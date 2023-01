Plus de documents classifiés trouvés à la résidence Biden

L’avocat du président a découvert cinq fichiers secrets supplémentaires lors de la collecte d’un élément précédemment divulgué

Un avocat de la Maison Blanche a déclaré samedi avoir découvert cinq pages d’informations classifiées au domicile du président américain Joe Biden dans le Delaware, quelques jours après avoir déclaré que trois cachettes distinctes de documents secrets avaient été trouvées à des adresses liées au président.

Dans une déclaration aux journalistes, Richard Sauber a déclaré qu’il s’était rendu au domicile de Biden jeudi pour collecter une seule page d’informations classifiées à l’intérieur de la maison lorsqu’il a trouvé “cinq pages supplémentaires avec des marquages ​​classifiés” à ses côtés.

Les fonctionnaires du ministère de la Justice accompagnant Sauber ont immédiatement pris possession des documents, a-t-il ajouté.

En plus des découvertes à l’intérieur de la maison de Biden, Sauber a également admis cette semaine que l’équipe juridique de Biden avait trouvé des documents classifiés dans un bureau du Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement – ​​un groupe de réflexion affilié à l’Université de Pennsylvanie – et dans le garage. de la maison de Biden.

Les deux découvertes ont été faites en novembre. Datant de l’époque où Biden était vice-président, les documents du Biden Center comprenaient des informations sensibles sur l’Ukraine, l’Iran et le Royaume-Uni, a rapporté mardi CNN.

Le procureur général Merrick Garland, une personne nommée et alliée du président, a annoncé vendredi qu’il avait nommé un avocat spécial pour enquêter sur le traitement des documents par Biden. En novembre, Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur la mauvaise gestion présumée des dossiers classifiés par l’ancien président Donald Trump, après qu’un raid du FBI sur le domaine de Mar-a-Lago de Trump en août a révélé des centaines de documents gouvernementaux.

Trump affirme qu’il a déclassifié les fichiers avant de les retirer de la Maison Blanche en 2021. Avant que ses propres cachettes privées de fichiers confidentiels ne soient trouvées, Biden a appelé Trump “totalement irresponsable” pour l’incident de Mar-a-Lago.