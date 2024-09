Plus de deux douzaines de blessés dans un incident survenu dans un verger de pommiers du comté de Chippewa

CHIPPEWA FALLS, Wisconsin (WEAU) – Une sortie scolaire mercredi s’est transformée en une situation effrayante pour certaines familles de la vallée de Chippewa.

Les premiers intervenants du comté de Chippewa ont reçu des rapports faisant état de multiples blessures à Bushel et dans un verger de pommiers Peck dans la ville de Lafayette.

« Nous avons été dépêchés sur les lieux d’un accident de tracteur impliquant deux chariots à foin transportant des enfants et des adultes », a déclaré le chef adjoint Cory Jeffers du district d’incendie de Chippewa.

« L’un des wagons a commencé à perdre le contrôle alors qu’il descendait une colline », a déclaré le shérif du comté de Chippewa, Travis Hakes. « Ils ont tenté d’empêcher le wagon de descendre la colline, de côté, et il s’est brusquement renversé. »

Jeffers a confirmé à WEAU que 25 personnes avaient été blessées. Hakes a déclaré que trois patients souffraient de blessures mortelles, cinq étaient grièvement blessés et neuf étaient transportés en ambulance. Un patient a été transporté par hélicoptère. Hakes a également confirmé que personne n’avait été tué.

Le shérif a fait une déclaration publique vers 15 heures mercredi.

« La plus grande crainte des parents est qu’il arrive quelque chose à leurs enfants, surtout quand ils sont jeunes comme ça », a déclaré Hakes. « Je peux vous dire que les enfants ont été extrêmement courageux, très résistants, extrêmement courageux et très fiers de chacun d’entre eux. »

Les premiers intervenants sur place ont mis en place un protocole d’intervention en cas d’incident impliquant un grand nombre de victimes. Ce protocole intervient lorsque les premiers intervenants ont besoin de ressources supplémentaires pour traiter un incident.

« Nous n’avons pas assez de ressources dans le district pour couvrir ce problème. Même en faisant appel à nos agences extérieures, nous sommes dépassés. Cela nécessite des effectifs supplémentaires », a déclaré Jeffers. « La ville de Chippewa a fait appel à du personnel supplémentaire, la ville d’Eau Claire a fait appel à du personnel supplémentaire. Le fait d’en informer les hôpitaux met en œuvre leur protocole en cas de pertes massives, ce qui permet d’apporter davantage de ressources aux hôpitaux. »

« Quand on a une région comme la nôtre, qui est assez rurale, et qu’il y a la fermeture des hôpitaux dans la région, se rassembler et former une équipe comme nous le sommes et l’avons toujours été, je pense que c’est essentiel », a déclaré Hakes.

C’est un incident qui touche directement ceux qui répondent à l’appel.

« C’est stressant d’avoir des enfants de cet âge, mais c’est pour ça que nous avons été formés », a déclaré Jeffers. « C’est notre métier. Tout le monde était donc en état d’alerte. Tout le monde était professionnel et a fait un excellent travail en traitant les patients et en accomplissant le travail. »

Hakes a déclaré que tous les enfants ont été réunis avec leurs familles. Le service de transport scolaire est également venu chercher les enfants au verger.

Selon le calendrier du site Web de l’église et de l’école luthériennes St. Mark, les élèves de 4 000 et 5 000 ont fait une excursion scolaire à Bushel et à Peck mercredi.

Selon Dan Lea, spécialiste principal en communication du Mayo Clinic Health System, le Mayo Clinic Health System fait partie des organismes qui interviennent suite à l’incident survenu à Bushel and Peck Orchard. Des équipes d’intervention d’urgence ont été mobilisées.

Le directeur de l’église et de l’école luthérienne St. Mark – Eau Claire, Peter Micheel, a fait la déclaration suivante : « À l’heure actuelle, nous faisons confiance au département du shérif du comté de Chippewa, car ses membres étaient sur les lieux. À ce stade, nous nous concentrons sur la réunion des enfants avec leurs soignants. Chaque fois que nous sommes confrontés à une période difficile, nous confions tout aux soins du Seigneur et nous faisons confiance à sa main directrice. »

Copyright 2024 WEAU. Tous droits réservés.