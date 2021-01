Fikayo Tomori a déclaré qu’il y avait « plus dans le football que la Premier League » après avoir terminé son transfert de prêt de Chelsea à l’AC Milan.

Tomori a déménagé au Rossoneri sur un prêt d’une saison et a fait ses débuts en tant que remplaçant lors de la défaite de Milan contre l’Internazionale en quarts de finale de la Coppa Italia.

Le joueur de 23 ans suit les traces de Jadon Sancho en tant que l’un des nombreux jeunes joueurs anglais à déménager à l’étranger et a déclaré que ces types d’expériences seraient bénéfiques pour l’équipe nationale.

« Beaucoup plus de gens se rendent compte qu’il y a plus dans le football que la Premier League et l’Angleterre », a déclaré Tomori aux journalistes. « Je parle à beaucoup de joueurs anglais et ils disent toujours: » Comment se fait-il que les joueurs du Brésil ou d’Argentine bougent à 16, 17 ans alors que les joueurs anglais ne semblent pas beaucoup sortir d’Angleterre. «

« Je pense que c’est vraiment positif que de nombreux jeunes joueurs anglais veuillent quitter l’Angleterre et soient prêts à essayer quelque chose de nouveau, à apprendre de nouvelles langues et un style de jeu différent. Cela ne profitera qu’à eux et à l’équipe nationale.

« Partir à l’étranger vous donne une vision différente du football dans son ensemble plutôt que de la Premier League et de l’Angleterre et être dans la zone de confort. Être hors de votre zone de confort peut certainement développer une personne et un joueur. »

À Chelsea, Tomori jouait aux côtés de l’ancien capitaine milanais Thiago Silva et a déclaré qu’il s’était appuyé sur l’ancien international brésilien ainsi que sur d’autres coéquipiers de Stamford Bridge pour obtenir des conseils avant de passer à l’action.

« Quand j’ai su que venir à Milan était une possibilité, j’ai parlé à beaucoup de joueurs qui avaient joué en Italie: Jorginho, Emerson, Toni Rudiger et Mateo Kovacic, qui a joué pour l’Inter, alors je lui ai demandé comment était Milan », a déclaré Tomori. .

« J’ai parlé très brièvement à Thiago parce que son anglais n’est pas très bon, mais personne n’a eu un mauvais mot à dire sur Milan ou la Serie A »