Depuis plusieurs mois maintenant, j’étudie comment les nouveaux médicaments, Ozempic et Wegovy, provoquent une perte de poids spectaculaire.

Les deux médicaments contiennent un composé, le sémaglutide, qui étouffe la faim comme une tapette à mouche écrase un moustique. Les personnes qui prennent ce médicament déclarent qu’elles n’ont plus de fringales constantes et qu’elles mangent donc moins fréquemment. Le médicament semble calmer ce que certaines personnes appellent le « bruit de la nourriture », le bavardage interne constant qui leur dit de manger.

En lisant étude après étude sur Wevgovy et Ozempic, j’ai appris que le médicament imite une hormone que notre corps produit naturellement lorsque nous mangeons. C’est ce qu’on appelle le GLP-1. Cela m’a amené à me demander : pourrions-nous augmenter les niveaux de cette hormone en modifiant notre alimentation ?

Il s’avère que la réponse est oui – vous peut augmentez la production de GLP-1 par votre corps avec votre alimentation, dit Frank Ducaqui étudie les maladies métaboliques à l’Université de l’Arizona. L’un des aliments clés qui déclenchent sa diffusion est un aliment dont la plupart des Américains ont du mal à manger suffisamment, même s’il présente de nombreux avantages pour la santé. Oui, je parle de fibre.

“Chaque fois que ma famille découvre que j’étudie l’obésité ou le diabète, elle dit : « Oh, quel est le médicament miracle ? Que dois-je prendre ? Que dois-je faire ?'”, explique Duca. “Et je dis : ‘Mangez plus de fibres.’ “

Mais voici le problème. Toutes les fibres ne fonctionnent pas de la même manière. Duca et d’autres chercheurs commencent à montrer que certains types de fibres sont plus puissants que d’autres pour déclencher la libération de GLP-1 et réguler la faim. “Nous constatons maintenant que les entreprises ajoutent des fibres aux aliments, mais la plupart du temps, elles n’ajoutent pas le type de fibres qui sont extrêmement bénéfiques pour vous”, explique Duca.

Comment le GLP-1 aide à transformer la faim en satisfaction

Pour comprendre pourquoi les fibres sont si importantes pour la production de GLP-1, regardons ce qui se passe lorsque vous ne le faites pas mangez beaucoup de fibres. Disons que vous vous réveillez le matin avec faim et que vous mangez deux tranches de pain blanc et un œuf au plat. À mesure que les aliments digérés pénètrent dans l’intestin grêle, de nombreux nutriments, tels que les glucides, les graisses et les acides aminés, déclenchent une avalanche d’activité dans votre sang et votre cerveau.

“La nourriture active les cellules de votre intestin, qui libèrent ensuite une tonne d’hormones”, explique Sinju Sundaresan, physiologiste intestinal à la Midwestern University. Environ 20 de ces hormones, dont le GLP-1, sont appelées hormones de satiété.

“Ils disent à votre corps de commencer à absorber et de supprimer vos signaux de faim”, explique Sundaresan. Vous ralentissez donc votre alimentation et finissez par arrêter parce que vous vous sentez satisfait.

À ce stade, le GLP-1 entre en action. Il stimule la libération d’insuline et ralentit la rapidité avec laquelle le pain et l’œuf passent de l’estomac à l’intestin. Ainsi, vous ne consommez pas le carburant d’un seul coup, dit Gary Schwartzqui étudie les neurosciences de l’alimentation et de l’appétit à l’Albert Einstein College of Medicine.

Le GLP-1 active également probablement les circuits neuronaux à l’intérieur du cerveau en activant les nerfs à l’intérieur de la muqueuse intestinale. “Ces neurones collectent des informations depuis l’intestin, puis transmettent des signaux jusqu’au tronc cérébral, où se trouve une autre voie de signalisation pour le GLP-1”, explique Schwartz.

Mais les actions du GLP-1 sont extrêmement rapides. “Une fois que l’hormone atteint le sang, elle commence à se dégrader”, explique le physiologiste intégré. Darleen Sandoval, à l’Université du Colorado, qui étudie le GLP-1 depuis plus d’une décennie. “Au moment où le GLP-1 atteint le cœur et le reste de la circulation, il en reste très peu”, dit-elle.

Ainsi, une heure ou deux après avoir mangé ce petit-déjeuner sans fibres, les niveaux de GLP-1 dans votre sang chutent. Et quand le déjeuner arrive, vous avez à nouveau faim.

C’est là que le GLP-1 diffère considérablement du sémaglutide, l’ingrédient actif des médicaments amaigrissants. Le GLP-1 reste dans le sang pendant quelques minutes seulement, mais le sémaglutide persiste pendant des jours. Et cette stabilité permet au médicament de pénétrer dans le cerveau, où il coupe directement l’appétit et les fringales, explique Sandoval. C’est pourquoi les personnes qui prennent ces médicaments perdent autant de poids. “Chez les souris ou les rats, nous pouvons administrer du GLP-1 naturel directement dans le cerveau des animaux, ce qui les empêche de manger”, explique Sandoval.

