Un article publié dans le New England Journal of Medicine affirme que le fait d’afficher le sexe dans les certificats de naissance pourrait nuire aux «personnes intersexes et transgenres», ce qui fait craindre que le NEJM ait pu être farci ou piraté.

« Les désignations de sexe sur les certificats de naissance n’ont aucune utilité clinique et peuvent être nocives pour les personnes intersexes et transgenres », dit le résumé de l’article, rédigé par les médecins Vadim M. Shteyler et Eli Y. Adashi, et l’avocate Jessica A. Clarke, et tweeté jeudi par le NEJM.

Les désignations de sexe sur les certificats de naissance n’ont aucune utilité clinique et peuvent être nocives pour les personnes intersexuées et transgenres. Déplacer ces désignations sous la ligne de démarcation ne compromettrait pas la fonction de santé publique du certificat de naissance, mais pourrait éviter des dommages. – NEJM (@NEJM) 17 décembre 2020

«Déplacer de telles désignations sous la ligne de démarcation ne compromettrait pas la fonction de santé publique du certificat de naissance, mais pourrait éviter des dommages», le trio se disputent dans l’article, intitulé « Failed Assignments » et publié le 12 décembre.

Alors que le reste de l’article est derrière le paywall de NEJM, le tweet a rapidement été évalué par un public incrédule, se demandant si le journal avait été piraté, ou s’il s’agissait d’une farce de « Titania McGrath », un célèbre personnage en ligne « réveillé » inventé par un comédien britannique.

Comme c’est bizarre. Je ne vois pas le Dr. @TitaniaMcGrath énumérés ici … – Gavin Hart (@SarcySuchas) 17 décembre 2020

C’était ma pensée. Ça doit être une farce. – Anecdotite (@ violet4436) 17 décembre 2020

Shteyler et Adashi sont affiliés à l’Université Brown à Providence, Rhode Island, tandis que Clarke cite comme affiliation la Vanderbilt University Law School à Nashville, Tennessee.

Datant de 1812 et fonctionnant sous son nom actuel depuis 1928, le NEJM est la plus ancienne revue médicale publiée en continu dans le monde et est considérée comme l’une des publications évaluées par les pairs les plus prestigieuses aux États-Unis.

Cela ne l’a cependant pas empêché de s’enfoncer profondément dans les eaux politiques controversées. En octobre, le journal a émis une approbation politique voilée des démocrates lors des prochaines élections américaines, faisant écho aux propos de Joe Biden sur la pandémie de Covid-19 sans nommer aucun nom.

Fin septembre, le NEJM a publié une étude prônant des vaccinations obligatoires contre Covid-19 sous peine de perte d’emploi ou de confinement à domicile, mais s’arrêtant à court de poursuites pénales comme elles le feraient. «Désavantager les pauvres» et les minorités.

