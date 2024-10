Plus de discussions sur la ménopause sont bonnes, mais la désinformation en ligne est mauvaise : experts

Bien que les discussions sur la ménopause soient omniprésentes sur les réseaux sociaux, certains experts dans le domaine affirment que les femmes ont encore du mal à obtenir des informations précises et à accéder à des soins appropriés.

«Les femmes ne sont pas nécessairement écoutées, ne reconnaissent pas que quelque chose ne va pas», a déclaré Marie-Josée Bourassa, fondatrice de Meno-Joie.

Bourassa est une infirmière clinicienne qui dirige une clinique privée à Montréal spécialisée en ménopause. Elle a dit que cela se définit comme une année sans cycle menstruel.

« Avant cela, il y a jusqu’à 10 ans d’intervalle pendant lequel des changements hormonaux peuvent se produire dans le corps d’une femme », a-t-elle déclaré.

L’intervalle de 10 ans est appelé périménopause et, chez certaines femmes, il peut entraîner des symptômes débilitants allant du brouillard cérébral et de l’insomnie aux douleurs articulaires et aux bouffées de chaleur.

Les influenceurs sur la ménopause abondent sur les réseaux sociaux et les conversations à ce sujet n’ont jamais été aussi bruyantes, en particulier le 18 octobre, qui est la Journée mondiale de la ménopause.

Cependant, les forums en ligne contiennent également de nombreuses informations erronées, allant de la pseudoscience aux fausses allégations sur le traitement hormonal substitutif (THS).

C’est une chose que la docteure Catherine Falardeau, médecin généraliste, entend beaucoup. Elle a déclaré que des études montrent que le THS est sans danger pour la plupart des femmes.

« Les hormones reviennent et les femmes reçoivent des informations de la part de médecins comme moi, selon lesquelles les œstrogènes sont puissants pour protéger leurs os, leur cerveau, leur cœur et tous les vaisseaux », a-t-elle déclaré.

Falardeau et Bourassa affirment que les changements de mode de vie peuvent également être essentiels, depuis la gestion du stress et l’exercice jusqu’au choix d’une alimentation saine.

Bourassa a déclaré que la conversation en ligne sur la ménopause est importante, mais que les femmes devraient choisir leurs sources avec soin.

« Il existe d’excellents forums, comme ObGyn certifié par le conseil d’administration, sur les réseaux sociaux, qui s’expriment et diffusent de la littérature », a-t-elle déclaré. « Ce sont des pratiques fondées sur des preuves. Alors, quand vous avez cela, c’est vraiment rassurant et c’est quelque chose qui ouvre la prochaine conversation avec votre propre fournisseur de soins de santé.