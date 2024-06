Plus de deux douzaines de blessés, un mort dans une fusillade dans l’Ohio – médias (PHOTOS) — RT World News

Vingt-sept (oui, 27) personnes ont été abattues juste après minuit à un endroit de Kelly Avenue, près de la 8e rue à Akron. La police d’Akron dit que parmi ces 27, un est mort. Ils n’ont aucune information suspecte et demandent des conseils. Je travaille sur scène depuis 1h du matin. Plus à mesure que je l’apprends et ainsi de suite @WEWSpic.twitter.com/gTGLHjJg6q

– Mike Vielhaber (@MVielhaber) 2 juin 2024