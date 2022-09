Plus de gens devraient regarder ce joyau sud-coréen du voyage dans le temps sur Netflix

Lorsque Parasite ramassé le Oscar de la meilleure image en 2019, il a catapulté les téléspectateurs sur le Barrière de sous-titres de 1 pouce dans un trésor du cinéma sud-coréen.

En 2020, un autre film sud-coréen immaculé a rejoint cette pile lumineuse : The Call. Sorti le Netflix, The Call partage le même éditeur nominé aux Oscars que Parasite : Yang Jin-mo. Si vous aimez la narration efficace et unique, pleine de suspense, vous ne pouvez pas vous permettre de la manquer.

L’appel se déroule dans la Corée rurale, où Kim Seo-yeon, 28 ans, rentre chez elle pour rendre visite à sa mère malade et dont elle est séparée. Surtout, elle perd son téléphone pendant le voyage en train. Cette erreur fatale la contraint à utiliser un téléphone sans fil. Après un coup de téléphone fatidique, un véritable cauchemar se déroule.

Seo-yeon interagit avec une autre femme de 28 ans, Oh Young-sook, qui appelle à l’aide sa propre mère “folle”. La révélation annoncée par la bande-annonce : les deux femmes sont dans la même maison, mais de des moments différents. L’un est en 2019, l’autre en 1999. Cue super musique grunge coréenne des années 90.

Avec cette étrange connexion, Seo-yeon dans la chronologie actuelle est incitée à bricoler les événements malheureux de son passé. Le seul hic, c’est que cela repose sur son amitié avec l’autre femme en ligne, dont la situation pourrait être bien plus infernale que la sienne.

Le fait que ces femmes interagissent sans se rencontrer en personne révèle le talent profond des actrices Park Shin-hye et Jeon Jong-seo. Ils se lancent dans un bras de fer du chat et de la souris, marchant sur la pointe des pieds à travers un champ de mines d’inconnues et de menaces potentielles. La tension est incessante.

L’ensemble est complété par les mères des femmes, interprétées par les non moins extraordinaires Kim Sung-ryung et Lee El. Lee El en particulier produit le genre de performance parentale déséquilibrée qui hantait des enfants comme Carrie, Coraline et Norman Bates.

Chaque aspect du processus de réalisation du film a clairement été siphonné à travers un tamis délicat. L’attention portée aux détails est impeccable. En plus du monteur Yang Jin-mo, l’équipe de tournage comprend Avengers : L’ère d’Ultron et la coloriste de The Great Gatsby Vanessa Taylor. Vous remarquerez une teinte violette recouvrant les scènes avec Seo-yeon dans la chronologie actuelle, représentant sa tristesse et son désespoir. Dans le passé, les scènes de Young-sook scintillent de rouge, réfractant la colère, le danger et la violence.

Le stress que vous ressentez au fur et à mesure que le jeu se déroule témoigne de la profondeur avec laquelle The Call vous attire. Oui, il présente un concept de voyage dans le temps de haut niveau, mais tout est soutenu par les piliers des relations mère-fille. Oh, et il y a une leçon là-dedans quelque part sur le prix à payer pour changer votre destin, mais heureusement, cela ne vous est pas jeté avec une gifle au visage.

Comme un film de Bong Joon-ho, ici le réalisateur et scénariste Lee Chung-hyun laisse tomber une tournure médiane choquante qui change tout ce que vous savez sur le terrain de jeu. Tout se termine par une fin émotionnellement satisfaisante avant de faire une dernière surprise déchirante.

The Call est une narration verdoyante, inventive et sophistiquée qui vous laisse bourdonner pour le genre de films de premier ordre qui ne se retrouvent pas souvent sur Netflix. Délogez-le de l’arrière des étagères de streaming de Netflix dès que possible.