Plus de familles de l’Okanagan ont besoin d’aide, moins de soutiens disponibles – Kelowna Capital News

Une organisation caritative de proximité au service des familles dans le besoin d’Armstrong à Kelowna a désespérément besoin de sponsors pour la saison de Noël 2022.

La fondatrice de All Are Family Outreach, Clary Lausnes, a déclaré qu’à partir de maintenant, l’initiative Project Christmas Elf ne se produira pas cette année, ce qui signifie que davantage de familles dans le besoin se tourneront vers leur société pour obtenir de l’aide.

“Nous nous attendons à être submergés et nous luttons chaque année pour ne pas avoir suffisamment de sponsors”, a déclaré Lausnes à The Morning Star.

Le groupe de bénévoles de Lausnes aide la communauté pendant la saison de Noël en jumelant des familles dans le besoin avec des sponsors qui sont prêts à faire un don sous forme de cadeaux de Noël et de paniers de nourriture.

Les familles soumettent anonymement une liste de souhaits de cadeaux et les parrains transforment leurs souhaits en réalité.

Pour une société qui, selon Lausnes, n’est pas habituée à refuser les gens, cette saison de Noël s’annonce comme une tâche difficile.

“Une dame qui m’a appelé, elle pleure au téléphone, elle est désespérée”, a déclaré Lausnes. « Nous constatons beaucoup plus de peur et de désespoir que l’an dernier. Les gens réduisent leurs espoirs pour Noël.

La demande pour les services de All Are Family Outreach est élevée cette année. La société a ouvert ses demandes de parrainage mardi et, en cinq minutes, elle a reçu 10 demandes.

“Notre pire cauchemar est d’accueillir quelqu’un et de lui dire” oh oui, nous allons vous trouver un parrain “et puis nous n’avons pas de parrain pour lui, puis une semaine avant Noël (ils sont) maintenant sans panier de Noël », a déclaré Lausnes.

Ceux qui souhaitent s’inscrire en tant que parrain peuvent contacter Lausnes via la page Facebook All Are Family Outreach, par e-mail à aafoutreach@hotmail.com ou par téléphone au 250-503-4983.

Ceux qui n’ont pas les moyens de parrainer une famille mais qui aimeraient quand même aider peuvent faire don d’une carte-cadeau pour du carburant ou de l’épicerie.

«Nous accueillons des familles de dernière minute et nous nous efforçons souvent de les couvrir. Si nous avons des cartes-cadeaux cachées, nous pouvons simplement les leur donner, cela enlèvera beaucoup de stress », a déclaré Lausnes.

Mis à part l’initiative de parrainage de Noël, les placards de All Are Family Outreach s’épuisent.

« Nous n’avons plus de macaroni au fromage », dit Lausnes.

“Lorsque vous manquez de macaroni au fromage ou de M. Noodle, il est temps de vraiment se demander ce qui se passe, car ce sont les deux aliments de base que tout le monde donne toujours.”

Brendan Shykora

Charité et donsNoëlDonVernon