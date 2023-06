Plus de fuite de spécifications Samsung Galaxy Watch6

Hier, une source a partagé des informations sur les prix présumés de la famille Galaxy Watch6 de Samsung, et aujourd’hui, un autre pronostiqueur sur Twitter a plus de détails sur les smartwatches – et ceux-ci ont apparemment été approuvé par Ice Universel’un des leaksters les plus connus.

Les membres de la famille Galaxy Watch6 devraient tous arborer des lunettes plus fines et des écrans plus grands que leurs prédécesseurs. Ils seront alimentés par le chipset Exynos W930, construit sur un processus de 5 nm. Et ils auront tous 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. C’est un demi-Go de RAM supplémentaire par rapport à la génération précédente.

⭕️En exclusivité🔥

taille d’écran 20% ⬆️

Retour norgin 30% ⬇️ Batterie 20 % plus performante 💥Montre Galaxy 6

40m 300mAh (Graphite-Or)

44m 425mAh (Graphite-Argent) 💥Galaxy Watch 6 Classique

43m. 300mAh (Graphite-Argent)

47m. 425mAh (Graphite-Argent) 💥Exynos w930 5nm 💥2Ram+16G pic.twitter.com/Y0hjgsl7bA – Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) 20 juin 2023

La Galaxy Watch6 aurait une batterie de 300 mAh dans son itération de 40 mm (contre 284 mAh dans son prédécesseur) et 425 mAh pour le modèle de 44 mm (qui est passé de 410 mAh).

Étonnamment ou non, les deux tailles de la Watch6 Classic partageront des capacités avec la Watch6 – le modèle 43 mm reçoit 300 mAh et la version 47 mm devra se contenter de 425 mAh.

C’est loin de la Galaxy Watch5 Pro de l’année dernière, qui était livrée avec une cellule relativement énorme de 590 mAh, mais il y a encore des améliorations mineures à tous les niveaux par rapport aux modèles Watch5 » vanille « .

Quoi qu’il en soit, les couleurs qui seront le plus souvent lancées sur la plupart des marchés du monde sont censées être Graphite et Gold pour la Watch6 de 40 mm, et Graphite et Silver pour le reste. Comme Samsung le fait habituellement, il y aura probablement plus de teintes, chacune limitée à un ensemble spécifique de marchés.

La famille Galaxy Watch6 devrait faire ses débuts officiels la dernière semaine de juillet lors d’un événement Unpacked organisé par Samsung en Corée, aux côtés des séries Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 et Galaxy Tab S9.