuse, dont l’amour l’un pour l’autre est si fort qu’il crée les circonstances pour une douzaine de décors comiques de poissons hors de l’eau.

Chaque année, je pense “Peut-être que les Stones seront gentils avec Meredith cette fois.” Chaque année, la scène du dîner du réveillon de Noël devient encore plus atroce que la précédente. Et chaque année, je me souviens de ce théâtre bondé, et je pince les lèvres avec une résignation mélancolique qu’ils ne les font plus comme ça.