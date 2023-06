Plus de fuites pointent vers les écouteurs Sony WF-1000XM5 à venir

Les Sony WF-1000XM5 sont parmi les nouveaux écouteurs sans fil les plus attendus de 2023. Ils sont le successeur du XM4, qui a remporté un prix CNET Editors ‘Choice lors de leur sortie en 2021 (et à ne pas confondre avec le WH-1000XM5 casque d’écoute pleine grandeur). En mars, le Blogue du baladeur découvert une image des nouveaux bourgeons dans leur état de préproduction alors qu’ils traversaient le Processus de certification de la Federal Communications Commission. Maintenant, le Walkman Blog a partagé infos et images supplémentairesavec WinFuture afficher ce qui semble être des images du produit final. Une sortie semble imminente.

Selon le rapport du Walkman Blog, les XM5 sont plus petits que les XM4 et ont une forme différente, ce qui peut les aider à s’adapter confortablement à plus d’oreilles (le XM4 pourrait être un peu gros pour certaines oreilles). Les fuites révèlent que chaque bourgeon pèsera 5,9 grammes, soit 1,4 gramme de moins que les bourgeons XM4. Le boîtier des XM5 serait plus léger de deux grammes.

Les écouteurs sont équipés de Bluetooth 5.3 avec appairage multipoint et devraient prendre en charge Audio LE Bluetooth, selon le blog Walkman. Bluetooth LE Audio prend en charge des fonctionnalités telles que Auracast (diffusion audio) et le codec audio LC3.

Le XM4 a une finition mate, mais le XM5 semble avoir une finition principalement brillante, bien que la surface tactile sur la face extérieure du bourgeon semble être mate. Beaucoup de gens ne sont pas fans des finitions brillantes car elles ont tendance à être des aimants à empreintes digitales.

Certaines spécifications de comparaison divulguées incluent également une référence au Sony WF-700CN, un nouveau modèle d’entrée de gamme. Blogue du baladeur

Le XM4 a un prix catalogue de 280 $, mais si le WF-1000XM5 suit le même chemin que le WH-10000XM5 pleine grandeur, nous pourrions très bien voir une hausse de prix à 300 $ ou plus.

Les écouteurs XM4 sont sortis le 8 juin 2021, donc beaucoup de gens, dont moi, s’attendaient à ce que le XM5 soit annoncé ce mois-ci. En règle générale, Sony met à jour ses écouteurs phares tous les deux ans.

Par ailleurs, des rapports – et cette image divulguée ci-dessus – suggèrent que Sony dévoilera également bientôt le WF-700CN écouteurs, mais c’est un modèle plus d’entrée de gamme.

