Plus de gens devraient regarder ce mystère de science-fiction immaculé sur Prime Video

À la recherche d’une série télévisée pour se gaver Première vidéo chargé de travail de personnage complexe, de construction détaillée du monde et de beaux visuels? Peut-être n’y allez pas Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Au lieu de cela, contrepartie. Les deux saisons de 10 épisodes du superbe thriller de science-fiction sont diffusées sur Première vidéo à présent.

Quiconque a déjà vu Counterpart comprend à quel point le spectacle est immaculé. Counterpart ressemble à un thriller d’espionnage de la guerre froide basé sur un roman de John le Carré. Mais non, cette création de précision de niveau Rolex vient de l’esprit de l’écrivain de télévision et de cinéma Justin Marks.

La contrepartie est un science-fiction thriller d’espionnage qui fusionne ces genres avec un équilibre parfait. Situé dans un monde obsédé par les formalités et les procédures, Counterpart construit ce sens du réalisme captivant à la Christopher Nolan. Il se déroule dans un Berlin dystopique où un mur divise deux mondes très différents. Cette division se manifeste dans chacun des espions en conflit, garantissant que chaque aspect de Counterpart est lié à son idée et à son thème centraux.

Starz



Le monde fascinant de Counterpart est vu à travers les yeux d’Howard Silk, joué par JK Simmons dans le joli mode JK Simmons. Silk est un rouage gentil, doux, triste et solitaire qui travaille dans une organisation bureaucratique secrète qui garde le mur. Il doit respecter des règles strictes chaque jour : se connecter, ouvrir une mallette, dire quelques lignes de code mystérieuses, puis sortir directement, sans poser de questions.

Si la télévision nous a appris quelque chose, c’est que quelque chose est sur le point de faire exploser le monde de Silk. Quand c’est le cas, l’impact est époustouflant. Vous savez qu’en vous engageant dans ce spectacle, vous vous embarquez dans un long voyage sinueux.

Capture d’écran Starz/YouTube/CNET



Au cas où ce ne serait pas évident, ce voyage en vaut vraiment la peine. La finale de l’émission relie tous les détails majeurs, tout en semant les graines d’une suite potentielle. Homologue aurait pu durer plus de deux saisons, mais le réseau original de l’émission, Starz, l’a honteusement laissé glisser entre ses doigts. La raisons de lever les sourcils n’a pas besoin d’être répété. En fin de compte, les 20 épisodes que vous obtenez sont si complets que vous pouvez laisser tomber la série. De plus, lorsque vous arrivez tard à une émission, la perspective de deux saisons est beaucoup moins intimidante que, disons, huit.

Nous devons continuer à parler du style et de l’apparence de Counterpart. Si vous aimez l’esthétique du code vert sur les vieux gros ordinateurs, Counterpart est le roi du rétrofuturisme. C’est Rupture avant Severance et possède certains des meilleurs titres d’ouverture pour ne pas sauter. En fait tourné à Berlin, Counterpart est en relief avec des lignes nettes et épurées; il a l’air aussi bien que n’importe quoi sur Apple TV Plus.

Peu importe jusqu’où nous plongeons dans ses profondeurs de science-fiction labyrinthiques, Counterpart reste toujours en contact avec l’identité de ses personnages principaux. Il n’est pas difficile d’investir dans l’innocent Howard et de s’en occuper, puis de le regarder avec une terreur croissante alors qu’il lutte contre de sombres impulsions. N’importe qui peut changer de camp dans ce monde d’espionnage fascinant, rendu plus captivant lorsque les perceptions des personnages sont déformées par leurs propres insécurités.

Counterpart n’est pas seulement un spectacle pour passer le temps avant que d’autres épisodes de The Rings of Power ne tombent. C’est une superbe pièce de télévision complète, et vous devriez vous sentir bien de placer votre temps de visionnage de télévision le plus intello et le plus pointilleux entre ses mains sûres.