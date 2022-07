Plus de gens croient que le Canada est sur la mauvaise voie vers l’unité : sondage

Plus de deux fois plus de personnes pensent que le Canada est sur la mauvaise voie, plutôt que sur la bonne, lorsqu’il s’agit de devenir un pays plus uni, selon un nouveau sondage de Nanos Research.

Le sondage, commandé par CTV News, demandait aux Canadiens leur opinion sur la bonne voie à suivre pour atteindre deux objectifs : bâtir un pays uni et créer la prospérité pour l’avenir.

La moitié des personnes interrogées croient que le Canada est sur la mauvaise voie pour unir le pays, comparativement à 22 % qui croient qu’il est sur la bonne. Vingt-huit pour cent étaient incertains.

Le pessimisme était le plus fort dans les Prairies, 60 % des répondants estimant que le Canada est sur la mauvaise voie, suivis de l’Ontario (53,1 %), du Québec (44,8 %), de la Colombie-Britannique (42 %) et des provinces de l’Atlantique (40,2 %).

Les hommes étaient plus susceptibles de croire que le Canada est sur la mauvaise voie à 55,4 % comparativement aux femmes à 45 %.

Les résultats montrent qu’il existe également un fossé générationnel, les jeunes Canadiens ou les 18 à 34 ans étant plus susceptibles de dire que le Canada est sur la mauvaise voie à 58,2 %, suivis des 35 à 54 ans (53,2 %) et des 55 ans et plus (41,7 % cent).

À la question de savoir si le Canada est sur la bonne voie pour créer un avenir plus prospère, une pluralité de répondants au sondage, 44 %, croient que le pays se dirige dans la mauvaise direction, tandis que près du quart affirment que le Canada est sur la bonne voie et 32 pour cent ne sont pas sûrs.

Les Prairies ont le sentiment le plus fort que le Canada est sur la mauvaise voie avec 56,8 %, suivi de l’Ontario avec 47,4 %, suivi des provinces de l’Atlantique (44 %) et de la Colombie-Britannique (40,2 %).

Les Québécois étaient plus également partagés sur cette question, 29,7 % affirmant que le Canada est sur la mauvaise voie et 29 % estimant qu’il est sur la bonne.

Les hommes étaient plus susceptibles de croire que le Canada est sur la mauvaise voie pour créer la prospérité future à 47 % comparativement aux femmes à 40,8 %.

Une majorité de jeunes Canadiens de 18 à 34 ans croient également que le Canada se dirige dans la mauvaise direction à 51,8 %. Les sentiments n’étaient pas aussi forts chez les Canadiens de 35 à 54 ans (45,9 %) et de 55 ans et plus (36,4 %).

MÉTHODOLOGIE

Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 002 Canadiens âgés de 18 ans ou plus entre le 30 juin et le 4 juillet 2022 dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières données du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.

Personnes appelées au hasard à l’aide de la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels.

La marge d’erreur de cette enquête est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.

Remarque : Les graphiques peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.