Plus de gens devraient regarder ce chef-d’œuvre de science-fiction sur Apple TV Plus

Regarder la première de la saison 3 de Pour toute l’humanité sur Apple TV Plus, je n’ai pas touché mon téléphone une seule fois. Ce jamais arrive.

L’épisode d’une heure, qui a placé plusieurs personnages principaux lors d’un mariage qui a mal tourné à bord de ce qui était censé être le premier hôtel spatial, était une introduction tendue à ce qui sera probablement une saison tendue.

L’hôtel est construit sur l’idée que la force centrifuge crée la gravité, et lorsqu’un morceau de débris frappe l’un des propulseurs, provoquant une augmentation de la rotation (et de la gravité), les personnages ont du mal à mettre un pied devant l’autre. Je m’attendais à moitié à ce que le Docteur apparaisse dans le TARDIS parce qu’un vaisseau spatial apparemment condamné au milieu d’une fête est exactement le genre d’endroit où il serait susceptible de se présenter.

C’était un épisode qui mélangeait science-fiction futuriste, dynamique relationnelle tendue et l’excitation d’un film d’action en une heure à bout de souffle qui s’est littéralement terminée par une expiration. Cela représente parfaitement pourquoi For All Mankind est devenu l’une des émissions les plus fortes de la télévision en ce moment. Mais pour une raison quelconque, peu semblent y prêter attention.

For All Mankind a été lancé à l’origine avec Apple TV Plus en 2019. FAM n’a pas exactement atteint le statut de succès.

Apple TV Plus



La prémisse de l’émission est très intéressante : les Soviétiques sont arrivés sur la lune en premier et la guerre froide n’a jamais pris fin parce que les deux superpuissances ont mené leur course aux armements dans l’espace. En un temps relativement court, la lune devient un endroit animé, abritant des bases pour les Américains et les Russes. Il s’avère que la première étape était moins pour l’humanité et plus pour le complexe militaro-industriel.

À un moment où les milliardaires sautent sur des fusées et Elon Musk parle de pizzas sur Mars, il semble y avoir un énorme appétit pour le voyage spatial en tant que concept. On pourrait penser qu’un spectacle comme FAM, qui offre une vue alléchante sur un univers alternatif où l’humanité s’est bravement lancée dans les étoiles, serait une évidence.

Mais les spectacles spatiaux ont eu du mal – du moins ceux qui adhèrent trop rigidement à la dynamique du monde réel. Prenez The First de Hulu, qui a passé une saison à explorer la bureaucratie qui a suivi l’explosion d’une fusée vers Mars peu de temps après son lancement. Nat Geo’s Mars était une plongée fascinante dans les problèmes auxquels les humains seront confrontés lorsqu’ils coloniseront la planète rouge. Il a été annulé après deux saisons.

La première saison de FAM semblait peut-être aller dans la même direction. Je l’ai revu pour CNET lors de sa sortie. L’une de mes principales plaintes était qu’il avait fallu la moitié de ses 10 heures d’exécution pour vraiment s’écarter de notre chronologie familière. Bien sûr, il y avait des différences – John Lennon n’a jamais été assassiné, les femmes – et notamment une astronaute noire nommée Danielle Poole (Krys Marshall) – sont arrivées dans l’espace beaucoup plus rapidement du côté américain. Mais dans l’ensemble, la série essayait d’équilibrer le drame d’époque, le drame sur le lieu de travail et la science-fiction, et ne le faisait pas toujours aussi habilement.

Apple TV Plus



Tout comme l’hôtel spatial, FAM a finalement commencé à tourner à la bonne vitesse dans sa deuxième saison qui combinait science-fiction, politique et drame relationnel – et a intégré ces éléments dans une finale de saison à ne pas manquer où l’Amérique et la Russie se conduisaient l’une l’autre au bord d’une guerre nucléaire dans l’espace.

For All Mankind parvient à cette fusion parce qu’il garde une trace de ses détails. L’introduction d’un petit détail pourrait jouer un rôle important plus tard, ce qui pousse son public à en vouloir plus.

Et les gains sont toujours satisfaisants, en utilisant intelligemment les sauts dans le temps, en avançant d’environ 10 ans à chaque saison. Les relations, y compris les vieilles blessures, ont le temps de s’envenimer, de guérir et de se rouvrir d’une manière qui semble naturelle et crédible.

Ces sauts dans le temps signalent également que la série a appris à passer à l’action. La troisième saison se déroule dans les années 90 et présente une course spatiale revigorée entre les États-Unis, les Soviétiques et la société privée Helios. FAM passe juste assez de temps sur le conflit auquel vous pourriez vous attendre, en choisissant un commandant et un équipage pour la mission. Heureusement, cela accélère de deux ans et place tout le monde sur Mars dans le troisième épisode.

D’une certaine manière, il est difficile d’expliquer pourquoi For All Mankind se gélifie aussi efficacement. À une époque où le prestige est presque une exigence pour tout nouveau drame, il est facile de se perdre dans une mer de spectacles qui au moins voir comme ils sont bons. For All Mankind n’est peut-être pas nécessairement parfait, mais il suscite un sentiment général d’authenticité. Tout ce qui se déroule semble tout à fait plausible, vous avez l’impression que les personnages vivent vraiment leur vie dans cet univers depuis les années 60.

Alors que la saison trois se dirige vers Mars, For All Mankind vaut toujours le détour.