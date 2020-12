Liverpool s’est vu refuser un vainqueur tardif et s’est vu infliger une pénalité déroutante alors que VAR, ou arbitre assistant vidéo, les manigances étaient à nouveau. Liverpool jouait le caoutchouc mort en phase de groupes contre Midtjylland. Après que les Reds aient pris les devants dès le début grâce à un but de Mohammed Salah, un penalty a été accordé pour la faute du gardien de Liverpool Caoimhin Kelleher sur Anders Dreyer, même si le juge de touche avait signalé un hors-jeu avant que le défi ne se produise. Le contrôle VAR suivant a accordé la pénalité tout en acceptant également la décision de hors-jeu. Midtjylland s’est vu refuser la chance d’obtenir les trois points lorsque l’arrivée d’Alexander Scholz a été enregistrée comme No Goal pour un hors-jeu – et il a fallu assez de temps pour prendre cette décision, entraînant un ajout de 8 minutes de temps d’arrêt à la fin de la seconde. moitié. Et c’est là que le troisième grand incident VAR de la nuit s’est produit, alors que le but dramatique tardif de Takumi Minamino a été marqué pour ce que VAR a déclaré être un handball de Sadio Mane dans l’accumulation.

VAR, ou Video Assistant Referee, est le lieu où la technologie est censée être utilisée pour donner aux arbitres des séquences vidéo précises avec de meilleurs angles et vues que ce que l’arbitre sur le terrain ou les juges de lignes ont pu avoir, pour certaines décisions. Ceux-ci incluent un but ou aucun but pour diverses raisons, y compris le hors-jeu ou le handball, les pénalités et les fautes, et les cartons rouges directs. Pourtant, certaines des décisions qui ont été prises même avec l’utilisation du VAR sont loin d’être ce que vous appelleriez claires et évidentes. La technologie a été introduite pour éliminer les décisions controversées, les erreurs humaines et les erreurs de jugement des arbitres, est devenue la raison même de la controverse en Premier League, en UEFA Champions League et dans les ligues européennes cette saison.

La décision de VAR d’accorder le penalty à Midtjylland aurait immédiatement rappelé aux fans de Liverpool le derby du Merseyside, où le gardien d’Everton Jordan Pickford a échappé à un carton rouge pour une fente sur Virgil Van Dijk, le blessant dans le processus. À ce moment-là, VAR avait observé que puisque le drapeau de hors-jeu avait déjà été levé contre Van Dijk, la contestation de Pickford n’avait pas été revue. Inutile de dire que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a pas été impressionné par tout cela, en particulier le temps pris par chacune des interventions VAR, pour finalement arriver à une décision.