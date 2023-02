Plus de gens devraient regarder ce joyau tordu d’un thriller sur Prime Video

J’adore Ethan Hawke. Non, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Est-ce parce que j’aimerais qu’il soit mon ou mon ? un thriller d’horreur de 2022 désormais diffusé sur Première vidéo, me soulage de ce choix en transformant l’idole Gen-X en un méchant sans ambiguïté odieux. Et je suis dedans.

Mélanger Choses étranges avec Iljeter dans votre mini-série de tueur en série préférée et ajoutez une touche d’amer pour tempérer la nostalgie, et vous avez The Black Phone. Si vous n’avez toujours pas vu ce petit bijou de film de genre à budget moyen — oui, toi — tu devrais.

Hawke joue le tueur en série fictif des années 70 The Grabber, un “magicien à temps partiel” qui ne quitte jamais la maison sans son fidèle paquet de ballons noirs et une bombe de chloroforme en aérosol. Et il a souvent Retour à la maison avec un préadolescent kidnappé pour enfermer son sous-sol de meurtre – mais pas avant d’avoir enfilé l’un de ses masques à cornes grotesques. (Alors que les goûts de Ted Bundy et même Richard Ramírez ont inspiré des fandoms vigoureux inexplicables, je vous garantis que le masque de The Grabber vous privera de votre béguin pour Ethan Hawke, au moins pour la durée de 103 minutes du film.)

Le protagoniste du film, heureusement pas le tueur en série en son centre, est Finney Blake (Mason Thames), un jeune adolescent qui vit avec son père alcoolique (Jeremy Davies) et sa petite sœur à la bouche intelligente Gwen (Madeleine McGraw) dans le bleu. collier, bâton perpétuel saison banlieue de Denver de la fin des années 70. Les adultes ici sont au mieux absents, au pire abusifs. Et les gosses se saignent le nez autant par rage que pour se frayer un chemin dans une hiérarchie délicate et anarchique. C’est un monde d’intimidation ou d’intimidation, marbré d’anarchie dirigée par des enfants. En plus de tout cela, les garçons de la ville continuent de manquer et Gwen a commencé à avoir des visions psychiques à leur sujet.

Lorsque Finney lui-même est enlevé, il se réveille sur un matelas sale dans le sous-sol insonorisé de The Grabber, avec rien d’autre que la ligne fixe titulaire inutilisable comme compagnie. Et malgré l’absence de tonalité, le téléphone se met quand même à sonner. De cours.

Images universelles



Le film possède une véritable horreur impressionnante : sa source est une nouvelle écrite par Joe Hill (tu sais, le fils de Stephen King ?), et son adaptation réunit Hawke avec les écrivains C. Robert Cargill et Scott Derrickson pour la première fois. depuis 2012 (tu sais, le film le plus effrayant scientifiquement prouvé de tous les temps ?) Si j’avais connu cette lignée, j’aurais certes été trop peur de le regarder. Mais c’est là Le téléphone noir brille : ce n’est pas si effrayant que ça.

Je dis ça comme un compliment, pas une critique. Plutôt que de se prélasser dans le sadisme explicite pour son propre bien, le film attise plutôt la panique du danger étranger d’antan qui n’a jamais tout à fait disparu. J’appellerais The Black Phone effrayant, graveleux – plein de suspense, bien sûr. Et oui, c’est super sombre. Mais ses peurs de saut sont gérables (oserais-je dire, superficielles?) Et sa violence, du moins aux mains de The Grabber, est largement hors caméra. Les limites de Finney ? Plus de salle d’évasion que de chambre de torture.

Le film se déroule en 1978, ce qui s’inscrit dans ce qui a été inventé le “âge d’or du meurtre en série“, alors que, selon les historiens du crime, la grande majorité des tueurs en série (que les gens connaissent) étaient actifs.

L’ère actuelle, par conséquent, pourrait être considérée comme l’âge d’or de la propriété intellectuelle des tueurs en série : l’univers cinématographique des tueurs en série se développe rapidement, alors que les plateformes de streaming profitent de l’engouement pour les podcasts sur le véritable crime avec des docuseries et des émissions scénarisées “inspirées par” avec des fonctionnalités intégrées. publics. (Après le succès de Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmerpar exemple, Netflix a annoncé deux saisons supplémentaires pour plonger dans “d’autres personnalités notoires qui ont laissé leur marque sur la société”.) Mais ce que j’aime dans The Black Phone – la même chose que j’ai aimée dans vrai crime parodie American Vandal — c’est que c’est pas basé sur une histoire vraie.

Images universelles



Bravo pour la narration originale ! Yay pour les films autonomes ! Yay pour se livrer aux fantaisies malades de nos identifiants autour d’un seau de pop-corn au beurre sans la gueule de bois de l’exploitation de victimes innocentes pour le “contenu” !

Alors qui est à l’autre bout de la ligne du téléphone noir ? Eh bien, il s’avère que Finney a une touche de quelque chose surnaturel de sa sœur, et ce sont les anciennes victimes décédées de The Grabber qui appellent. Le film met en scène le facteur effrayant de ces conversations téléphoniques, probablement parce que le public du test n’était pas assez effrayé, mais les fantômes sont en fait plus hype-man qu’obsédants : chaque garçon anciennement enlevé a un conseil pour Finney sur la façon d’échapper à The Les griffes de Grabber.

Ce qui suit est un deuxième acte de style Mulan dans lequel je vous garantis que vous encouragerez Finney comme vous encouragez une équipe sportive de chevaux noirs avec un W à portée inattendue.

Si vous êtes un accro aux tueurs en série, un finaliste de King, un super fan de Stranger Things – ou vous manquez juste de regarder les enfants conquièrent l’Aggro Crag — faites-vous une faveur et offrez une montre à The Black Phone. Venez pour les sensations fortes et les frissons, mais restez pour les vibrations de retour incroyablement immersives. Ou: venez pour le Hawke torse nu et, quand cela commence à vous sembler un peu bizarre, restez pour l’histoire de l’opprimé étonnamment édifiante et la résolution délicieusement satisfaisante.