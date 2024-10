Plus de Galaxie ? Samsung vient de vouloir renommer ses téléphones phares

Avec des histoires de Samsung en lutte contre Apple et les meilleurs iPhones aux États-Unis, ainsi que chez nous en Corée, un nouveau rapport affirme que Samsung cherche potentiellement à changer de nom en s’éloignant de la convention de dénomination « Galaxy » de longue date.

Le rapport de la publication coréenne E-Aujourd’hui (via un pronostiqueur Jukanlosreve sur X) affirme que Samsung envisage de renommer les smartphones phares de la société avec un nom autre que Galaxy. Cela serait similaire à la façon dont Hyundai vend ses voitures haut de gamme sous la marque Genesis ou à la façon dont Lexus est la marque de voitures de luxe de Toyota.

C’est à la fois une décision surprenante et peut-être nécessaire alors que Samsung se prépare à lancer les Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra en janvier. Samsung propose cinq gammes de smartphones – les séries Z, S, A, M et F – sous l’égide du Galaxy, les Z et S étant réservés aux appareils phares. Et cela ne mentionne pas tous les produits sous le label Galaxy, notamment les tablettes Tab S10, les écouteurs Buds 3 Pro, les montres intelligentes Watch 7 et le tout nouveau Galaxy Ring.

Il semble qu’il s’agisse d’une initiative de longue date au sein de Samsung. Lee Young-hee, responsable du marketing mondial de Samsung, a déclaré au CES 2024 : « Galaxy a tellement de gammes que je sais que les gens s’attendent à un nouveau nom lorsqu’il y a un tournant innovant. »

Comme le souligne le rapport, avec un mélange d’appareils haut de gamme, milieu de gamme et économiques sous le même parapluie, cela peut empêcher les appareils phares de se démarquer, car un public apparemment plus jeune considère le Galaxy comme inférieur à la moyenne par rapport aux iPhones, lorsque le premier Les appareils Galaxy qu’ils rencontrent appartiennent à certaines des gammes de niveau inférieur.

Samsung utilise la marque emblématique « Galaxy » depuis au moins 2009, lorsque la société a lancé le Samsung Galaxy, qui exécutait l’une des premières versions d’Android.

Même si Apple et Samsung sont les deux marques de smartphones les plus populaires aux États-Unis, il n’y a pas vraiment de concurrence. Selon Compteur statistiqueApple détient 57,3 % de part de marché aux États-Unis, tandis que Samsung revendique 23,2 % pour un total de 80 % du marché de la téléphonie, en septembre 2024.

Selon E-Today, même en Corée, pays d’origine de Samsung, parmi les jeunes (18 à 29 ans), 64 % ont déclaré utiliser un iPhone, ce chiffre grimpant à 75 % pour les femmes dans la vingtaine.

Samsung n’est pas étranger à être accusé de copier Apple en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités des téléphones principaux de la série S. Avec la baisse des ventes du Z Fold 6 et du Z Flip 6, des appareils pliables qu’Apple ne propose même pas, les dirigeants de Samsung se sont même excusés plus tôt ce mois-ci de ne pas avoir été plus innovants (via Police Android).

« Plutôt que des solutions à court terme, nous garantirons une compétitivité fondamentale. En outre, je crois que seules les nouvelles technologies qui n’existent pas dans le monde et une compétitivité parfaite en matière de qualité sont les seuls moyens pour Samsung Electronics de faire son retour », a déclaré le vice-président de Samsung Electronics. Solutions d’appareils, Jeon Young-Hyun.

Le rapport E-Today ne montre pas clairement à quel point un changement de marque potentiel se trouve sur la feuille de route de Samsung. Un initié de l’industrie a commenté à la publication coréenne : « Samsung est également conscient qu’un nouveau nom de marque est nécessaire, il y a donc une forte possibilité qu’une nouvelle marque soit lancée. »

Il est peut-être trop tard pour que la série Galaxy S25 de janvier prochain obtienne la nouvelle marque, mais un futur appareil de la série S ou, peut-être, de la série Z le verra probablement.