Plus de fuites de rendus d’apparence officielle Oppo Reno10 Pro + et Oppo K11x

La famille Reno10 d’Oppo sera dévoilée le 24 mai, soit mercredi prochain. Maintenant, moins d’une semaine avant l’événement, de nouveaux rendus ont été divulgués et il semble qu’ils pourraient être du matériel promotionnel officiel pour le Reno10 Pro +, qui sera le roi du prochain trio.









Oppo Reno10 Pro + a fui les rendus

Le Reno10 Pro + arborera un objectif zoom périscope de 64 MP, ainsi qu’un capteur de caméra principal Sony IMX890 de 50 MP et un ultra large IMX355 de 8 MP. Les selfies sont capturés par un vivaneau de 32 MP. Il devrait avoir un écran incurvé 1220×2712 de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 4 600 ou 4 700 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 100 W.











Plus de rendus de fuites Oppo Reno10 Pro +

Il sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, aidé par 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Fait intéressant pour un milieu de gamme aussi haut de gamme, le cadre sera en plastique, selon les rumeurs passées.

Si nous comparons ces spécifications à celles de l’Oppo Reno9 Pro+, les seules améliorations semblent être la caméra à zoom périscope et la capacité de charge augmentée de 20W. Oh, et celui-ci devrait avoir une sortie internationale, ce qui pourrait être la chose la plus importante pour la plupart des gens qui lisent ceci.

En octobre de l’année dernière, Oppo a lancé le K10x, et il semble qu’il soit également dû pour un successeur, car le téléphone que vous pouvez voir dans l’image au-dessus de ce paragraphe serait le K11x. On ne sait pas quelles pourraient être ses spécifications, mais gardez à l’esprit que son prédécesseur avait le chipset Snapdragon 695 à la barre, alors n’attendez rien d’autre qu’un mid-ranger ordinaire.

