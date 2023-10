Plus de deux mois après la prise du pouvoir par l’armée au Niger, les États-Unis pourraient officiellement déclarer le renversement un coup d’État.

Plus de deux mois après que des éléments de l’armée ont pris le pouvoir au Niger, l’administration Biden est sur le point de qualifier officiellement le renversement du gouvernement élu du pays de coup d’État, ce qui pourrait affaiblir l’effort antiterroriste américain en Afrique, selon trois responsables de l’administration proches du dossier. planification.

Alors que l’administration travaille encore sur les détails de la manière dont cela modifierait les relations américaines avec le Niger et affecterait la présence des diplomates et des troupes américaines là-bas, l’annonce pourrait intervenir la semaine prochaine, ont indiqué les responsables.

Une évaluation officielle selon laquelle le gouvernement a été renversé par un coup d’État militaire déclencherait l’article 7008 de la loi du Département d’État, des opérations étrangères et des crédits connexes, une loi américaine qui restreint l’aide que les États-Unis peuvent fournir à un pays.

L’armée américaine disposait de plus de 1 100 soldats répartis dans trois bases différentes au Niger avant que le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, ne soit pris en otage à sa résidence le 26 juillet par des responsables militaires, dirigés par le chef de la Garde présidentielle, le général Abdourahamane Tchiani.

Avant le renversement de Bazoum, les troupes américaines formaient les forces spéciales militaires nigériennes, les aidaient à planifier des missions antiterroristes et fournissaient des renseignements et un soutien à distance lors des opérations militaires nigériennes.

Dans les jours qui ont suivi la prise de pouvoir, le Pentagone a suspendu la coopération en matière de sécurité entre l’armée américaine et l’armée nigérienne, a stoppé les ventes militaires à l’étranger et a suspendu certains programmes d’aide étrangère.

Le 5 août, les États-Unis ont interrompu leurs programmes d’aide étrangère au Niger d’un montant de près de 200 millions de dollars. Désigner officiellement le changement de gouvernement comme un coup d’État pourrait suspendre l’aide de centaines de millions de personnes supplémentaires, selon un haut responsable de l’administration américaine, même si une certaine aide humanitaire et sanitaire serait susceptible de se poursuivre.

Un porte-parole du Département d’État n’a confirmé aucun changement imminent. « Nous n’avons rien à annoncer. Nous continuons de plaider en faveur d’une solution diplomatique qui préserve l’ordre constitutionnel et la démocratie au Niger.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré que l’administration poursuivait ses « engagements diplomatiques pour préserver le régime civil au Niger. Nous avons également continué à évaluer nos prochaines étapes, notamment en prenant une décision formelle 7008. Si nous prenons une décision, nous l’annoncerons, mais « Pour le moment, je n’ai rien à prédire. Je voudrais noter qu’une détermination formelle 7008 est quelque chose que nous envisageons depuis le début, rien de nouveau et rien à annoncer aujourd’hui. »

Bazoum et des membres de sa famille sont toujours retenus en otages au Niger, ont indiqué des responsables de l’administration.

ISIS en attaque

Le coup d’État menace de faire dérailler les efforts américains visant à combattre les militants islamistes dans la région instable du Sahel, en Afrique, où le Niger a joué un rôle central et fiable en tant que partenaire et plaque tournante des efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. Ces dernières années, le Niger est également devenu un creuset pour divers réseaux terroristes qui ont exploité les coups d’État et l’instabilité dans les pays voisins, puis ont pénétré au Niger pour s’en prendre aux civils et aux militaires le long des frontières.

Depuis le coup d’État du 26 juillet, les responsables américains préviennent qu’il y a déjà eu une recrudescence des attaques du groupe terroriste État islamique le long des frontières avec le Burkina Faso et le Mali, pays à l’ouest du Niger qui ont également subi des coups d’État ces dernières années. Les responsables affirment que l’armée nigérienne a été quelque peu distraite depuis le coup d’État et moins concentrée sur les opérations antiterroristes contre l’Etat islamique, et que l’Etat islamique exploite cela. Bien que l’armée américaine ne dispose pas de chiffres concrets, elle estime que des dizaines de membres de l’armée nigérienne ont été tués et blessés récemment lors d’attaques de l’Etat islamique.

Depuis le renversement du président, un groupe connu sous le nom de Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a menacé d’envoyer des troupes au Niger pour le ramener au pouvoir. Même si les responsables américains affirment que les pays de la CEDEAO n’ont ni les troupes disponibles ni la volonté de combattre au Niger, les menaces ont forcé l’armée nigérienne à se concentrer sur la planification d’une intervention extérieure plutôt que sur des opérations antiterroristes.

« L’EI profite de la situation », a déclaré un responsable américain de la défense.

Même si l’Etat islamique n’a pas conquis de territoire lors de ces attaques, il tente d’étendre sa portée au Niger et d’acquérir de l’influence ou du pouvoir sur les populations locales. L’armée américaine estime qu’il y a actuellement moins de 1 000 combattants de l’EI au Niger, mais les responsables préviennent que ces chiffres sont très incertains en raison des vastes régions du pays où les États-Unis ne disposent ni de troupes ni de services de renseignement.

L’armée américaine utilise des drones au Niger, principalement dans les zones où les États-Unis ont des troupes ou des civils, ont indiqué les responsables. Malgré le coup d’État, les États-Unis coordonnent toujours les mouvements militaires américains avec l’armée nigérienne pour assurer la sûreté et la sécurité des troupes américaines.

L’administration Biden travaille toujours sur les détails de la façon dont la mission et l’empreinte des États-Unis changeront avec la désignation d’un coup d’État. Les responsables américains n’ont pas exclu d’éventuelles missions antiterroristes unilatérales américaines au Niger à l’avenir pour cibler l’Etat islamique et d’autres réseaux terroristes. Après la détermination d’un coup d’État, certaines troupes et moyens américains, comme des drones armés, pourraient être déplacés ailleurs dans la région pour poursuivre les opérations antiterroristes, ont indiqué les responsables, mais ont refusé de préciser où.