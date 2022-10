Plus de gens devraient regarder ce mystère d’horreur passionnant sur Netflix

Il y a plusieurs façons dont je sonne pendant la saison effrayante. J’investis dans un pyjama douillet. Je stocke des articles sur le thème de la citrouille à l’épicerie. Je passe également au crible les services de streaming pour les meilleures émissions effrayantes.

Avec des cartes de tarot, des séances, des exorcismes et des cultes, de Netflix la série récemment publiée Archive 81 coche facilement la case “super effrayant”.

Archive 81 dévoile également un mystère sauvage qui vous aspire lentement mais sûrement. C’est juste que – et ne vous laissez pas effrayer – vous devrez d’abord passer quelques épisodes un peu moins captivants.

L’archive 81 est basée sur un podcast d’horreur du même nom et stars Mamoudou Athie (voir aussi dans le film de science-fiction sous-estimé Black Box) et Dina Shihabi dans les rôles principaux. L’émission a frappé Netflix en janvier, à peu près au moment de la première de Netflix les derniers épisodes d’Ozark. Sans surprise, Archive 81 a attiré beaucoup moins d’attention que la conclusion du drame policier à succès.

Quantrell D. Colbert/Netflix



L’ouverture d’Archive 81 est convenablement obsédante. Des images granuleuses montrent une femme implorant “Veuillez me trouver, aidez-moi s’il vous plaît.” Elle crie alors que quelqu’un l’attrape.

De cette ouverture effrayante, nous passons au point de vue de l’archiviste des médias Dan (Athie). Dan est engagé par un mystérieux homme riche pour restaurer des cassettes vidéo endommagées récupérées lors d’un incendie dans un complexe d’appartements à New York dans les années 90. Dan est timide, doué et curieux. Nous apprenons bientôt qu’il a malheureusement perdu sa famille à un jeune âge.

À la fin du premier épisode, j’étais à la fois paniqué et déconcerté par tout ce qui se passait. Quelque chose de terrible est clairement arrivé à l’étudiante diplômée Melody (Shihabi), la jeune femme que nous avons vue dans l’intro qui a enregistré les bandes. L’homme qui a offert à Dan le travail d’archivage surveille chaque mouvement de Dan sur des caméras cachées. Oh, et Dan a aperçu son papa dans les images. Quoi?

Au cours de la série, la chair de poule de cette scène d’ouverture persiste. Alors que Dan et Melody se retrouvent dans des situations de plus en plus inconfortables dans leurs différentes chronologies, nous découvrons pourquoi ils sont obligés de voir les choses jusqu’au bout.

Clifton Prescode/Netflix



Un autre point culminant du spectacle est la colocataire excentrique de Melody, Anabelle, interprétée par Julia Chan. La nature optimiste et motivée de Melody est en contradiction avec le bâtiment Visser peu accueillant, qui abrite des résidents obsédés par le paranormal et des statues diaboliques. Les questions s’accumulent : pourquoi les habitants du Visser agissent-ils si étrangement ? Melody trouvera-t-elle ce qu’elle cherche ? Pourquoi Dan parle-t-il à un rat ? (Cette dernière question n’est jamais vraiment répondue.)

Parfois, je me sentais effrayé et perdu dans les premiers épisodes d’Archive 81, mais après la mi-parcours, cela a changé. Totalement. Archive 81 livre un mystère satisfaisant qui vous laisse pleinement investi dans son monde. C’est pourquoi Netflix a fait une erreur en annulant la série après une saison. Heureusement, alors qu’il nous reste un cliffhanger non résolu, le reste de l’émission répond à toutes les questions que j’avais.

Si vous recherchez le spectacle d’Halloween parfait, Archive 81 est un gagnant. Ne le laissez pas prendre la poussière – engagez-vous dans quelques épisodes et laissez le mystère effrayant vous attirer.