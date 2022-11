Plus de gens devraient regarder ce film de science-fiction tendu et absorbant sur Netflix

Lorsque je passe au crible Netflix à la recherche d’un film à regarder, ma propre insouciance entrave souvent ma chasse. Je n’ai aucune idée de ce que je cherche. Je sais que c’est quelque chose d’assez captivant pour me faire négliger les applications de divertissement sur mon téléphone. Mais cela ne le réduit pas beaucoup, n’est-ce pas?

Oxygène (Oxygène), un thriller de survie français de 2021, m’a saisi dès le premier souffle tendu du protagoniste. Le film met en vedette Mélanie Laurent (Inglourious Basterds, Now You See Me) en tant que femme piégée dans une capsule claustrophobe avec un approvisionnement en oxygène en baisse. En raison de la performance centrale de Laurent, de la partition époustouflante et des multiples rebondissements, j’étais complètement absorbé par sa situation désespérée.

L’oxygène établit la tension tôt. Notre protagoniste, enveloppée dans un tissu étrange alors qu’elle était allongée sur le dos, prend conscience. Il fait sombre et une lumière rouge clignotante illumine sa lutte pour percer sa seconde peau effrayante. Elle ressort à bout de souffle.

Bientôt, le public en sait un peu plus sur cette femme aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Elle est enfermée dans une capsule cryogénique et sera bientôt incapable de respirer. Il lui manque également pratiquement tout souvenir utile sur qui elle est et comment elle s’est retrouvée là-bas.

Une IA appelée MILO (pour “Medical Interface Liaison Operator”) lui parle à travers sa terrible situation, qui dégage des vibrations frustrantes semblables à un menu téléphonique automatisé (enfin, MILO est têtu sur la façon dont elle formule les questions, mais cela l’aide à certaines façons). Avec l’aide/non-aide de MILO, elle cherche désespérément un moyen de sortir de sa situation difficile.

Les téléspectateurs plus perspicaces peuvent se sentir différemment, mais j’ai commencé le film aussi sidéré que le personnage de Laurent sur ce qui aurait pu la faire atterrir dans cette capsule. Les réponses se présentent sous la forme de rebondissements massifs.

Le mystère maintient les téléspectateurs investis, tout comme le score de science-fiction spacieux et le rythme urgent.

Ensuite, il y a Laurent. Un film entièrement sur une femme coincée dans une boîte futuriste doit avoir une femme assez convaincante dans cette boîte. J’ai ressenti sa terreur, son désespoir et sa colère alors qu’elle affrontait la probabilité d’une mort horrible et d’autres aspects injustes de sa situation difficile.

Il y a deux ou trois choses que je n’ai pas aimées dans ce film. Par exemple, le personnage pris au piège de Laurent ne fait aucune tentative pour se calmer et conserver son soutien vital (ce qui est bien sûr facile pour ce spectateur assis dans un confortable fauteuil de salon à être ennuyé).

Tout au long du film, le personnage de Laurent voit des fragments de souvenirs qui ne semblent pas l’aider beaucoup au-delà d’une scène proche de la toute fin. Et cette scène est sans cérémonie – elle a besoin de trouver quelque chose dans le présent, et soudain, elle s’en souvient du passé.

Mais ces problèmes n’ont pas trop gâché mon expérience de visionnage. En tout, Oxygen a fait la seule chose que je veux toujours qu’un film fasse, mais que je ne peux jamais transmettre par le biais d’une requête de recherche Netflix : il a attiré toute mon attention pendant une heure et demie. Je m’attacherais et recommencerais.