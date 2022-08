Plus de deux millions de ménages touchés par l’interdiction des tuyaux d’arrosage après le mois de juillet le plus sec depuis 1935

PLUS de deux millions de ménages ont été frappés par une interdiction des tuyaux d’arrosage après le mois de juillet le plus sec depuis 1935.

Les résidents risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ s’ils enfreignent les règles, qui entreront en jeu à partir de vendredi prochain.

South East Water prévoit d’introduire l’interdiction des tuyaux d’arrosage à minuit le 12 août Crédit : Getty

South East Water a déclaré qu’elle n’avait “pas d’autre choix” que de mettre en œuvre l’interdiction dans le Kent et le Sussex, ce qui réduira la quantité d’eau qui doit être prélevée sur “des sources d’eau locales déjà sollicitées”.

Il interdit l’utilisation de tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins ou nettoyer les voitures et les bassins d’ornement et les piscines privées ne peuvent pas être remplis.

Cela survient après que seulement 8% des précipitations moyennes de juillet ont été observées dans le sud-est le mois dernier.

Les prévisions à long terme pour août et septembre présentent des conditions météorologiques similaires.

Le Met Office a confirmé lundi que le mois dernier avait été le plus sec d’Angleterre depuis 1935. Il s’agissait également de la deuxième période de réchauffement de janvier à juillet jamais enregistrée.

South East Water a ajouté: “La demande d’eau cet été a battu tous les records précédents, y compris la vague de chaleur du verrouillage de Covid.

“Nous produisons 120 millions de litres d’eau supplémentaires par jour pour approvisionner nos clients, ce qui équivaut à approvisionner quotidiennement quatre autres villes de la taille de Maidstone ou d’Eastbourne.”

Lee Dance, responsable des ressources en eau de South East Water, a déclaré la semaine dernière : “De toute évidence, nous sommes dans une période très sèche et chaude et la prévision est que cela pourrait continuer pendant plusieurs semaines.”

Il a ajouté: «Nous avons examiné de très près la situation actuelle et évalué la probabilité de restrictions et d’autres mesures.

“Si notre évaluation révèle que la réduction volontaire de l’utilisation de l’eau ne nous permettra pas de maintenir l’approvisionnement en eau pour un usage essentiel ou de protéger l’environnement, nous devrons peut-être imposer des interdictions plus formelles.”

South East Water n’a pas répondu lorsqu’elle a été contactée par le journal pour un commentaire.

D’autres fournisseurs, tels que Thames Water et Walsh Water, ont également averti qu’ils pourraient emboîter le pas en exhortant leurs 17 millions de clients combinés à réduire leur utilisation.

Thames Water a déclaré dans un communiqué la semaine dernière: “Si nous ne recevons pas de précipitations proches ou supérieures à la moyenne dans les mois à venir, cela augmentera la pression sur nos ressources et pourrait, en effet, nécessiter davantage de mesures d’économie d’eau, y compris des restrictions.”

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré: «L’annonce par Southern Water d’une interdiction d’utilisation temporaire pour ses clients dans le Hampshire et l’île de Wight est l’une des nombreuses mesures qu’eux-mêmes et d’autres compagnies des eaux devraient envisager pour réduire l’utilisation inutile de l’eau et protéger les approvisionnements des clients et le environnement.”

Le Consumer Council for Water a déclaré que les compagnies des eaux « marchaient sur la corde raide » alors qu’elles essayaient d’équilibrer la demande tout en essayant de protéger l’environnement.

Il a déclaré: “Avec peu de précipitations à l’horizon, la pression sur nos approvisionnements en eau est susceptible de s’intensifier.”

Plus tôt cette semaine, le Met Office a déclaré que le sud de l’Angleterre avait connu son mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1836.