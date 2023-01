Plus de femmes étaient juges fédéraux en 2022 qu’en 2021 : StatCan

Alors que la proportion de femmes nommées juges fédéraux s’améliore progressivement, avec une augmentation en 2022 par rapport à l’année précédente, la parité n’a pas encore été atteinte parmi les juges de la Cour fédérale, selon des données nouvelles et mises à jour du Centre sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada. Statistiques publiées mardi.

Ces données sur la répartition des sexes parmi les juges nommés par le gouvernement fédéral font partie d’une mise à jour du «cadre des résultats relatifs aux sexes» destiné à suivre l’égalité des sexes au Canada. Il comprenait également les dernières statistiques sur les rôles de leadership au gouvernement fédéral montrant, comme nous le savons, que moins de femmes que d’hommes sont députés.

« L’égalité des sexes pour le leadership et la participation démocratique assure une répartition plus équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux de prise de décision, un élément essentiel d’une société juste et démocratique », a déclaré Statistique Canada dans son communiqué « Le Quotidien ».

Dans une mise à jour des données publiées pour la première fois en janvier 2022, la proportion de femmes juges nommées par le gouvernement fédéral au Canada est passée de 43,8 % au 1er octobre 2021 à 45,3 % au 1er octobre 2022.

Comparativement, la proportion d’hommes juges nommés par le gouvernement fédéral est passée de 56,2 % à 54,7 % au cours de la même période.

Selon les données du Commissariat à la magistrature fédérale Canada, en 2021, sur les 1 202 juges nommés par le gouvernement fédéral, 676 étaient des hommes et 526, des femmes. En 2022, le nombre de juges est passé à 1 175, dont 643 hommes et 532 femmes.

Les chiffres montrent que le pourcentage de femmes occupant ces rôles dans les tribunaux à travers le pays variait.

Par exemple, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, 100 % des juges de la Cour fédérale étaient des femmes en 2022, même s’il n’y avait que trois postes. Alors qu’en Saskatchewan, 40,4 % des 52 juges nommés par le gouvernement fédéral de cette province étaient des femmes, contre 35,7 % en 2021.

LA PARITÉ RESTE LOIN POUR LES FEMMES DANS LA MAISON

Les chiffres publiés mardi montrent également que, comme cela a été évalué au lendemain de l’élection fédérale de 2021; la parité hommes-femmes à la Chambre des communes demeure un objectif lointain compte tenu des taux de représentation actuels.

Dans une mise à jour des tableaux publiés pour la première fois en mars 2021, Statistique Canada note que la majorité des députés continuent d’être des hommes, bien que le nombre de femmes soit à la hausse.

La proportion de femmes députées est passée de 29,4 % au 1er juillet 2021 à 30,6 % au 1er juillet 2022. Il s’agit d’une augmentation de 1,2 % entre la dernière législature et la liste actuelle envoyée à Ottawa. après les élections fédérales de 2021.

Et, alors que le premier ministre Justin Trudeau a cherché à maintenir la parité entre les sexes au sein du cabinet fédéral, les chiffres de Statistique Canada montrent que cette équité est marginale. Sans compter le premier ministre, le cabinet libéral continue d’être composé à 50 % d’hommes et à 50 % de femmes.

Cependant, comme le montrent les chiffres lorsque vous tenez compte de Trudeau, 48,7 % des membres du Cabinet sont des femmes. L’agence considère qu’il s’agit d’une augmentation par rapport à 48,6 % au 1er juillet 2021, et le pourcentage d’hommes a diminué au même rythme. Cette variation progressive en pourcentage est attribuable à l’augmentation de la taille du cabinet après les dernières élections fédérales.

Le but de la collecte et de la diffusion de ces informations, selon Statistique Canada, est de pouvoir suivre les taux de représentation des sexes dans les fonctions électives et les postes ministériels au fil du temps.