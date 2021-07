Le parc à thème Disney basé en Floride a supprimé toute mention de genre dans un message d’accueil enregistré pour un feu d’artifice de Magic Kingdom, des séquences vidéo, aliénant certains fans alors que la société évolue dans une direction plus «inclusive».

Les employés de Disney World ont été invités à un aperçu du feu d’artifice « Happily Ever After » plus tôt cette semaine, le premier depuis que les affichages quotidiens ont été interrompus en raison de la pandémie de Covid-19, où un spectateur a capturé une vidéo du nouveau message d’accueil. Alors que l’annonce traditionnelle d’avant-spectacle accueillait « dames et messieurs, garçons et filles » et « rêveurs de tous âges », La version 2021 ne comprend désormais que la dernière ligne.

Disney supprime « Mesdames et messieurs, garçons et filles » de l’annonce de pré-émission Happily Ever After. Mesdames et Messieurs, garçons et filles POUR TOUJOURS ! pic.twitter.com/joWLcYBgMf – Vitrine de souhaits (@ShowcaseWishes) 30 juin 2021

Bien que Disney lui-même n’ait pas encore commenté le changement apparent, cela serait conforme aux récentes tentatives visant à faire de ses parcs des places « où tout le monde est le bienvenu », comme la société l’a décrit dans un communiqué de presse d’avril.

« L’inclusion est essentielle à notre culture et nous fait avancer alors que nous continuons à réaliser notre riche héritage de narration engageante, de service exceptionnel et de magie Disney » a écrit le président des Parcs Disney Josh D’Amaro, ajoutant que « Le monde change, et nous changerons avec lui. »





Dans le cadre de ces efforts, l’entreprise a également assoupli les règles concernant l’apparition des employés dans ses parcs à thème, permettant désormais « incluant le genre » choix de coiffures, de bijoux et de costumes, ainsi que la suppression d’éléments d’attractions jugés « insensible à la race ».

Cependant, certains observateurs ont critiqué la campagne d’inclusion de l’entreprise, un certain nombre de détracteurs en ligne rejetant la dernière décision comme une tentative cynique d’apaiser les « réveillé », tandis que d’autres ont vu un programme politisé pour imposer certaines conceptions du genre et de la sexualité aux jeunes enfants.

Disney continue de se réveiller. Le royaume magique de Walt Disney World jette son salut de feu d’artifice classique, « Mesdames et messieurs, garçons et filles ». Le feu d’artifice commence maintenant par « Bonsoir, rêveurs de tous âges ». La salutation originale avait été utilisée pendant 40 ans. pic.twitter.com/Q1c8FGF8EP – Mike Sington (@MikeSington) 2 juillet 2021

Malgré les plumes ébouriffées, la nouvelle salutation de Disney World a également trouvé le soutien des internautes, certains se moquant de l’indignation aussi exagérée et saluant le mouvement comme « bonne affaire. »

« Je ne suis pas en colère contre ça. Je pense que c’est parfait. Rêveurs de tous âges, qui n’aimerait pas ça ? demandé un utilisateur.

Oh merde! Cela ne nous affecte en aucune façon possible. Cue l’indignation ! – Danny Gambill (@dgambill) 1 juillet 2021

Je viens de voir que Disney World a supprimé l’expression « dames et messieurs, garçons et filles » d’avant les feux d’artifice. Et oui, c’était un peu étrange à entendre après toutes ces années, mais je suis tellement heureux d’être inclus maintenant. – L’ange de Levi (@girl_who_fought) 2 juillet 2021

Rien de vraiment spécial à noter ici. C’est juste une bonne affaire de répondre aux clients et de les faire se sentir inclus. Il s’agit plus d’être intelligent que d’être sensible. Bon pour Disney !! – Ponts Demetria (@demetriaSpeak) 1 juillet 2021