Mais revenons à nos scénarios de petit-déjeuner : et si, au lieu de manger du pain blanc, vous mangiez deux tranches de pain riche en fibres ? pain de seigle, avec environ 8 à 10 grammes de fibres ? Il s’avère que l’ajout de cette grande quantité de fibres ajoute une autre opportunité à votre intestin de libérer du GLP-1, plusieurs heures après le repas.

Les hormones de satiété durent plus longtemps après avoir mangé des fibres

Notre corps n’a pas la capacité de décomposer les fibres. Il se déplace donc dans notre intestin grêle en grande partie sans changement et finit par atteindre nos côlons – environ 4 à 10 heures après un repas.

Ici, à l’intérieur du gros intestin, la fibre rencontre toute une équipe de microbes qui peut digérer les fibres. Les bactéries présentes dans votre gros intestin peuvent décomposer certaines fibres alimentaires en molécules plus petites. Et ceux-ci des molécules plus petites peut déclencher la libération non seulement de GLP-1, mais également d’une autre hormone clé qui diminue votre appétit, appelé PYY (peptide YY). Ces molécules plus petites peuvent également supprimer l’appétit à elles seules et ont été associées à un poids corporel plus faible et à une meilleure régulation du glucose.

Puisque cette augmentation supplémentaire du GLP-1 et du PYY se produit heures après avoir mangé, cela peut apaiser les fringales entre les repas et même le désir général de manger le prochain repas. “Le PPY régule la satiété, c’est-à-dire le temps que vous attendez entre les repas”, explique l’Université de l’Arizona. Frank Duca. “La libération de PYY, en plus du GLP-1, peut augmenter l’intervalle entre les repas”, dit-il.

Ces hormones peuvent même influencer la quantité que vous mangerez au prochain repas. “C’est ce qu’on appelle un effet du deuxième repas,” dit Edward Deehan, microbiologiste nutritionnel à l’Université du Nebraska-Lincoln. “Si vous mangez beaucoup de fibres au cours d’un repas, au moment où elles se trouvent dans votre côlon, c’est à peu près au moment de votre prochain repas. Vous pouvez donc avoir une meilleure réponse insulinique et une meilleure satiété ou une sensation de satiété”, explique Deehan.

Mais toutes les fibres ne sont pas égales : pour obtenir ce regain supplémentaire d’hormones de satiété, vous devez manger des fibres que les bactéries peuvent digérer. Ces fibres sont dites fermentescibles parce que les bactéries les fermentent littéralement, de la même manière que la levure fermente l’orge pour en faire de la bière.

Des scientifiques, comme Duca, viennent tout juste de commencer à essayer de déterminer quelles fibres fermentescibles pourraient être les plus efficaces pour supprimer l’appétit et induire une perte de poids. “La communauté agricole américaine pourrait donc donner la priorité à la culture de céréales contenant ces fibres”, explique-t-il.

Dans une étude préliminaire sur des souris, Duca et ses collègues ont découvert qu’une fibre présente dans l’orge, appelée bêta-glucane, induisait la plus grande perte de poids chez les animaux obèses. “À première vue et, du moins dans notre contexte, seul le bêta-glucane était efficace,” il dit.

Comment ajouter de l’orge à votre alimentation La cuisson de l’orge est très simple. Certaines recettes demandent de faire tremper les grains avant de les faire bouillir. Mais ce n’est pas nécessaire. Ajoutez simplement une tasse d’orge et trois tasses d’eau dans une casserole. Pour orge perlé, poursuivre l’ébullition pendant environ 30 minutes. Pour l’orge mondé, faites bouillir pendant environ 40 minutes. Filtrez l’eau et vous êtes prêt ! Vous pouvez ajouter de l’orge dans des soupes ou des salades et l’orge bouillie est un excellent substitut riche en fibres au riz blanc. Vous pouvez également acheter de la farine d’orge et l’utiliser pour cuire du pain, des muffins et des crêpes.

Le bêta-glucane se trouve également dans l’avoine et le seigle. En effet, des études menées auprès de personnes ont montré que les fibres de bêta-glucane peuvent améliorer la sensibilité à l’insuline, abaisser la tension artérielle et augmenter la satiété entre les repas.

D’autres fibres fermentescibles comprennent la dextrine du blé, oligosaccharides dans haricots, pois et lentilles, et de la pectine dans les pommes, les poires et les bananes vertes.

Si votre alimentation ne contient actuellement pas beaucoup de fibres, dit Duca, ne vous inquiétez pas trop des fibres que vous commencez à ajouter. “Le simple fait d’être conscient de la quantité de fibres que vous consommez et de l’augmenter est un grand pas en avant vers l’amélioration de votre santé”, dit-il. “Ensuite, une fois que vous aurez pris l’habitude de manger plus de fibres, vous pourrez être plus précis sur l’ajout de plus de bêta-glucane et d’orge.”

Mais méfiez-vous des aliments transformés qui prétendent contenir des fibres, dit Duca. “Les entreprises entendent dire qu’elles doivent augmenter la teneur en fibres de leurs aliments, mais bien souvent, elles ajoutent des fibres qui ne sont pas très bénéfiques pour vous”, dit-il. “C’est le type de fibre qui passe à travers vous, sans déclencher la libération d’hormones.”

